À seulement 14 ans, Adhara Pérez Sánchez affiche un QI supérieur à Albert Einstein

Société
Soraya
@adhara_perez11 / Instagram

Elle a été diagnostiquée autiste à 3 ans, malheureusement harcelée à l’école, et ignorée par ses professeurs. Aujourd’hui à 14 ans, Adhara Pérez Sánchez affiche un QI de 162 – supérieur à celui d’Albert Einstein – et deux diplômes d’ingénierie en poche. Son histoire est tout sauf ordinaire.

Un QI de 162, supérieur à Einstein et Hawking

Adhara Maite Pérez Sánchez est une jeune prodige mexicaine dont le QI est évalué à 162, dépassant ainsi le score estimé du physicien théoricien helvético-américain d’origine allemande Albert Einstein et du physicien théoricien et cosmologiste britannique Stephen Hawking.

Pour se faire une idée, un QI moyen se situe autour de 100 – un score de 162 place Adhara parmi « les esprits les plus rares au monde ». Un chiffre d’autant plus remarquable que cette jeune fille a grandi dans des conditions particulièrement difficiles.

Une enfance marquée par le harcèlement et l’autisme

Originaire du quartier pauvre de Tláhuac, à Mexico City (capitale de Mexique), Adhara a été diagnostiquée autiste à seulement trois ans. À l’école, elle était victime de harcèlement de la part de ses camarades, et ses professeurs n’étaient pas équipés pour s’adapter à elle. Elle a changé trois fois d’école. Sa mère raconte dans une interview à Marie Claire Mexico : « Elle ne voulait plus rien faire, elle était dépressive, personne n’avait d’empathie pour elle, ils se moquaient d’elle ». Un contexte qui aurait pu la freiner… mais ne l’a pas arrêtée.

Deux diplômes d’ingénierie obtenus avant l’adolescence

Adhara a terminé l’école primaire à l’âge de 5 ans, puis le lycée à 9 ans. À 11 ans, elle intégrait l’Institut Polytechnique National du Mexique, où elle obtenait un premier diplôme en ingénierie des systèmes, suivi d’un second en ingénierie industrielle à l’Université Technologique du Mexique. En parallèle, elle suit des cours d’astronomie et rêve de devenir la première femme mexicaine astronaute.

Stephen Hawking comme déclencheur d’une vocation

C’est à l’âge de 7 ans, après une crise d’épilepsie qui l’a plongée dans le coma pendant trois jours, qu’Adhara a aperçu des photos de Stephen Hawking dans le cabinet de son médecin. Ce moment a tout changé : il a déclenché sa passion pour l’ingénierie et l’exploration spatiale. Depuis, elle ne regarde plus les étoiles de la même façon.

Ambassadrice STEM et future ingénieure de la NASA

Adhara Pérez Sánchez est actuellement ambassadrice STEM pour l’Agence Spatiale Mexicaine, où elle enseigne les mathématiques et les sciences de l’espace aux jeunes apprenants. Son objectif ultime reste de travailler pour la NASA comme ingénieure, avant de devenir astronaute. Elle a d’ailleurs été invitée par le président de l’Université d’Arizona (États-Unis) à y étudier, mais a préféré rester au Mexique. Un choix qui dit beaucoup sur ses convictions.

En résumé, Adhara Pérez Sánchez prouve à 14 ans que le génie ne s’arrête pas aux portes de la difficulté. Elle ne vise pas moins que Mars, et au vu de son parcours, il serait imprudent de parier contre elle.

Soraya
Soraya
Passionné·e de saveurs authentiques et d'explorations culinaires, je parcours le monde à la recherche des pépites gastronomiques pour les partager avec vous. Gourmet·te invétéré·e, je crois fermement que chaque plat a une histoire à raconter.
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