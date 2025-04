Cet athlète mondialement célèbre devient la toute première Barbie masculine

C’est officiel : Ken® a mis ses baskets, attrapé son ballon de basket, et s’est offert un petit détour par Akron (Ohio, États-Unis). Pourquoi ? Parce qu’il vient de fusionner avec une légende vivante. Le joueur professionnel américain de basket-ball LeBron James devient le tout premier athlète à être immortalisé en poupée Ken®. Oubliez les stéréotypes du mec de plage en maillot fluo : voici venir Kenbassador™, la version stylée et engagée de l’icône masculine par Mattel.

Quand Ken® se met au dunk

C’est un petit pas pour une poupée, mais un dunk géant pour l’inclusivité. Depuis sa création en 1961, Ken® a connu de nombreuses incarnations – surfeur, vétérinaire, rockstar… Mais jamais encore une figure sportive aussi emblématique que LeBron James. À 40 ans, LeBron ne se contente pas de marquer l’histoire du basket. Il inspire, il agit, et maintenant… il devient un objet de collection.

Disponible dès ce 14 avril 2025 sur Amazon et Mattel Creations, ce Ken® collector n’a rien d’une simple figurine à poser sur une étagère. Il incarne une vision, un message, une présence affirmée. En collaboration directe avec LeBron James et ses équipes, Mattel a conçu une poupée à l’image du joueur : grande, charismatique, ancrée dans la réalité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 👑 (@kingjames)

Le style, les valeurs, le flow

Chaque détail de cette poupée transpire l’authenticité. La veste varsity brodée de messages comme « We Are Family », le chiffre mythique « 23 », ou encore « Ohio » (clin d’œil à sa ville natale), le t-shirt aux couleurs de sa fondation, les baskets Nike Terminator High… tout y est. Même ses accessoires préférés n’ont pas été oubliés : casque Beats, lunettes, sac banane, montre, et bien sûr, le bracelet « I Promise », symbole de son engagement social.

Cerise sur le cheesecake protéiné : ce Ken®-là mesure 2,54 cm de plus que les modèles habituels. Il a fallu un packaging sur-mesure pour accueillir ce roi des parquets dans sa boîte. Une manière de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas : la diversité des corps, c’est aussi ça, la nouvelle norme.

Un Ken® avec du cœur (et du muscle)

Au-delà du style, cette collaboration a une vraie portée sociale. Une partie des recettes de la poupée sera en effet reversée à la LeBron James Family Foundation, qui œuvre depuis des années à Akron pour améliorer l’accès à l’éducation, la santé et le logement des jeunes et de leurs familles. Pour LeBron James, ce projet est personnel :

« Quand j’étais enfant, j’ai eu la chance d’être entouré de modèles qui m’ont inspiré. Aujourd’hui, je mesure l’importance de transmettre ça aux jeunes »

Et c’est exactement ce que ce Ken® veut incarner : un modèle masculin pluriel, positif et accessible. Une poupée qui dit aux enfants (et aux adultes) qu’ils peuvent être forts, doux, stylés, engagés, généreux, et surtout… eux-mêmes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barbie (@barbie)

Mattel muscle son jeu (et sa vision)

Avec cette annonce, Mattel ne se contente plus de suivre les tendances, elle les crée. Après avoir réinventé Barbie en version inclusive, entrepreneuriale, scientifique ou encore présidente, c’est au tour de Ken® de passer au niveau supérieur. Krista Berger, vice-présidente de Barbie, le résume : « Ken® est le meilleur ami de Barbie, mais aussi un vecteur d’inspiration ».

Et quoi de plus inspirant qu’un homme qui assume son style, soutient sa communauté et brise les clichés, sans jamais renier sa force ou sa sensibilité ? LeBron James n’est pas juste une légende du sport, c’est une figure pop, un exemple de résilience, et désormais, un Ken® d’exception.

Ce nouveau Ken® ne s’adresse pas seulement aux fans de NBA ou aux kids fans de jouets. Il vise aussi les collectionneurs adultes, un segment en plein boom dans l’univers du jouet. Et surtout, il s’adresse à toutes les personnes qui veulent voir le monde avancer : vers plus de représentation, plus de diversité, plus d’authenticité. Avec Kenbassador™, Mattel et LeBron James signent un dunk en pleine lucarne dans la partie de la pop culture qui compte le plus : celle de demain.