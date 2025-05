Cet athlète olympique a sauvé une femme de la noyade, et tout a été filmé

Ce qui devait être une session de kitesurf comme une autre est devenu un sauvetage héroïque. Bruno Lobo, athlète olympique brésilien, a repéré une femme en détresse au large. Grâce à son sang-froid – et à sa caméra embarquée -, tout a été capturé en images.

Une mer agitée, un entraînement de routine… et un appel à l’aide

Le 10 janvier 2025, Bruno Lobo, s’entraîne en mer au large de São Luís, au nord du Brésil. Revenu des Jeux Olympiques de Paris 2024 – où il s’est classé 7e en kitesurf – il profite de conditions venteuses pour tester une nouvelle caméra fixée à son harnais. L’athlète, médecin de formation et champion de kitesurf reconnu, documente souvent ses sessions sur les réseaux sociaux.

Ce jour-là, les images qu’il ramène seront tout sauf habituelles. En pleine session, il entend soudain des cris venus de la mer. « J’ai entendu un appel à l’aide et j’ai vu la fille qui se noyait. Je me suis immédiatement approché d’elle avec le kite, j’ai essayé de la calmer et je lui ai demandé de grimper sur mon dos. Elle était très fatiguée et n’avait plus de force », raconte-t-il sur Instagram.

La scène, impressionnante, est intégralement filmée grâce à sa caméra embarquée. Sur les images, on voit Bruno effectuer une manœuvre rapide pour rejoindre la jeune femme, qui lutte pour garder la tête hors de l’eau.

Une jeune fille sauvée in extremis

La femme secourue est Maria Eduarda Silva, 15 ans. Elle avait tenté de nager malgré les forts courants, sans réaliser à quel point la mer pouvait devenir dangereuse. Même si elle savait nager, elle n’a tenu que quelques minutes avant de perdre ses forces.

« Il n’y a pas de mots pour décrire ma gratitude envers vous ! Vous avez été le salut que Dieu et mes guides m’ont envoyé. Je n’ai pas supporté plus de 5 minutes dans l’eau », écrit-elle plus tard dans un commentaire ému sous la vidéo publiée par Bruno.

Après avoir sécurisé la jeune femme sur sa planche et utilisé la traction de son aile de kitesurf, Bruno parvient à la ramener rapidement sur le sable. Les sauveteurs prennent ensuite le relais pour s’assurer de son état. Aucun traumatisme physique n’est constaté, mais le choc émotionnel est grand.

Une vidéo virale, un message clair

Postée sur le compte Instagram de Bruno Lobo, la vidéo du sauvetage devient rapidement virale. Elle dépasse le million de vues en 48 heures et suscite une vague d’admiration dans les commentaires. Loin de chercher la gloire, Bruno insiste sur la nécessité de rester prudent en mer, même pour les nageurs expérimentés.

« Restez vigilants en mer, dans les rivières, et dans tout endroit que vous ne connaissez pas, car le courant à certains endroits est très fort ! », rappelle-t-il dans sa publication. Ce message de prévention, délivré sans ton moralisateur, a particulièrement touché les internautes – d’autant plus qu’il est relayé par un sportif humble et accessible.

Un athlète discret au parcours solide

Peu connu du grand public en dehors du Brésil, Bruno Lobo est pourtant l’un des meilleurs kitesurfeurs de sa génération. Né à São Luís, il a remporté plusieurs titres nationaux et s’est illustré dans de nombreuses compétitions internationales. L’homme ne se résume toutefois pas à ses performances sportives. Orthopédiste de formation, il partage son temps entre les vagues et l’hôpital. Ce double engagement – pour le sport et pour les autres – explique sans doute la justesse et la rapidité de sa réaction ce jour-là.

Le courage n’attend ainsi pas les podiums. Ce que Bruno Lobo a accompli ce jour de janvier au large de São Luís dépasse le cadre du sport. Par réflexe, par instinct, mais aussi par humanité, il a sauvé une vie. Et si les Jeux Olympiques n’ont pas récompensé son talent par une médaille, la mer, elle, lui a offert une occasion de montrer ce qu’est un véritable champion.