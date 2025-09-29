« Le bonheur de ne rien se faire voler » : elle filme son choc culturel au Japon

Sur Instagram, la créatrice de contenu française @calypsodln_ a récemment partagé une vidéo qui a beaucoup fait réagir. En voyage au Japon, elle y raconte un moment de choc culturel positif : la sécurité et la confiance qu’elle a ressenties en pleine rue à Tokyo.

Une scène improbable… vue de France

Dans sa vidéo tournée à Shinjuku, l’un des quartiers les plus animés de Tokyo, @calypsodln_ explique : « Le bonheur d’arriver au Japon, je vais vous montrer ce que c’est. C’est d’être au milieu de Shinjuku, de commander une crêpe et de pouvoir m’éloigner et de laisser mon sac à main. Comme si de rien n’était, au milieu de la foule ». En légende, elle a écrit simplement : « Le paradis ».

Des internautes français surpris

Dans les commentaires, beaucoup d’internautes français se disent choqués par ce témoignage, soulignant que laisser son sac sans surveillance serait impensable en France. Certains admirent la confiance et la sérénité que l’on peut ressentir dans les grandes villes japonaises, tandis que d’autres ironisent sur le contraste culturel : « Chez nous, ton sac aurait disparu en deux minutes ».

Le Japon, pays perçu comme ultra-sécurisé

Si cette vidéo fait réagir, c’est parce qu’elle illustre une réalité souvent mentionnée par les voyageurs : au Japon, les vols à la tire sont très rares, et il n’est pas inhabituel de voir des sacs ou des téléphones laissés sans surveillance dans les cafés, restaurants ou même dans la rue.

Pour cette touriste française, cette expérience prend ainsi la forme d’un luxe inattendu : celui de profiter de l’instant, sans crainte d’être volée. Une différence culturelle qui, à en croire les réactions, fascine autant qu’elle surprend.