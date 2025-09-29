« J’ai peur » : des insultes en pleine rue, elle témoigne du racisme anti-asiatique

Société
Léa Michel
@saya2vu/Instagram

Sur TikTok, une jeune femme @saya2u interviewée par melty a livré un témoignage bouleversant sur le racisme anti-asiatique qu’elle subit au quotidien en France.

« Depuis le collège, j’entends ces insultes »

Elle raconte que depuis son adolescence, elle est la cible de moqueries et de surnoms racistes dans la rue, comme « Tching, Tchang, Tchong » ou encore « ni hao ». @saya2u se souvient avoir été choquée en entendant des camarades utiliser l’expression « mongol » comme insulte : « Au début je comprenais pas, parce que c’est mes origines, alors pourquoi c’était une insulte ? », explique-t-elle.

Aujourd’hui encore, les agressions verbales se poursuivent. La jeune femme dit avoir peur de sortir tranquillement de chez elle : « Il y a des hommes qui crient et qui m’insultent dans la rue ». @saya2u se souvient notamment d’avoir été traitée de « Chinetoq » lors d’une sortie.

Des commentaires divisés en ligne

La vidéo a suscité des milliers de réactions. Si beaucoup ont salué son courage et souligné la nécessité de parler du racisme anti-asiatique, certains internautes ont au contraire nié son existence. Parmi les messages de soutien, on pouvait lire : « Oui c’est vrai, on ne parle pas assez du racisme que vous subissez » ou encore « Le pire, c’était pendant le Covid, j’ai vu des gens refuser de s’asseoir à côté de personnes asiatiques ».

D’autres commentaires, en revanche, ont été beaucoup plus hostiles, certains affirmant que « il n’y a pas de racisme anti-asiatique en France » ou tournant la situation en dérision avec des propos moqueurs et racistes : « j’ai beaucoup riz ».

@melty Arrivée en France à l’âge de 15 ans, @saya2u a rapidement été confrontée au racisme anti-asiatique. Elle témoigne d’un traumatisme qui l’empêche encore aujourd’hui de mener une vie normale. #storytime #temoignage #stopracism ♬ son original – melty

Un débat qui reste tabou

Ce témoignage relance le débat sur la reconnaissance du racisme anti-asiatique, encore trop souvent minimisé ou invisibilisé en France. Entre moqueries banalisées et agressions, de nombreux témoignages similaires émergent sur les réseaux sociaux, rappelant l’importance de briser le silence sur cette réalité.

En définitive, le témoignage de @saya2u met en lumière une réalité trop souvent ignorée : le racisme anti-asiatique n’est pas un phénomène isolé, mais un problème systémique qui affecte profondément la vie quotidienne de nombreuses personnes. Parler de ces expériences, comme @saya2u le fait, est essentiel pour sensibiliser, éduquer et lutter contre les stéréotypes et les discriminations.

