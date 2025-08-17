Ces 10 habitudes au travail nuisent plus que vous ne le pensez

Dans le monde professionnel, il suffit parfois de gestes ou d’attitudes anodines pour brouiller les relations et freiner les opportunités. La psychologue clinicienne Amélie Boukhobza met en lumière pour Doctissimo dix comportements courants à bannir pour réussir et évoluer sereinement.

Critiquer ses collègues en public : un mauvais réflexe à proscrire

Exprimer un désaccord ou une critique devant tout le monde fragilise la confiance et crée des tensions inutiles. La règle d’or ? Aborder les problèmes en privé et avec bienveillance, favorisant ainsi un climat respectueux et constructif.

Refuser de reconnaître ses torts : un frein à la confiance

Ne jamais admettre ses erreurs donne l’image d’une personne rigide et peu fiable. L’humilité, au contraire, renforce le respect et facilite la collaboration, en montrant sa maturité et sa capacité à apprendre.

Fuir les responsabilités : nuire à sa crédibilité

Éviter de prendre des responsabilités ou de s’investir dans les projets casse l’élan professionnel. Montrer l’exemple et s’engager activement permet de gagner en estime et d’impacter positivement l’équipe.

Couper la parole et ne pas écouter : un manque de respect évident

Interrompre un collègue ou ignorer les idées des autres augmente l’agacement et la distance. Une écoute attentive démontre du respect et ouvre la porte à un échange enrichissant.

Ne pas partager les informations utiles : un frein collectif

Garder pour soi des données ou des connaissances importantes bloque la réussite commune. Le partage d’informations est essentiel pour la cohésion, la fluidité du travail et le succès des objectifs.

Faire preuve d’arrogance : un poison pour l’ambiance

Afficher un excès de confiance ou minimiser le travail des autres isole et crée des conflits. La modestie et la valorisation des contributions collectives nourrissent un environnement positif.

Ignorer les remarques et les feedbacks : le piège du surplace

Faire la sourde oreille aux critiques empêche la progression personnelle et professionnelle. Savoir écouter les retours et s’en servir pour avancer est un signe clair d’intelligence émotionnelle.

Propager des rumeurs : détruire la confiance durablement

Les commérages engendrent méfiance et environnement toxique. Mieux vaut se concentrer sur ses tâches et maintenir une posture professionnelle constructive.

Refuser la collaboration : une image de frein à l’équipe

Le travail en silo bloque les efforts communs. Être ouvert à la coopération est vital pour atteindre des objectifs et entretenir de bonnes relations.

Se plaindre en permanence : un repoussoir pour les collègues

Lamenter constamment sa situation épuise l’entourage et dégrade la dynamique de groupe. Adopter une attitude proactive et constructive favorise un climat de travail sain.

Des choix qui transforment la dynamique de travail

Amélie Boukhobza rappelle que ces mauvaises habitudes, souvent ancrées inconsciemment, influencent profondément la perception que les autres ont de nous. En les bannissant, on affirme son engagement, son respect et sa volonté de progresser — clés essentielles pour s’épanouir dans son métier.

Adopter une intelligence sociale au bureau, ce n’est pas seulement une question de savoir-faire, mais surtout de savoir-être. Pour avancer durablement, il faut commencer par ces gestes simples, mais puissants.