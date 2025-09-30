Elle surprend un inconnu en train de la photographier dans un train (Vidéo)

Sur Instagram, la créatrice de contenu Gabby Mostamand (@gabby.mn) a partagé une vidéo devenue virale dans laquelle elle raconte une expérience marquante vécue lors d’un trajet en train. Avec le texte « Etre une femme » affiché sur la vidéo, elle dénonce un comportement encore trop courant : celui d’hommes qui prennent des photos de femmes à leur insu.

« Je savais qu’il me prenait en photo »

Dans la description de son post, Gabby Mostamand (@gabby.mn) explique que l’incident a eu lieu il y a quelques années, alors qu’elle voyageait seule. Pendant près d’une heure, elle remarque qu’un passager ne cesse de la photographier discrètement. Finalement, elle se décide à le confronter. « Je sais que tu me prends en photo », lui lance-t-elle. L’homme, pris sur le fait, se contente de répondre : « Désolé que vous le preniez comme ça ».

Gabby Mostamand (@gabby.mn) raconte qu’au moment où elle s’est levée, elle a vu l’inconnu zoomer sur une photo d’elle, ce qui l’a profondément bouleversée : « Je me suis sentie complètement violée. Je tremblais et j’étais au bord des larmes, puis je suis retournée à ma place et j’ai complètement craqué ».

 

Un sentiment d’humiliation… et du soutien

Dans son témoignage, elle précise avoir ressenti une grande honte, même si elle reconnaît aujourd’hui qu’elle n’avait aucune raison de se sentir coupable. Heureusement, plusieurs passagers présents dans le wagon sont venus la soutenir et l’ont réconfortée après l’incident. « Les gens traitent les femmes de « grossières » quand elles se défendent, mais il y a une raison pour laquelle on doit avoir nos gardes. C’est la réalité de notre monde ».

Les réactions en ligne

La publication a suscité des milliers de réactions. Beaucoup d’internautes ont salué le courage de Gabby Mostamand (@gabby.mn) d’avoir osé confronter l’homme. D’autres femmes en ont profité pour partager des histoires similaires, témoignant que ce type de harcèlement reste malheureusement fréquent dans les transports publics et autres espaces du quotidien.

En définitive, le message de Gabby Mostamand (@gabby.mn) se veut avant tout préventif et solidaire : « Moralité de l’histoire : soyez prudentes, et n’ayez pas peur de vous défendre. Il n’y a aucune raison pour que les femmes subissent ce genre de harcèlement ».

