Comparé à une poupée, ce joueur norvégien défend fièrement les cheveux longs chez les hommes

D’habitude, Erling Haaland fait parler de lui pour ses buts impressionnants. Cette fois, ce n’est pas son pied gauche qui a attiré l’attention, mais sa chevelure. Une vidéo devenue virale l’a montré laissant voler ses longs cheveux blonds, déclenchant un flot de réactions. De quoi relancer le débat sur les cheveux longs chez les hommes.

Une chevelure devenue virale

Tout est parti d’une courte séquence filmée en marge d’un moment de jeu avec Manchester City. On y voit Erling Haaland secouer sa crinière blonde avec une aisance presque théâtrale. En quelques heures, la vidéo circule massivement et transforme un simple geste en phénomène viral.

Les internautes ne se sont pas fait prier pour laisser parler leur imagination, et leur haine malheureusement. Certains ont comparé le joueur à Barbie, d’autres ont évoqué les personnages du film « White Chicks ». D’autres encore ont vu en lui une ressemblance avec Daemon Targaryen, figure de « House of the Dragon ». Sans oublier l’inévitable « aura viking », largement reprise pour souligner son allure nordique et charismatique.

Une admiration bien réelle

De nombreux fans se disent impressionnés par la beauté et la santé de ses cheveux. Certains vont même jusqu’à réclamer sa routine capillaire, espérant percer le secret de cette chevelure brillante et épaisse. Un internaute résume le sentiment général en saluant « une chevelure digne d’une publicité de shampoing ». L’effet est clair : Erling Haaland attire autant les regards par son style que par ses performances sur le terrain.

Un joueur qui affirme pleinement son style capillaire

Sur le terrain, Erling Haaland attache souvent ses cheveux en chignon, en queue-de-cheval ou en tresses, parfois maintenus par un bandeau. Un moment marquant reste son match contre Arsenal en 2023, lorsqu’il retire son bandeau avant d’aller inscrire un but, cheveux au vent, dans une victoire éclatante. Lorsqu’un internaute lui a suggéré de les couper, sa réponse a été simple et directe : non. Une affirmation symbolique de son rapport à son image.

Des cheveux libres des stéréotypes

Il est bon de rappeler une évidence parfois oubliée : les cheveux longs ne définissent ni le genre ni l’orientation. Les hommes peuvent avoir les cheveux longs, courts, attachés ou libres, exactement comme ils peuvent choisir de porter des vêtements variés, y compris des jupes, des costumes ou toute autre pièce qui leur plaît. Ces choix relèvent de l’expression personnelle, du style et du confort, pas de règles rigides.

Associer automatiquement une coiffure à une identité de genre ou à une orientation repose sur des stéréotypes hérités de normes patriarcales, qui tendent à enfermer les individus dans des cases. Remettre en question ces réflexes permet de laisser plus de place à une vision simple et apaisée : chaque personne devrait pouvoir décider librement de son apparence sans subir de critiques ou de jugements liés à des codes sociaux dépassés. Les cheveux, tout comme les vêtements, sont avant tout une forme d’expression individuelle, et non un marqueur de valeur ou d’identité imposée.

Entre humour, admiration et style affirmé, Erling Haaland prouve ainsi que son influence dépasse largement les terrains. Sa chevelure est devenue une véritable signature, presque aussi reconnaissable que ses célébrations de buts.