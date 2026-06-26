Accusée de porter une tenue « inappropriée », cette supportrice fait débat durant la Coupe du monde

Lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (du 11 juin au 19 juillet), Ivana Knöll, connue sur les réseaux sous le nom de @knolldoll, a de nouveau attiré l’attention. Son apparition dans les tribunes a suscité des réactions contrastées autour de sa tenue, jugée « inappropriée » par certains. Derrière la polémique, un débat plus large refait surface : celui du regard porté sur les femmes et leur manière de s’exprimer librement.

Une supportrice qui attire les regards

Ivana Knöll (@knolldoll) n’est pas une figure inconnue du monde du football. Ancienne Miss Croatie devenue mannequin et DJette, elle s’est imposée comme une présence régulière des grandes compétitions internationales. Depuis 2018, elle soutient la sélection croate avec des tenues aux couleurs du pays, notamment le célèbre damier rouge et blanc. En 2026, elle était notamment présente lors d’un match face à l’Angleterre, fidèle à son rôle de supportrice passionnée.

Une tenue qui divise les réseaux

Comme souvent, sa présence n’a pas laissé indifférent. Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont estimé que « sa tenue ne correspondait pas à l’image attendue d’un événement sportif mondial ». D’autres ont immédiatement pris sa défense, rappelant des éléments simples mais essentiels : la chaleur dans les tribunes, le contexte festif des matchs, et surtout le droit fondamental de s’habiller librement. Beaucoup ont résumé leur position en une idée claire : chacun fait ses choix vestimentaires selon son confort, son identité et son expression personnelle, sans avoir à se justifier.

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Un débat qui dépasse le stade

Au-delà de cette situation, cette polémique autour d’Ivana Knöll (@knolldoll) met en lumière un phénomène récurrent dans le sport : l’attention disproportionnée portée à l’apparence des supportrices par rapport à celle des supporters. Les corps des femmes deviennent parfois des sujets de commentaires publics, comme si leur présence dans un stade nécessitait une validation extérieure.

Ce type de réaction révèle un déséquilibre encore présent : l’apparence des femmes est trop souvent discutée, analysée, voire jugée, alors qu’elle devrait simplement relever de la liberté individuelle. Le sport, lieu de passion et de partage, ne devrait pas devenir un espace de contrôle des corps.

Liberté, confiance et respect

Cette séquence rappelle une évidence essentielle : le corps et l’apparence des femmes ne sont pas un sujet de débat. Chaque personne doit pouvoir s’habiller comme elle le souhaite, sans être réduite à son apparence ni soumise à des jugements. Au cœur des tribunes comme ailleurs, la liberté vestimentaire fait partie de l’expression de soi. Elle s’accompagne de confiance, de confort et d’authenticité. Et surtout, elle mérite le respect.

À l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Ivana Knöll (@knolldoll) incarne malgré elle une discussion plus large sur les normes et les regards. Une chose reste claire : le football se vit dans la passion, et cette passion appartient à toutes et tous, sans condition sur la manière de s’habiller.