En Corée, les résultats de l’élection présidentielle sont annoncés d’une façon très surprenante

Toilettes qui débordent, duel de spinning, bataille de « Squid Game » ou ouverture de canettes façon bande-son dramatique… non, ce n’est pas le teaser d’une émission délirante, mais bien la retransmission en direct de la présidentielle sud-coréenne. Le 3 juin 2025, pendant que les bulletins étaient comptabilisés, la chaîne SBS a transformé ce moment politique souvent austère en véritable show visuel, surfant sur l’absurde, la pop culture… et une technologie de pointe.

De la politique au divertissement numérique

Depuis près d’une décennie, les grandes chaînes de télévision sud-coréennes ont compris que pour captiver un public jeune et friand de culture visuelle, il fallait repenser la manière de raconter la politique. SBS a été pionnière dans le domaine : au départ simples animations 2D, ses infographies électorales sont devenues un véritable laboratoire de créativité technologique.

Désormais, grâce à une équipe dédiée de plusieurs dizaines de personnes, chaque scrutin donne lieu à un déferlement d’animations dignes des meilleures productions de K-pop ou de jeux vidéo. Le but ? Créer du rythme, attirer les regards, et maintenir l’attention des citoyens sur le processus démocratique.

Des candidats transformés en héros de fiction

Cette année encore, malgré un calendrier extrêmement serré, l’élection étant anticipée après la destitution du président Yoon Suk Yeol, les journalistes de SBS ont relevé le défi. Ils ont notamment obtenu, parfois de justesse, quelques précieuses minutes avec les principaux candidats pour capter leurs visages et les intégrer aux animations.

Résultat : les prétendants à la présidence s’affrontent dans des courses de vélo d’intérieur où chaque coup de pédale fait grimper leur pourcentage, rejouent les épreuves cultes de la série « Squid Game », ou apparaissent dans des mises en scène burlesques à base de WC bouché ou de soda pétillant. L’objectif n’est pas de ridiculiser, mais d’humaniser, affirment les journalistes, en injectant humour et références culturelles dans un cadre souvent perçu comme rigide.

Une technique bien rodée… et très demandée

Créer ces séquences demande une précision millimétrée. Des comédiens prêtent leur corps pour les mouvements, les visages des politiques sont intégrés grâce à un système de captation sur fond vert, et le tout est assemblé avec un soin narratif : chaque animation fait partie d’un fil rouge qui donne du rythme à la soirée électorale.

Kim Deok-hyun, journaliste à SBS, explique que « toutes les idées sont les bienvenues, du moment qu’elles sont porteuses d’émotion ou de souvenirs ». Une séance de spinning marquante, une blague entre collègues ou un souvenir d’enfance peuvent ainsi devenir le point de départ d’une scène diffusée en prime time devant des millions de spectateurs.

Une manière d’engager sans infantiliser

Bien sûr, certaines personnes se demandent si ces animations ne risquent pas de décrédibiliser la fonction présidentielle. Pour les équipes de SBS, la réponse est claire : « rendre la politique visuellement attractive ne signifie pas en détourner le sens ». Au contraire, selon eux, cela permet de créer un point d’entrée pour les personnes qui se sentent éloignés des débats politiques.

Et les experts abondent dans ce sens. Kim Seo-joong, professeur à l’université Sungkonghoe, estime que « ces choix visuels peuvent jouer un rôle positif, à condition qu’ils attirent l’attention sur les idées et les enjeux, et non uniquement sur la forme ».

Vers une nouvelle culture électorale ?

Dans un pays où la participation électorale est en baisse constante, notamment chez les jeunes, cette approche visuelle décomplexée pourrait bien renouveler le rapport au vote. Plus qu’un simple gimmick télé, ces séquences montrent qu’il est possible de célébrer la démocratie autrement, sans renoncer à l’information de fond.

Et à en croire les journalistes de SBS, les téléspectateurs en redemandent. Comme pour une série attendue ou une sortie cinéma, le public anticipe ainsi désormais la soirée électorale avec excitation, se demandant quelles surprises graphiques l’équipe leur réserve.