Crans-Montana : la compagne de Tahirys Dos Santos se montre pour la première fois

Société
Fabienne Ba.
@tahirys3 / Instagram

Aux Trophées UNFP (récompensent les acteurs du football professionnel français), le jeune footballeur du FC Metz Tahirys Dos Santos a fait une apparition remarquée auprès de sa compagne Coline. La jeune femme, rescapée de l’incendie du Constellation, a choisi de laisser visibles les brûlures qui marquent ses bras.

Une apparition publique forte aux Trophées UNFP

C’est lors de la cérémonie des Trophées UNFP, organisée au Palais Brongniart, dans le IIe arrondissement de Paris, que Tahirys Dos Santos s’est présenté sur scène aux côtés de sa compagne, Coline. Le jeune joueur du FC Metz, qui a récemment signé son premier contrat professionnel, est apparu main dans la main avec la femme qui partage sa vie, plusieurs mois après le drame qui les a frappés.

L’apparition du couple a immédiatement suscité une vive émotion dans la salle. Pour Coline, il s’agissait de l’une des premières prises de parole publiques depuis l’incendie. La jeune femme a vraisemblablement fait le choix d’accepter ses blessures, sans chercher à dissimuler les cicatrices présentes sur ses bras et ses jambes.

 

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L’incendie de Crans-Montana

L’apparition s’inscrit dans le sillage d’un drame qui a bouleversé l’opinion publique. Dans la nuit du réveillon, un incendie s’est déclaré au bar Le Constellation, à Crans-Montana, en Suisse. Tahirys Dos Santos, grièvement blessé, a sauvé sa compagne Coline des flammes, un acte qui a été largement relayé dans les médias. Tous deux ont été brûlés à 30 % du corps. Les conséquences physiques, à la mesure de la violence de l’événement, ont nécessité une prise en charge médicale lourde et un parcours de soins qui se poursuit encore aujourd’hui.

Les mots de Tahirys Dos Santos

Sur la scène des Trophées UNFP, le jeune joueur du FC Metz est revenu sur les semaines éprouvantes qui ont suivi l’incendie. « Aujourd’hui, ça va mieux après des semaines difficiles à l’hôpital », a-t-il déclaré. Au-delà de son propre parcours, il a tenu à adresser un message de soutien aux autres victimes : « J’aimerais passer un message aux familles des victimes qui sont encore à l’hôpital : je leur apporte tout mon soutien ». Une prise de parole sobre, marquée par la reconnaissance du chemin parcouru et par une pensée pour celles et ceux qui restent en phase de soins.

La parole de Coline, centrée sur sa reconstruction

Le discours de Coline a, lui aussi, profondément touché le public. Ancienne étudiante en communication, la jeune femme a évoqué le caractère bouleversant de l’épreuve traversée. « C’était une épreuve très compliquée, qui a laissé des séquelles sur ma santé », a-t-elle confié. Plutôt que de se projeter vers l’avenir, elle a choisi d’inscrire sa parole dans le temps présent : « Pour l’instant, je ne me projette pas forcément dans l’avenir, je me concentre sur ma santé ».

Une déclaration qui rappelle que, derrière l’image médiatique du « couple rescapé », le quotidien reste celui d’une reconstruction physique et psychologique exigeante. Au terme de cette séquence empreinte d’émotion, Tahirys Dos Santos et Coline ont remis un trophée à la joueuse lyonnaise Melchie Dumornay, clôturant ainsi leur passage sur scène.

En apparaissant ensemble aux Trophées UNFP, Tahirys Dos Santos et Coline ont ainsi offert l’une des séquences les plus marquantes de la soirée. En affichant ses cicatrices et en prenant la parole, la jeune femme a donné un visage et une voix à un drame qui avait jusqu’ici été surtout raconté à travers le geste héroïque de son compagnon. Une apparition qui rappelle, sans pathos, la réalité d’une reconstruction encore en cours.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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