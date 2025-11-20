En creusant dans son jardin, il fait une découverte qui va bouleverser sa vie

Ce qui devait être un simple chantier s’est transformé en découverte digne d’un conte moderne. À Neuville-sur-Saône, près de Lyon (France), un homme a mis au jour un trésor en or d’une valeur estimée à plus de 800 000 dollars en voulant simplement creuser une piscine comme l’indique Reuters. Un hasard incroyable qui a vite attiré l’attention des autorités… et bouleversé le quotidien de cet homme.

Une piscine qui cache de l’or

L’année 2025 restera gravée dans la mémoire de ce propriétaire discret, installé depuis à peine un an dans une charmante maison de la région lyonnaise. Alors qu’il entamait les travaux pour faire construire une piscine, ses outils ont heurté un objet métallique. En fouillant un peu plus, l’homme découvre des sacs en plastique soigneusement enterrés. À l’intérieur : 5 lingots d’or et un grand nombre de pièces scintillantes, manifestement anciennes.

Rapidement, la stupéfaction laisse place à la prudence. D’après Le Progrès, l’homme contacte aussitôt la mairie, qui prévient les services compétents, notamment la DRAC – la Direction régionale des affaires culturelles – pour vérifier si la découverte présentait un intérêt archéologique.

Une enquête officielle… puis un soulagement

Après plusieurs vérifications, les experts concluent que le trésor n’a rien de médiéval ni d’antique : les lingots dateraient d’à peine 20 ans. Chacun porte d’ailleurs un numéro de série identifiable. Les autorités ont pu remonter leur origine jusqu’à une raffinerie de la région de Lyon, confirmant qu’ils avaient été acquis légalement.

Autrement dit, aucune infraction, aucun vol, aucune piste douteuse. Conformément au code civil français – qui stipule que « la propriété d’un trésor appartient à celui qui le découvre sur son propre terrain » – le propriétaire peut conserver l’intégralité de sa trouvaille. Le rêve d’enfant de trouver un trésor au fond du jardin s’est donc, cette fois, réalisé dans les règles de l’art.

Une fortune, mais aussi un mystère

Reste la grande question : pourquoi ces lingots d’or avaient-ils été enterrés ? L’ancien propriétaire du terrain étant décédé, le secret de cette cachette semble à jamais perdu. Était-ce un héritage dissimulé ? Une précaution financière ? Ou simplement une histoire de famille oubliée ? Les hypothèses vont bon train. Une chose est sûre : ce chantier ordinaire a offert à son auteur une aventure extraordinaire – et une fortune aussi inattendue que légale.

Ce fait divers, qui a fait le tour des médias français et internationaux, rappelle ainsi que les trésors ne se trouvent pas toujours dans les mers lointaines ou les ruines anciennes. Parfois, ils dorment simplement sous nos pieds, attendant d’être découverts par hasard.