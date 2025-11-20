En creusant dans son jardin, il fait une découverte qui va bouleverser sa vie

Société
Léa Michel
Freepik

Ce qui devait être un simple chantier s’est transformé en découverte digne d’un conte moderne. À Neuville-sur-Saône, près de Lyon (France), un homme a mis au jour un trésor en or d’une valeur estimée à plus de 800 000 dollars en voulant simplement creuser une piscine comme l’indique Reuters. Un hasard incroyable qui a vite attiré l’attention des autorités… et bouleversé le quotidien de cet homme.

Une piscine qui cache de l’or

L’année 2025 restera gravée dans la mémoire de ce propriétaire discret, installé depuis à peine un an dans une charmante maison de la région lyonnaise. Alors qu’il entamait les travaux pour faire construire une piscine, ses outils ont heurté un objet métallique. En fouillant un peu plus, l’homme découvre des sacs en plastique soigneusement enterrés. À l’intérieur : 5 lingots d’or et un grand nombre de pièces scintillantes, manifestement anciennes.

Rapidement, la stupéfaction laisse place à la prudence. D’après Le Progrès, l’homme contacte aussitôt la mairie, qui prévient les services compétents, notamment la DRAC – la Direction régionale des affaires culturelles – pour vérifier si la découverte présentait un intérêt archéologique.

Une enquête officielle… puis un soulagement

Après plusieurs vérifications, les experts concluent que le trésor n’a rien de médiéval ni d’antique : les lingots dateraient d’à peine 20 ans. Chacun porte d’ailleurs un numéro de série identifiable. Les autorités ont pu remonter leur origine jusqu’à une raffinerie de la région de Lyon, confirmant qu’ils avaient été acquis légalement.

Autrement dit, aucune infraction, aucun vol, aucune piste douteuse. Conformément au code civil français – qui stipule que « la propriété d’un trésor appartient à celui qui le découvre sur son propre terrain » – le propriétaire peut conserver l’intégralité de sa trouvaille. Le rêve d’enfant de trouver un trésor au fond du jardin s’est donc, cette fois, réalisé dans les règles de l’art.

Une fortune, mais aussi un mystère

Reste la grande question : pourquoi ces lingots d’or avaient-ils été enterrés ? L’ancien propriétaire du terrain étant décédé, le secret de cette cachette semble à jamais perdu. Était-ce un héritage dissimulé ? Une précaution financière ? Ou simplement une histoire de famille oubliée ? Les hypothèses vont bon train. Une chose est sûre : ce chantier ordinaire a offert à son auteur une aventure extraordinaire – et une fortune aussi inattendue que légale.

Ce fait divers, qui a fait le tour des médias français et internationaux, rappelle ainsi que les trésors ne se trouvent pas toujours dans les mers lointaines ou les ruines anciennes. Parfois, ils dorment simplement sous nos pieds, attendant d’être découverts par hasard.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« Il semblerait que je sois trop moche » : face au sexisme, sa réaction est inspirante

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

« Il semblerait que je sois trop moche » : face au sexisme, sa réaction est inspirante

La créatrice de contenu culinaire Cookinut, suivie par des centaines de milliers de personnes, subit régulièrement des commentaires...

Vous faites toujours la vaisselle juste après avoir mangé ? Ce n’est pas un hasard, disent les psys

Il y a des personnes chez qui la vaisselle s’empile jusqu’à former une tour de Pise dans l’évier....

Le classement des meilleures villes du monde vient de tomber et il surprend tout le monde

Le classement des meilleures villes du monde pour 2026 vient d’être publié, révélant des surprises qui bousculent les...

Ces phrases qui révèlent une belle intelligence émotionnelle, même en pleine dispute

En pleine dispute, la façon dont on choisit ses mots peut révéler bien plus que notre humeur du...

Installée à Séville, cette Américaine remet en cause le mythe de son pays

Une jeune Américaine installée à Séville partage son regard critique sur les États-Unis, remettant en cause le mythe...

Elle a laissé ChatGPT choisir sa nouvelle ville, voici où elle a déménagé

Julie Neis, Américaine en quête de sérénité après un burn-out, a laissé ChatGPT choisir sa nouvelle ville de...