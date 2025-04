Ces jeunes filles que vous ne connaissez pas sont en train de révolutionner la science !

Dans un monde où l’innovation se veut toujours plus rapide, plus spectaculaire, plus décisive, certaines voix s’élèvent là où on ne les attendait pas : celles de jeunes filles, brillantes, audacieuses et résolument tournées vers l’avenir. À peine adolescentes, elles ne se contentent pas de rêver d’un monde meilleur – elles le créent, code après code, invention après invention, avec une énergie qui bouscule les idées reçues. Oubliez les vieux clichés sur les sciences réservées à une élite ou à un genre : ces jeunes prodiges font voler tout cela en éclats. Elles explorent, expérimentent, et réinventent la science à leur façon.

Gitanjali Rao : la petite génie de l’eau potable

Imaginez : vous avez 11 ans, et au lieu de jouer à la console après l’école, vous développez un détecteur de plomb dans l’eau. Rien que ça. Gitanjali Rao, motivée par la crise sanitaire à Flint, dans le Michigan (États-Unis), a créé « Tethys », un dispositif portable capable de repérer les métaux lourds dans l’eau potable.

En 2017, elle remporte le Discovery Education 3M Young Scientist Challenge, et ce n’était que le début. Gitanjali enchaîne les innovations : outils pour détecter la cyberintimidation, applications de diagnostic précoce pour les maladies… À 15 ans, elle devient la première « Kid of the Year » du magazine TIME. Et ce n’est pas une surprise. Avec une curiosité aussi aiguisée et une passion pour l’impact social, elle a déjà tout d’une pionnière.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gitanjali Rao (@gitanjaliarao)

Alena Analeigh Wicker : une future médecin qui a déjà décroché les étoiles

À 12 ans, Alena Wicker rejoint un programme de stage à la NASA. Oui, la NASA. Deux ans plus tard, elle est acceptée en école de médecine, devenant à 13 ans la plus jeune Afro-Américaine à réaliser cet exploit.

Alena ne s’arrête pas là. Elle crée une plateforme pour aider les jeunes filles, notamment les filles de couleur, à accéder aux carrières STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques). Une jeune femme inspirante qui construit des ponts entre les étoiles et la société, avec brio et bienveillance.

Kiara Nirghin : l’écologie au bout des doigts

Originaire d’Afrique du Sud, Kiara Nirghin ne voulait pas juste parler de la sécheresse qui frappe son pays : elle voulait agir. Et elle l’a fait, en créant un polymère super absorbant à base de peaux d’orange et d’avocat, capable de retenir l’eau dans les sols agricoles.

Une solution écologique, biodégradable, et surtout terriblement efficace. Elle remporte à 16 ans le Google Science Fair, et prouve qu’une idée brillante peut naître d’un fruit. Littéralement. Une preuve que la science la plus révolutionnaire peut aussi être la plus simple, pour peu qu’on regarde le monde avec curiosité.

Danielle Boyer : l’ingénierie au service des communautés

Danielle Boyer n’a pas seulement la tête bien faite, elle a aussi un cœur énorme. Inventrice, éducatrice et membre des communautés autochtones, elle a fondé « The STEAM Connection », une organisation qui crée des robots éducatifs à bas coût pour les enfants, avec une attention particulière pour les jeunes issus de milieux marginalisés.

Danielle construit des ponts entre les disciplines, mêlant arts et sciences, culture et innovation. Elle conçoit des outils pédagogiques accessibles, inclusifs et inspirants. Grâce à elle, des milliers d’enfants découvrent la robotique et prennent confiance en leur potentiel.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Danielle Boyer (@danielleboyer)

Emma Yang : la tech au service des émotions

Lorsque sa grand-mère a commencé à souffrir de la maladie d’Alzheimer, Emma Yang a décidé d’agir à sa façon : avec du code. Elle développe « Timeless », une application mobile qui utilise la reconnaissance faciale pour aider les patients à se souvenir de leurs proches et des événements importants.

Une innovation à la croisée de la technologie et de l’affectif, pensée avec sensibilité et intelligence. À travers son application, Emma ne cherche pas seulement à résoudre un problème médical, mais à préserver les liens humains – un objectif aussi noble que nécessaire.

Valentina Muñoz Rabanal : coder pour l’inclusion

Du haut de ses 18 ans, Valentina Muñoz Rabanal s’impose comme une figure incontournable de l’activisme technologique en Amérique latine. Programmeuse chilienne et ardente défenseure d’une éducation inclusive en sciences, elle est sélectionnée en 2021 comme Défenseure des Objectifs de Développement Durable par l’ONU, devenant la première femme latino-américaine à occuper ce poste.

Elle participe à l’élaboration de la politique nationale sur l’intelligence artificielle au Chili, tout en continuant à militer pour plus d’égalité dans les espaces technologiques. Valentina incarne une science ancrée dans le réel, profondément humaine, et résolument tournée vers le progrès collectif.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Valentina Muñoz Rabanal▪️Activista (@chica.rosadita)

Anika Chebrolu : la chasseuse de virus

En pleine pandémie, alors que la plupart d’entre nous tentaient de comprendre comment fonctionnaient les gestes barrières, Anika Chebrolu, 14 ans, découvrait une molécule prometteuse pour lutter contre le COVID-19. Son objectif : identifier un composé capable d’empêcher le virus SARS-CoV-2 d’infecter les cellules humaines. Une mission digne d’un laboratoire de pointe, accomplie depuis sa chambre. Un travail impressionnant qui lui vaut le prix 3M Young Scientist Challenge.

Ces jeunes filles brillantes, talentueuses et passionnées, ne se contentent pas de défier les attentes – elles redéfinissent les règles. Elles montrent que l’âge n’est pas une limite, que le genre n’est pas un obstacle, et que la science peut (et doit) être inclusive, audacieuse et ancrée dans la réalité. Alors souvenez-vous de leurs noms. Ces jeunes filles que vous ne connaissiez pas sont en train de révolutionner la science. Et ce n’est que le début.