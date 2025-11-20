« Il semblerait que je sois trop moche » : face au sexisme, sa réaction est inspirante

Fabienne Ba.
@cookinut/Instagram

La créatrice de contenu culinaire Cookinut, suivie par des centaines de milliers de personnes, subit régulièrement des commentaires sexistes sur ses réseaux sociaux. Face à ces propos misogynes, sa réponse pleine d’ironie a marqué les esprits.

La pression constante sur les créatrices de contenu

Cookinut dénonce avec humour et lucidité les attentes souvent absurdes adressées aux femmes sur les réseaux : sourire plus, être plus glamour, ou encore être « une meuf canon ». Malgré son activité centrée sur la cuisine et le partage de recettes, elle se retrouve confrontée à des commentaires déplacés concernant son corps, mettant en lumière le sexisme ambiant en ligne.

Une réponse acerbe et pleine d’esprit

Sa phrase face à ces commentaires est :« Il semblerait que je sois trop moche, alors bon, la moche vient vers vous pour quémander des abonnés. Si la haine que je me bouffe chaque jour, en plus de mes recettes, pouvait me servir à quelque chose ».

Elle ajoute également avec ironie : « Je n’ai pas le droit de vous montrer sa tête à celui que me trouve moche, mais sachez que quand on a une voiture en photo de profil, c’est qu’on a une tête de camion ». Cette répartie témoigne de sa résilience et de sa capacité à déjouer les stéréotypes tout en continuant à partager son univers avec générosité.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par COOKINUT (@cookinut)

Un acte de résilience inspirant

Par sa manière de répondre, Cookinut transforme l’insulte en force, faisant de sa colère une source d’énergie créative. Son attitude encourage les femmes à ne pas se laisser enfermer dans les stéréotypes et à revendiquer leur droit à exister pleinement, au-delà des apparences.

Loin de se laisser abattre par les remarques sexistes, Cookinut rappelle ainsi avec force que les réseaux sociaux ne devraient jamais être un terrain d’attaque contre l’apparence ou la légitimité des femmes. En choisissant l’humour et l’autodérision comme armes, elle expose l’absurdité de ces critiques et réaffirme sa place en ligne, sans se conformer aux injonctions misogynes.

