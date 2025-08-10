Derrière le glamour de la #FeminineEnergy, une tendance qui fait débat

Société
Fabienne Ba.
Kali withcamera/Pexels

La #FeminineEnergy fait sensation sur TikTok en invitant les femmes à incarner une féminité « douce », « romantique » et centrée sur la validation masculine. Derrière ce « vernis », cette tendance inquiète par la diffusion de stéréotypes de genre rétrogrades aux accents sexistes.

Une féminité passive et stéréotypée

Popularisée par des influenceuses et coachs de vie amateurs, la #FeminineEnergy valorise un comportement féminin marqué par la douceur, la retenue, la dépendance, et la passivité. Stylée autour de looks pastels, robes marquées à la taille, jupes bouffantes et talons hauts, cette esthétique s’adresse explicitement à plaire au regard masculin et impose une norme hétéronormée où la femme se doit d’être gracieuse et docile.

@kaylinpyles

Here are 5 things that helped me step into my feminine after years in my masculine and hustle culture. 1. Eliminate “hurry” from your life 2.Cut out energy drainers 3. Nurture yourself and prioritize self care 4. Create beautiful rituals out of your normal routines 5. Sync up with the seasons 🌷 ☀️ 🍂 ❄️ . . . . . #feminine #feminineenergy #seasons #hustleculture #slowdown #selfcare #rituals

♬ Lofi/Fashionable/Rose Piano/10 minutes(1455693) – nightbird_bgm

Un discours de développement personnel teinté de sexisme

Si certains contenus affichent clairement un conservatisme affirmé, d’autres se présentent sous forme de conseils bien-être ou d’affirmation de soi, en enveloppant des injonctions sexistes dans un discours de « puissance féminine » soi-disant libératoire. Cette tendance détourne le concept traditionnel des énergies yin et yang pour assigner à la femme la passivité et au masculin la vigueur, enfermant ainsi dans des rôles complémentaires mais inégaux.

@carlajuulie

Comment développer son énergie feminine ? Comment avoir une énergie feminine ? 🎀💗🌷 #tips #conseil #cejour #tipsforgirls #feminineenergy #thatgirl #viral

♬ son original – carla julie🌟

L’impact social et la controverse

Avec près de 900 000 publications sur TikTok, la #FeminineEnergy touche notamment la génération Z, soulevant des débats sur le rétro-patriarcat à l’ère numérique. Des experts alertent « sur le renforcement des clichés nuisibles et la reproduction de dynamiques de domination au sein des relations affectives », alors même que le Haut Conseil à l’Égalité souligne une montée des résistances masculines au féminisme.

Algorithmes biaisés et diffusion virale

Cette tendance doit aussi beaucoup à la mécanique des algorithmes des réseaux sociaux, déjà pointés pour leurs biais sexistes et racistes. Ces derniers propagent largement des contenus qui confortent les normes patriarcales, amplifiant la visibilité de cette idéologie à travers des discours séduisants, mais problématiques.

La #FeminineEnergy incarne une mode ambivalente : entre aspirations sincères au bien-être féminin et perpétuation de stéréotypes qui freinent l’égalité. Une tendance dont le débat ne fait que commencer, interpellant autant les jeunes générations que la société tout entière.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
22 % des Français font ça en voiture (et c’est franchement répugnant)

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

22 % des Français font ça en voiture (et c’est franchement répugnant)

Sur la route des vacances ou au quotidien, un comportement déplorable persiste chez les automobilistes français. Selon une...

Quand le harcèlement s’invite jusque dans les nuages : la zone grise des sports extrêmes

Les sports extrêmes symbolisent souvent la liberté, l’adrénaline et le dépassement de soi, mais certaines expériences tournent au...

En Inde, un vlogueur sud-coréen se déguise en femme et découvre une réalité dérangeante

Sur Youtube, une vidéo postée par le créateur sud-coréen 나는야 수민이 (I am Sumin) a profondément marqué les...

« On m’a suivie » : l’agression d’une YouTubeuse coréenne en Inde choque la toile

La créatrice de contenu sud-coréenne 유라최고 (urachoego) a récemment publié une vidéo YouTube de son séjour à New...

Cette phrase paraît bienveillante, mais vous manipule sans que vous le voyiez

"Je suis juste honnête avec toi". Une phrase qui peut sembler inoffensive – voire rafraîchissante. Après tout, la...

« Vieille et noire » : la phrase de trop envoyée à une candidate, elle porte plainte

Un scandale a récemment éclaté en Belgique après qu’une candidature a révélé le racisme et l’âgisme encore présents...