Derrière le glamour de la #FeminineEnergy, une tendance qui fait débat

La #FeminineEnergy fait sensation sur TikTok en invitant les femmes à incarner une féminité « douce », « romantique » et centrée sur la validation masculine. Derrière ce « vernis », cette tendance inquiète par la diffusion de stéréotypes de genre rétrogrades aux accents sexistes.

Une féminité passive et stéréotypée

Popularisée par des influenceuses et coachs de vie amateurs, la #FeminineEnergy valorise un comportement féminin marqué par la douceur, la retenue, la dépendance, et la passivité. Stylée autour de looks pastels, robes marquées à la taille, jupes bouffantes et talons hauts, cette esthétique s’adresse explicitement à plaire au regard masculin et impose une norme hétéronormée où la femme se doit d’être gracieuse et docile.

Un discours de développement personnel teinté de sexisme

Si certains contenus affichent clairement un conservatisme affirmé, d’autres se présentent sous forme de conseils bien-être ou d’affirmation de soi, en enveloppant des injonctions sexistes dans un discours de « puissance féminine » soi-disant libératoire. Cette tendance détourne le concept traditionnel des énergies yin et yang pour assigner à la femme la passivité et au masculin la vigueur, enfermant ainsi dans des rôles complémentaires mais inégaux.

L’impact social et la controverse

Avec près de 900 000 publications sur TikTok, la #FeminineEnergy touche notamment la génération Z, soulevant des débats sur le rétro-patriarcat à l’ère numérique. Des experts alertent « sur le renforcement des clichés nuisibles et la reproduction de dynamiques de domination au sein des relations affectives », alors même que le Haut Conseil à l’Égalité souligne une montée des résistances masculines au féminisme.

Algorithmes biaisés et diffusion virale

Cette tendance doit aussi beaucoup à la mécanique des algorithmes des réseaux sociaux, déjà pointés pour leurs biais sexistes et racistes. Ces derniers propagent largement des contenus qui confortent les normes patriarcales, amplifiant la visibilité de cette idéologie à travers des discours séduisants, mais problématiques.

La #FeminineEnergy incarne une mode ambivalente : entre aspirations sincères au bien-être féminin et perpétuation de stéréotypes qui freinent l’égalité. Une tendance dont le débat ne fait que commencer, interpellant autant les jeunes générations que la société tout entière.