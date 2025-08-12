Le métier de serveur n’a jamais été une promenade de santé. Entre les assiettes qui s’empilent, les commandes qui pleuvent et les sourires à distribuer à la chaîne, les journées peuvent vite se transformer en marathon. En prime, avec l’inflation qui grignote les budgets loisirs, la fréquentation des restaurants flanche cet été. Dans ce contexte, certains professionnels ont pris la parole pour confier, avec humour mais aussi un brin de lassitude, les comportements des clients qui leur font lever les yeux au ciel.

Le top des comportements irritants, selon les serveurs

D’après des témoignages recueillis sur Quora et relayés par Ouest-France, plusieurs serveurs et serveuses ont dressé un palmarès (pas vraiment festif) des attitudes qui leur donnent envie de respirer dans un sac en papier.

1. L’indécision permanente

Imaginez : vous venez de poser le dernier plat, et soudain… « Ah, et si on prenait aussi une petite salade à partager ? ». Puis un dessert, puis un café, puis un digestif… mais toujours un par un, jamais tout ensemble. Kane Mantyla, serveur aguerri, confie que ces commandes fractionnées sont un vrai casse-tête pour l’organisation. Le service, c’est comme une chorégraphie : plus on ajoute des pas au milieu de la danse, plus tout le monde se marche dessus.

2. Le claquement de doigts

Oui, le client est important, mais claquer des doigts comme si vous appeliez un chien ? C’est un non catégorique. Les serveurs ont des yeux et des oreilles : un simple regard, un sourire ou un geste discret fait parfaitement l’affaire. La différence ? Dans un cas, on se sent respecté ; dans l’autre, on a l’impression de jouer dans un vieux film où le majordome se fait traiter comme un accessoire.

3. Les enfants laissés en liberté

Les enfants, c’est la vie diront certaines personnes. Leur énergie, leurs rires, leurs petites mains pleines de chocolat… tout ça peut illuminer une salle. Toutefois, les laisser courir entre les tables, c’est risquer de transformer un service en parcours d’obstacles olympique. Comme le rappelle un serveur : « Les restaurants ne sont pas une salle de jeu ». Entre les plateaux chargés, les plats brûlants et les verres en équilibre, un accident est vite arrivé.

4. Vouloir toujours « la meilleure table »

La table près de la fenêtre, celle au soleil, celle loin des autres… certains clients veulent la place parfaite, quitte à faire patienter tout le monde. Sauf que la salle d’un restaurant, c’est un peu comme un puzzle : chaque table a sa place, et le service doit jongler avec les réservations, les contraintes de circulation et parfois même la météo. Un peu de flexibilité peut sauver l’ambiance.

5. L’impatience en période de rush

Le coup de feu du midi ou du soir, c’est comme un sprint de 200 mètres… qui dure 2 heures. Dans ces moments-là, les serveurs sont déjà en mode turbo. Presser le personnel ou soupirer bruyamment n’a qu’un effet : faire monter la tension pour tout le monde. Une pincée de patience, en revanche, peut transformer un repas en moment agréable.

6. Les écrans à table

Un petit cliché de votre plat pour immortaliser le moment ? Parfait. Laisser votre téléphone trôner au milieu des assiettes par contre, c’est comme mettre un plot de signalisation au milieu d’un passage piéton. Et pire encore : répondre à vos messages en pleine prise de commande. Derrière le carnet du serveur, il y a une personne qui vous parle – et rien ne vaut un échange les yeux dans les yeux.

7. Exiger beaucoup, mais ne rien laisser

Le pourboire n’est pas obligatoire, c’est vrai. Néanmoins après un service où vous avez sollicité mille attentions, poser quelques pièces ou arrondir l’addition est un geste qui fait chaud au cœur. Comme le dit Kevin, serveur depuis 10 ans : « On ne demande pas la lune, juste un petit signe de reconnaissance ».

Pourquoi ces comportements agacent autant

Derrière chaque assiette qui arrive chaude, chaque carafe d’eau remplie et chaque sourire distribué, il y a un travail physique, rapide et précis. Un service fluide repose sur une mécanique bien huilée : quand un client casse le rythme, c’est toute l’équipe qui doit s’adapter.

Et au-delà de la logistique, il y a la dimension humaine. Les serveurs ne sont pas des robots : un mot gentil, un « merci », ou simplement l’attention que l’on accorde au moment présent peut transformer leur journée. C’est aussi ça, l’esprit body positive : reconnaître la valeur de chaque personne, peu importe le rôle qu’elle joue dans notre expérience.

Aller au restaurant, c’est chercher plus qu’un repas : c’est vivre une expérience. Et cette expérience se construit à deux : le personnel qui donne le meilleur de lui-même et les clients qui respectent le rythme et le travail de l’équipe. Alors, la prochaine fois que vous prendrez place à table, souvenez-vous : un serveur heureux, c’est souvent le signe que votre soirée le sera aussi. Et il n’y a rien de plus savoureux qu’un service où la courtoisie circule autant que les plats.