Quelles villes pourraient être impactées par l’astéroïde YR4 ?

L’astéroïde 2024 YR4 présente une probabilité d’impact avec la Terre estimée à 3,1 %, selon les dernières données de la NASA. Bien que cette probabilité soit relativement faible, il est judicieux de comprendre les zones potentiellement concernées en cas d’impact.

Découvert en décembre 2024, cet astéroïde a un diamètre estimé entre 40 et 90 mètres. Ce n’est pas un mastodonte de type « T-rex de l’espace », mais il pourrait quand même causer des dégâts impressionnants s’il venait à frapper notre planète. Selon la NASA, en cas d’impact, il libérerait une énergie de 8 mégatonnes de TNT, soit 500 fois la puissance de la bombe d’Hiroshima. Autant dire qu’on ne veut pas être en première ligne pour ce feu d’artifice intergalactique…

D’après les projections actuelles, le couloir d’impact potentiel de YR4 s’étend sur plusieurs régions du globe. En gros, si vous pensiez éviter le danger en changeant simplement de continent, c’est raté ! Les calculs actuels indiquent que les terres à risque se trouvent entre l’océan Pacifique oriental, traversent le nord de l’Amérique du Sud, l’océan Atlantique, l’Afrique, la mer d’Arabie et se terminent en Asie du Sud. Pour ce qui est des zones urbaines, on retrouve plusieurs villes densément peuplées telles que Bogota en Colombie, Lagos au Nigeria, Mumbai et Chennai en Inde. Au total, plus de 110 millions de personnes pourraient être concernées si l’astéroïde YR4 devait frapper l’une de ces zones.

New observations of asteroid 2024 YR4 helped us update its chance of impact in 2032. The current probability is 1.5%.

Our understanding of the asteroid’s path improves with every observation. We’ll keep you posted. https://t.co/LuRwg1eaCv pic.twitter.com/SfZIxflB95

— NASA (@NASA) February 20, 2025