Découvrez comment une étudiante a généré plus d’un Million de dollars avant la fin de l’université

Naviguer entre un emploi du temps chargé à l’université et la gestion d’une entreprise florissante n’est pas une tâche facile. Mais pour Elena Bonvicini, fondatrice de la marque de vêtements virale EB Denim, cet équilibre délicat a été sa réalité pendant ses années à l’Université de Californie du Sud (USC).

Une entrepreneure précoce

Elena Bonvicini a lancé EB Denim alors qu’elle était encore au lycée. Sa marque, spécialisée dans le recyclage et la reconfiguration de jeans vintage en pièces modernes, a rapidement gagné en popularité. En troisième année à USC, son entreprise générait déjà plus de 1 million de dollars de revenus annuels, et elle supervisait une équipe d’employé·e·s et de stagiaires.

Étudiante et entrepreneure : un défi quotidien

Alors qu’elle jonglait entre cours, études et direction d’entreprise, Elena Bonvicini consacrait ses week-ends à parcourir les marchés aux puces, comme le Melrose Trading Post ou le Rose Bowl Flea Market, pour acquérir des jeans vintage. Ces pièces étaient ensuite reconfigurées en designs uniques. Elena Bonvicini organisait même des ventes directement dans sa maison de sororité, où ses camarades de Kappa Kappa Gamma étaient ses premières clientes.

Cependant, cette double vie était éprouvante. « Je pleurais parfois à l’idée de devoir étudier pour mes examens tout en gérant mon entreprise », confie-t-elle à CBNC. Malgré ses nombreuses demandes à sa mère pour quitter l’université, celle-ci insistait sur l’importance de terminer ses études.

Un équilibre difficile mais enrichissant

Elena Bonvicini admet qu’il lui arrivait de manquer des cours pour des engagements professionnels, comme participer à la Fashion Week. Cependant, elle reconnaît également que ses études en relations publiques et entrepreneuriat ont été un atout précieux pour sa carrière. « Mes cours m’ont aidée à voir les choses sous un prisme plus professionnel et sophistiqué », explique-t-elle.

Un succès qui continue de croître

Aujourd’hui âgée de 26 ans, Elena Bonvicini a su transformer EB Denim en une marque de mode respectée, portée par des célébrités comme Taylor Swift, qui a été vue dans l’une des créations phares de la marque, la Polka Dress. Ce succès, Elena Bonvicini le doit autant à son talent d’entrepreneure qu’à la discipline acquise pendant ses années d’études.

Son parcours prouve que concilier études et entrepreneuriat est possible avec de la passion, de la persévérance et une vision claire de ses objectifs.