Elle joue au foot en talons et impressionne tous les hommes !

C’est une vidéo qui a fait le tour de la toile. À la sortie d’une soirée, une jeune fille s’est adonnée à quelques passes sur le bitume. À la grande surprise des hommes qui détenaient le ballon rond, elle a enchaîné les jeux de jambes et exécuté des gestes techniques dignes d’un joueur professionnel. Pourtant, elle n’avait pas la tenue la plus adéquate. Perchée sur des talons hauts, en mini-short et en bustier, elle a même refusé de retirer ses chaussures. Mais ça ne l’a pas empêché de jongler avec la balle et d’improviser un solo de foot à plus de minuit, après avoir tout donné sur le dancefloor. En terrain conquis, cette fille dénommée Lou Benoit a recadré tous les hommes en une fraction de seconde. Découvrez son incroyable performance !

La scène, devenue virale, s’est passée sur une grande place de Barcelone. Des hommes tapaient le ballon rond quand une jeune femme a fait irruption dans leur zone de tir. Queue de cheval tirée à quatre épingles, maquillage glamour et tenue soignée, elle ne se prêtait pas vraiment à ce décor de foot urbain. Mais à la surprise générale, au lieu de tracer son chemin et de contourner le ballon, elle s’est jointe à ce match de rue. Point de crampons à ses pieds, mais des talons d’environ 7 centimètres qu’elle a préféré garder. Dans la vidéo, un homme lui a pourtant proposé ses baskets pour qu’elle soit plus à l’aise. Mais la jeune femme, sûre d’elle, a gentiment décliné la proposition.

Les amateurs de foot, dubitatifs face à cette femme apprêtée de la tête au pied, ont été littéralement scotché par ce show sportif. Cette inconnue, sortie de nulle part, ne fait qu’un avec le ballon. Malgré des sandales hautes, peu conçues pour cette discipline, elle jongle avec habileté et dompte la balle comme Mbappé sur la pelouse verte. C’est comme si elle avait pratiqué toute sa vie. Les propriétaires de la balle, au départ sceptiques, n’ont pas tardé à voir la joueuse chevronnée derrière la femme pomponnée.

À la fin de la vidéo, ils n’en mènent pas large sous les lampadaires jaunâtres de la deuxième ville d’Espagne, terre de naissance du Barça. La jeune femme, elle, repart le sourire aux lèvres. Sa fierté se lit sur son visage. Alors que les femmes peinent à avoir de la visibilité dans le monde très masculin du foot, cette prodige du ballon rond prouve que talent n’a pas de genre. Jouer au foot avec des talons, sans se faire une entorse ni s’écrouler par terre, est une belle prouesse !

Un talent validé et salué par les internautes

Sous la vidéo, vue par 13,7 millions d’internautes, les commentaires font les éloges de cette fille, qui a tout d’un OVNI du foot. Certains la qualifient de « queen », d’autres indiquent sobrement « femme à marier ». « Son aura était 99999999+ », insiste l’un d’entre eux. « Avec des talons ouverts ?!?!?! La balle est toujours dure, ça doit être douloureux. Et elle le fait sans effort ? », relève l’une d’elle.

Cependant, force est de constater que les hommes sont plus « médisants » qu’admiratifs. Il faut dire que c’est un sacré coup de talon dans leur égo. Certains crient à l’injustice. Les plus vexés prétendent que ce n’est pas « du vrai foot », qu’elle ne ferait pas le poids dans la réalité du jeu et que ce ne sont « que des gestes artistiques ». Pourtant, jouer au foot sur des talons et garder la balle entre les jambes, c’est déjà un exploit. Surtout quand on voit des footballeurs professionnels échapper la balle en étant sur du plat.

Cette jeune femme, qui a toute sa place dans une équipe de foot, est une passionnée. Elle a de l’or en bout des pieds et elle a l’habitude de flirter avec la balle. Les terrains de foot sont comme sa deuxième maison. Sur son compte Instagram, Lou Benoit, qui vit entre Marseille et Barcelone, partage régulièrement ses performances, en maillot numéroté, en robe à paillettes ou en bikini.

Qu’importe la tenue et le paysage en toile de fond, dès qu’elle a un ballon sous le pied, elle ne peut s’empêcher de le faire danser. Sur le sable chaud, sur le sol de sa terrasse ou en pleine rue, Lou Benoit démocratise le foot féminin partout où elle passe. Elle donne une autre vision de la footballeuse, loin de l’image du « garçon manqué » au crâne rasé. Elle prouve qu’on peut exceller au foot sans sacrifier sa féminité, en arborant une manucure soignée et une paire de talons hauts.

Lou Benoit est une femme inspirante qui se fait ambassadrice du foot féminin. Elle tacle les clichés sur les femmes dans le sport et ne laisse aucun homme la mettre hors-jeu.