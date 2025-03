Les pâtes font partie des féculents les plus consommés dans le monde. Vous n’avez peut-être jamais remarqué, mais dans les rayons, vous vous tournez toujours vers les mêmes sortes de pâtes. Vous avez votre paquet de prédilection. Que vous soyez plus spaghettis bolognaise, fusilli saupoudré de gruyère ou penne aux épinards, votre type de pâtes préféré en dit long sur votre personnalité. Après avoir lu ça, vous allez redoubler de vigilance lors de vos tête-à-tête dans les restaurants italiens. Une étude al dente.

Les spaghettis : l’âme paisible

Avec une sauce, une noisette de beurre ou sans artifices, vous adorez les spaghettis. Vous les dégustez dans les règles de l’art, en les roulant dans votre cuillère. Si c’est le cas, vous êtes probablement une personne sereine et équilibrée. Vous aimez l’ordre et la simplicité, tout en appréciant les plaisirs classiques de la vie. Charismatique sans être tape-à-l’œil, vous savez rassembler les gens autour d’un bon repas et créer une atmosphère chaleureuse.

Les penne : l’énergique pragmatique

Les amatrices de penne sont dynamiques et toujours en mouvement. Structurées et efficaces, elles vont droit au but, que ce soit dans la vie ou en cuisine. Pas de chichi, mais une efficacité redoutable ! Vous êtes souvent celle qui organise et gère les situations avec une facilité déconcertante.

Les farfalle : la créative rêveuse

Si vous ne jurez que par les farfalle, vous avez une âme d’artiste. Pas étonnant au vu de la forme extravagante de ces pâtes, propices à l’imaginaire. Vous les avez certainement déjà transformées en moustache ou en nœud papillon pendant vos repas. Votre esprit déborde d’idées originales et vous adorez expérimenter, que ce soit en cuisine ou dans la vie. Sensible et expressive, vous avez un talent naturel pour l’esthétique et la beauté.

Les rigatoni : la leadeuse née

Les rigatoni, ces pâtes en forme de tubes, attirent les personnes qui ont une forte personnalité et un sens du leadership développé. Vous savez prendre les décisions et mener votre entourage vers de nouveaux horizons. Déterminée et ambitieuse, vous n’avez pas peur des défis. Vous êtes aussi de nature franche et vous n’hésitez pas à partager votre avis, quitte à provoquer des débats.

Les fusilli : l’optimiste spontanée

Adepte des fusilli, ces pâtes rigolotes aux allures de ressort ? Alors vous êtes probablement une personne enjouée, curieuse et pleine d’entrain. Vous adorez l’aventure et le changement, et vous êtes souvent celle qui entraîne les autres dans des expériences excitantes. Vous détestez la routine et cherchez toujours à mettre du piment dans votre quotidien (et du parmesan sur vos pastas).

Les cannelloni : l’âme généreuse

Spontanément, les cannelloni évoquent ces bons plats réconfortants, gratinés sur le dessus et généreusement garnis. Si vous avez un goût prononcé pour ce type de pâtes, alors vous avez un grand cœur et un bon sens de l’écoute. Vos amis vous appellent dès qu’ils ont besoin de parler et vous leur offrez une thérapie sur un plateau d’argent.

Les tagliatelles : l’élégance incarnée

Plus soignées que les spaghettis, les tagliatelles sont souvent servies en compagnie de truffe. À l’image de vos pâtes favorites, vous êtes quelqu’un de sophistiqué. Vous appréciez les plaisirs raffinés. Vous aimez le bon goût et accordez de l’importance aux détails. Votre entourage vous perçoit comme une personne élégante et inspirante.

Les coquillettes : la nostalgique tendre

Ces pâtes miniatures qui vont de pair avec du jambon et du fromage râpé rappellent les dimanches soirs du tendre âge. Quand ce n’était pas croque-monsieur, c’était coquillette au dîner ! Si les coquillettes au jambon est votre « plat doudou », alors vous avez gardé une âme d’enfant. Vous aimez les petites joies simples du quotidien et vous vous émerveillez devant une marguerite ou un papillon coloré. Spontanée et affectueuse, vous trouvez le bonheur dans les instants les plus ordinaires.

Les conchiglie : la solitaire proche de la nature

Ces pâtes ont une forme organique qui rappelle les coquillages du bord de mer. Si elles reviennent souvent dans vos assiettes, avec un peu de ricotta et quelques épinards, vous êtes une personne solaire. Vous aimez la compagnie des autres, mais vous appréciez aussi les moments de solitude. En fait, vous êtes du genre à vous isoler dans la forêt ou au milieu des champs lorsque vous avez besoin de répit.

Vous pensiez les choisir au hasard. En fait les pâtes que vous concoctez derrière vos fourneaux et que vous couvrez de pesto ou de boulettes de viande reflètent secrètement votre personnalité. Une découverte qui va vous laisser bouche bée !