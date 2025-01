Baby boom en septembre : découvrez le rôle secret du Nouvel An !

Chaque année, une étrange statistique refait surface : le mois de septembre est marqué par un pic notable de naissances. Une coïncidence ? Pas vraiment. Derrière ce phénomène se cache une réalité surprenante et fascinante, souvent surnommée le « baby boom du Nouvel An ». Visiblement, beaucoup de couples célèbrent la nouvelle année sous la couette et conçoivent des bébés un peu pompette. Ces enfants sont-ils toujours le fruit d’un accident ? Éclairage sur ce baby-boom post-fête.

Un curieux pic de naissance en septembre

Repeupler la France et faire remonter la courbe démographique du pays n’est pas la résolution numéro une à l’aube de la nouvelle année. C’est d’ailleurs loin d’être un objectif. L’heure est plutôt à la sobriété et aux économies. Mais alors comment se fait-il que tant de bébés naissent en septembre, neuf mois tout pile après les périodes des Fêtes ? En tout cas, ce n’est pas un coup du hasard. D’après une étude de l’Ined, un pic de naissance est enregistré par les maternités entre le 23 et le 29 septembre. Et le scénario se répète inlassablement depuis les années 70 comme si tous les couples s’étaient mis d’accord pour « concevoir » au même moment.

Sans grande surprise, ces dates coïncident avec la dernière semaine de décembre, période de l’année synonyme de partage, de fêtes et de relâchement. Le soir du 31, après avoir dansé collé-serré sur du Francky Vincent, les couples s’éclipsent dans leur chambre et partagent une nuit torride dont ils n’auront que de vagues souvenirs le lendemain. Ces naissances, qui explosent en septembre, ne sont généralement « pas calculées ». Elles font surtout suite à une soirée trop arrosée lors de laquelle tout semble permis, même zapper la contraception. Ce « baby boom du Nouvel An » est donc le résultat d’une irresponsabilité collective.

Une baisse de vigilance le soir du Nouvel An

Une coupe de champagne et quelques cocktails dans le nez et voilà que les couples oublient les bases fondamentales de la sexualité. L’alarme accompagnée du mot « pilule » se dissipe dans le fond sonore et lorsqu’on la voit, on la remet à plus tard. Dans le pire des cas, ce petit cachet peut aussi finir dans la cuvette des toilettes. Les corps se tutoient sans la moindre protection. Même le préservatif reste au chaud dans une poche du portefeuille.

Ce « baby boom du Nouvel An » s’explique par un certain laxisme dans les rapports intimes le soir du Nouvel An. C’est bien connu, l’alcool fait perdre la raison, en plus de faire tourner la tête. Si les couples créent la vie à ce moment précis, ce n’est pas forcément voulu. Ils sont juste moins prudents et plus tentés de se rapprocher, froid oblige.

Des aliments de fête qui jouent en notre faveur

Ce « baby boom du Nouvel An », qui fait presque partie des traditions, peut également trouver une réponse dans les assiettes. Il suffit de pointer la loupe sur les aliments qui dominent les menus de Fêtes de fin d’année pour faire le rapprochement. Saumon, chocolat, huîtres… tous sont reconnus pour favoriser la fertilité. Cette explication un peu moins terre à terre, les démographes y croient.

L’hiver est également un moment où notre biologie semble s’accorder à ce phénomène. Selon certains chercheurs, les niveaux de testostérone sont plus élevés chez les hommes durant cette période, augmentant ainsi leur libido. Chez les femmes, la période hivernale coïncide parfois avec des cycles plus réguliers, favorisant les chances de conception.

Les raisons psychologiques d’un baby boom post-Fêtes

Le « baby-boom du Nouvel An » trouve aussi une explication psychologique. Ces bébés qui envahissent les berceaux fin septembre ne sont pas tous « involontaires ». La période des Fêtes de fin d’année est souvent marquée par un regain de bonheur et de sérénité. Ces émotions positives peuvent créer un contexte mental favorable à des choix ou des actions influençant la fertilité.

De plus, après une année stressante, beaucoup de couples ressentent le besoin de se reconnecter et de se recentrer sur leur vie personnelle. Les Fêtes de fin d’année offrent ce moment de pause qui, parfois, déclenche de grandes décisions.

Si votre anniversaire tombe fin septembre, l’image de votre conception se dessine plus nettement et ce n’est pas spécialement pour vous réjouir. Le baby-boom du Nouvel An révèle enfin tous ses mystères. Peut-être allez-vous reproduire le même schéma, qui sait ? Quoi qu’il en soit, sortez couvert·e, même après quelques verres.