Être jolie = être superficielle ? Ces femmes qui cassent le mythe

Longtemps, la beauté a été associée à la superficialité. Dans l’imaginaire collectif, une femme belle serait forcément moins crédible, moins compétente, moins « profonde ». De nombreuses femmes, puissantes et engagées, redéfinissent aujourd’hui ce que signifie être belle : un levier d’expression, de confiance et d’engagement. Voici 4 femmes (liste non exhaustive) qui démolissent ce mythe, une action à la fois.

Jessica Alba : la beauté engagée

Actrice à succès, Jessica Alba n’a jamais été simplement « jolie ». Elle a souvent souffert de ne pas rentrer dans les standards hollywoodiens : « On me disait que je n’étais pas assez latina pour jouer une Latina, ni assez caucasienne pour être l’héroïne », confiait-elle dans Time. Cette frustration l’a poussée à fonder « The Honest Company », une entreprise valorisant des produits sains, éthiques et accessibles.

Aujourd’hui, elle milite pour une beauté diversifiée et décomplexée : « Je me sens belle quand je suis à l’aise et confiante avec moi-même », affirme-t-elle. Son message est clair : la beauté ne se résume pas à l’apparence – elle passe par le respect de soi, le bien-être et l’authenticité.

Ashley Graham : montrer son corps, en faire une force

Première mannequin « plus size » à faire la couverture d’un des plus importants magazines sportifs américains Sports Illustrated Swimsuit Issue, Ashley Graham a brisé de nombreux plafonds de verre. Connue pour montrer son corps sans retouches, y compris sa cellulite ou ses vergetures, elle revendique une beauté réelle, plurielle et puissante.

« J’ai utilisé mon corps comme un outil pour parler de sujets tabous », explique-t-elle à Vogue. Au fil de ses campagnes et interventions, elle redéfinit ce qu’est une femme belle aujourd’hui : quelqu’un qui s’accepte, revendique sa place et inspire les autres.

Emma Watson : une intellectuelle féministe sur tapis rouge

Révélée mondialement par la saga « Harry Potter », Emma Watson aurait pu se contenter d’une carrière d’actrice glamour. Elle a choisi une autre voie : diplômée de l’université Brown, intellectuelle engagée, ambassadrice de bonne volonté pour ONU Femmes, elle porte depuis 2014 la campagne « HeForShe », qui promeut une égalité des genres inclusive.

Féministe assumée, elle a prononcé des discours puissants aux Nations Unies, tout en revendiquant le droit d’être coquette et féminine. « Les femmes doivent pouvoir être à la fois fortes, intelligentes et belles. Ce ne sont pas des qualités incompatibles », affirme-t-elle. Une posture qui bouscule les clichés et inspire toute une génération.

Milla Magee : Miss England, mais pas que

Élue Miss England en 2024, Milla Magee aurait pu se contenter d’une couronne et de sourires protocolaires. Elle a préféré sortir des clichés : passionnée de surf, secouriste formée et militante écologique, elle incarne une beauté active, indépendante et utile.

Elle affirme à The Times : « Ce concours, je l’ai vu comme une opportunité de montrer qu’on peut être féminine, sportive, intelligente et utile à sa communauté ». Bien loin de la superficialité, son parcours montre que beauté et action ne sont pas opposées – elles peuvent se renforcer.

Florence Pugh : l’actrice qui dit non aux diktats

Florence Pugh, actrice britannique saluée pour son talent, refuse de se laisser enfermer dans les normes esthétiques d’Hollywood. Elle a publiquement dénoncé dans un témoignage pour le média Business Insider la pression constante exercée sur les femmes dans le milieu du cinéma : « Être une femme à Hollywood, c’est épuisant. On vous démonte à la moindre variation physique ».

Elle milite pour plus de diversité dans les corps représentés à l’écran et encourage les femmes à sortir des carcans : porter ce qu’elles veulent, exprimer ce qu’elles ressentent et être vues pour ce qu’elles sont – pas seulement pour leur apparence.

En définitif, Jessica Alba, Ashley Graham, Emma Watson, Florence Pugh ou encore Milla Magee sont belles, oui – mais surtout puissantes, autonomes, conscientes et engagées. Elles prouvent que l’apparence peut être un outil d’affirmation, de représentation et même de transformation sociale. Être jolie ne veut pas dire être superficielle. Cela peut signifier être audacieuse, inspirer les autres et oser être pleinement soi. Peut-être que la vraie révolution est là : montrer qu’on peut aimer sa beauté sans jamais en être prisonnière.