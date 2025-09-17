Berlin est-elle en train de réinventer le féminisme ?

Berlin a longtemps été un terreau du « féminisme autonome », des premiers centres de femmes des années 1970 aux maisons autogérées de Kreuzberg dans les années 1980. Aujourd’hui, la capitale allemande conjugue héritage militant, politiques publiques d’égalité, scène culturelle expérimentale et mobilisations intersectionnelles. De la reconnaissance du 8 mars comme jour férié local aux marches massives, Berlin s’affirme comme un « laboratoire » où se testent des manières concrètes de faire évoluer le féminisme au quotidien.

Un socle historique vivant

La ville a vu émerger très tôt des espaces féministes autonomes. En 1973, le Frauenzentrum de Kreuzberg, premier centre de la « deuxième vague » en Allemagne s’ouvre comme lieu d’entraide, de débats et d’organisation. Dans la même veine, la Schokofabrik naît d’une occupation à Kreuzberg en 1981/1980 : devenue grand centre de quartier, elle propose encore aujourd’hui des activités sociales et culturelles à destination des femmes. Ces lieux et d’autres comme BEGiNE ont structuré une culture de projets féminins/queer durable à Berlin.

Des politiques publiques qui changent l’échelle

En 2019, Berlin devient le premier Land allemand à faire du 8 mars (Journée internationale des droits des femmes) un jour férié officiel. Ce geste symbolique et politique inscrit l’égalité dans le calendrier civique et soutient la visibilité des mobilisations annuelles. La ville s’est aussi dotée d’une agence dédiée à l’égalité et à la lutte contre les discriminations (LADS) et d’une stratégie « diversité » pour son administration, avec une approche explicitement intersectionnelle. Ces instruments institutionnels ancrent l’action féministe dans la durée.

Mobilisations : une capitale des alliances intersectionnelles

Chaque 8 mars, différentes coalitions féministes berlinoises, syndicales, queer, antiracistes, battent le pavé, du Brandenburger Tor à Kreuzberg. En 2024, le Tagesspiegel évoquait environ 6 000 participantes à l’une des marches centrales, tandis que l’édition 2025 a aussi été marquée par des arrestations lors d’une manifestation du soir à Kreuzberg.

Au-delà du 8 mars, Berlin a accueilli en octobre 2022 l’une des plus grandes manifestations européennes de soutien au mouvement « Femme, Vie, Liberté » venu d’Iran : la police a estimé la foule à 80 000 personnes. Ces chiffres donnent la mesure d’une ville carrefour où se croisent luttes locales et solidarités transnationales.

Culture et sexualités : une scène qui bouscule les normes

Côté culture, Berlin héberge des initiatives qui revendiquent un féminisme sex-positive et éthique. Le prix PorYes – Feminist Porn Award Europe, organisé notamment au théâtre HAU, récompense des œuvres respectant consentement, diversité des corps et conditions de production équitables. Parallèlement, la Dyke March Berlin\ lancée par la journaliste et éditrice Manuela Kay au début des années 2010 a contribué à ancrer un féminisme lesbien visible dans l’espace public. Ces formats nourrissent une re-politisation des imaginaires autour du désir, du plaisir et de la représentation.

Une ville-atelier pour repenser l’espace

Des collectifs d’urbanistes et de chercheuses utilisent Berlin comme terrain d’expérimentation pour imaginer une ville non sexiste. Le programme fem\MAP Berlin 2049 (TU Berlin/UDK) mobilise par exemple la cartographie critique pour rendre visibles les inégalités spatiales de genre et proposer des systèmes féministes de lieux, d’usages et de circulations. En posant la question : « que serait une ville non sexiste ? », ces travaux relient le féminisme à des choix d’urbanisme très concrets (aménagements, services, sécurité, communs).

La nuit berlinoise, terrain d’action féministe

Berceau des clubs, Berlin explore aussi des protocoles de prévention des violences sexistes dans la nuit. Le projet européen « Sexism Free Night », porté côté allemand par la Clubcommission Berlin, développe formations, dispositifs d’« awareness » et bonnes pratiques pour rendre bars, festivals et clubs plus sûrs. Une approche désormais relayée par des ressources municipales. Cette articulation entre scène culturelle et politiques locales illustre la manière pragmatique dont Berlin diffuse des standards féministes dans la vie quotidienne.

Des voix afro-allemandes au cœur du récit

Le féminisme berlinois contemporain s’est enrichi des luttes afro-allemandes, impulsées par des figures comme Audre Lorde pendant ses années berlinoises et par des collectifs comme ADEFRA – Schwarze Frauen in Deutschland (fondé en 1986, aujourd’hui basé à Berlin). L’organisation offre un espace d’auto-organisation pour des femmes noires et racisées, influençant débats et actions intersectionnelles en Allemagne. Expositions et rencontres récentes à Berlin ont d’ailleurs retracé cette histoire et son actualité.

Des limites propres à chaque lutte

Berlin n’est toutefois pas exempte de tensions : diversité des courants féministes, divergences stratégiques dans l’espace militant, débats autour des modes d’action en manifestations ou des priorités politiques. La combinaison mémoire militante + institutions + scènes culturelles + coalitions internationales crée néanmoins un écosystème rare où s’inventent (et se testent) des réponses concrètes aux enjeux actuels : égalité, sécurité, inclusion, représentations et droit à la ville. Les données disponibles, du statut férié du 8 mars aux mobilisations chiffrées, en passant par les dispositifs de prévention, attestent d’une dynamique singulière.

Alors, peut-on dire que Berlin « réinvente » le féminisme ? Au minimum, la ville réorchestre ses traditions féministes en les reliant à des politiques publiques, à des arts engagés, à des pratiques urbaines et à des alliances transnationales. Qu’il s’agisse de faire du 8 mars un jour férié, de cartographier une ville non sexiste, de sécuriser la nuit ou encore de porter des marches massives, Berlin propose des outils exportables autant qu’un récit : celui d’un féminisme pratique, intersectionnel et ancré dans la ville.