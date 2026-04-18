« Tu fais peur aux hommes » : cette remarque souvent adressée aux femmes fait débat

Féminisme
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : 8photo / Unsplash

À première vue, la remarque semble anodine. Pourtant, « tu fais peur aux hommes » suscite aujourd’hui de nombreuses réactions. De plus en plus de femmes y voient moins un simple constat qu’un reflet des attentes sociales encore très présentes autour de la féminité.

Une phrase banale… mais pas si neutre

Ces derniers mois, cette expression a refait surface dans le débat public, notamment portée par la journaliste et autrice Chloé Thibaud. Si elle fait autant parler, c’est parce qu’elle semble véhiculer bien plus qu’une simple observation.

Derrière l’idée de « faire peur », beaucoup lisent en réalité une forme de rappel à l’ordre. Être confiante, brillante ou indépendante resterait acceptable… à condition de ne pas dépasser certaines limites implicites. Comme si l’assurance devait toujours s’accompagner d’une certaine douceur pour rester « acceptable ». Ce décalage renvoie directement aux stéréotypes de genre, encore bien ancrés dans les représentations collectives.

Quand l’assurance devient « intimidante »

Le cœur du débat se situe ici : lorsqu’une femme est qualifiée d’« intimidante » ou d’« effrayante », cela ne décrit pas toujours son comportement réel. Cela reflète souvent la manière dont celui-ci est perçu à travers des normes sociales. Les recherches en psychologie sociale montrent que les femmes sont encore confrontées à des attentes parfois contradictoires. Elles peuvent être encouragées à réussir, à être compétentes, visibles… tout en étant jugées si elles s’éloignent trop des codes traditionnels associés au féminin.

Une étude publiée dans le Journal of Experimental Social Psychology souligne d’ailleurs que la « brillance » est plus souvent perçue comme atypique chez les femmes que chez les hommes. Résultat : les femmes jugées très compétentes peuvent parfois faire face à une forme de rejet ou de critique. Autrement dit, la remarque « tu fais peur aux hommes » dépasse largement la question de l’attirance. Elle s’inscrit dans une dynamique où certaines qualités, valorisées chez les hommes, deviennent plus ambivalentes lorsqu’elles sont incarnées par des femmes.

Pourquoi cette remarque dérange aujourd’hui

Si cette phrase provoque autant de réactions, c’est aussi parce qu’elle est de plus en plus perçue comme une injonction déguisée. Une manière indirecte de suggérer qu’il faudrait se montrer moins affirmée pour ne pas « déranger ».

Certaines voix, comme celle de Chloé Thibaud, pointent aussi une forme d’ironie dans cette idée. Car dans les faits, les données internationales rappellent une réalité bien différente : selon l’Organisation mondiale de la santé, environ une femme sur trois dans le monde a été confrontée à des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie.

Ce contraste nourrit le débat. La « peur » évoquée dans cette phrase n’a pas le même poids que celle vécue concrètement par de nombreuses femmes. D’où le sentiment, pour certaines, d’un décalage, voire d’une inversion des rôles.

Attirance, pouvoir et double contrainte

Cette remarque apparaît souvent dans des contextes liés aux relations amoureuses. Et c’est là qu’elle prend une dimension encore plus complexe. Les études sur les dynamiques de couple montrent que les femmes peuvent encore être valorisées lorsqu’elles rassurent, soutiennent ou s’adaptent. À l’inverse, une forte autonomie ou une grande assurance peuvent parfois être perçues comme déstabilisantes.

C’est ce que l’on appelle la double contrainte : vous êtes encouragée à être indépendante, mais pas trop ; confiante, mais pas au point de sembler inaccessible ; affirmée, mais sans « impressionner ». Dans ce contexte, dire à une femme qu’elle « fait peur » peut devenir une façon socialement acceptable de signaler qu’elle sort du cadre attendu.

Au fond, cette petite phrase agit comme un révélateur. Elle met en lumière la difficulté persistante à accepter pleinement l’assurance féminine sans la transformer en problème. Elle questionne aussi la manière dont certaines qualités – ambition, confiance, liberté – restent différemment perçues selon qu’elles sont portées par des hommes ou par des femmes. Aujourd’hui, de plus en plus de femmes choisissent de ne plus se reconnaître dans cette remarque. Elles refusent l’idée de devoir se faire plus discrètes, plus « petites » ou moins visibles pour correspondre à une attente implicite.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
Ces coûts invisibles que les femmes supportent au quotidien

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ces coûts invisibles que les femmes supportent au quotidien

On dit que les femmes sont dépensières. Or, si elles se retrouvent dans le rouge à la fin...

Cette journaliste se fait harceler en direct et son témoignage fait réagir

Gargi Raut, femme reporter pour la plateforme numérique célébrant les sports et les athlètes indiens Revsportz, a été...

« Une femme doit obéir à son mari » : 1 homme sur 3 le pense chez les 15-30 ans

On imagine souvent les jeunes générations plus égalitaires, plus libres, plus ouvertes sur les questions de genre. Pourtant,...

Fini les stéréotypes virils ? La génération des « noodle boys » bouscule les codes masculins

Silhouette frêle, mâchoire en angle droit, traits androgynes et sensibilité palpable : les "noodle boys" font concurrence aux...

Un monde sans hommes pendant 24 heures : satire ou réel cri du cœur ?

Et si les hommes disparaissaient de la surface de la Terre pendant une journée entière ? Des internautes...

« Je suis la première de ma lignée à » : le récit féministe qui inspire les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que des tendances sans fond et des chorégraphies amateurs. Il...