« Tu fais peur aux hommes » : cette remarque souvent adressée aux femmes fait débat

À première vue, la remarque semble anodine. Pourtant, « tu fais peur aux hommes » suscite aujourd’hui de nombreuses réactions. De plus en plus de femmes y voient moins un simple constat qu’un reflet des attentes sociales encore très présentes autour de la féminité.

Une phrase banale… mais pas si neutre

Ces derniers mois, cette expression a refait surface dans le débat public, notamment portée par la journaliste et autrice Chloé Thibaud. Si elle fait autant parler, c’est parce qu’elle semble véhiculer bien plus qu’une simple observation.

Derrière l’idée de « faire peur », beaucoup lisent en réalité une forme de rappel à l’ordre. Être confiante, brillante ou indépendante resterait acceptable… à condition de ne pas dépasser certaines limites implicites. Comme si l’assurance devait toujours s’accompagner d’une certaine douceur pour rester « acceptable ». Ce décalage renvoie directement aux stéréotypes de genre, encore bien ancrés dans les représentations collectives.

Quand l’assurance devient « intimidante »

Le cœur du débat se situe ici : lorsqu’une femme est qualifiée d’« intimidante » ou d’« effrayante », cela ne décrit pas toujours son comportement réel. Cela reflète souvent la manière dont celui-ci est perçu à travers des normes sociales. Les recherches en psychologie sociale montrent que les femmes sont encore confrontées à des attentes parfois contradictoires. Elles peuvent être encouragées à réussir, à être compétentes, visibles… tout en étant jugées si elles s’éloignent trop des codes traditionnels associés au féminin.

Une étude publiée dans le Journal of Experimental Social Psychology souligne d’ailleurs que la « brillance » est plus souvent perçue comme atypique chez les femmes que chez les hommes. Résultat : les femmes jugées très compétentes peuvent parfois faire face à une forme de rejet ou de critique. Autrement dit, la remarque « tu fais peur aux hommes » dépasse largement la question de l’attirance. Elle s’inscrit dans une dynamique où certaines qualités, valorisées chez les hommes, deviennent plus ambivalentes lorsqu’elles sont incarnées par des femmes.

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Pourquoi cette remarque dérange aujourd’hui

Si cette phrase provoque autant de réactions, c’est aussi parce qu’elle est de plus en plus perçue comme une injonction déguisée. Une manière indirecte de suggérer qu’il faudrait se montrer moins affirmée pour ne pas « déranger ».

Certaines voix, comme celle de Chloé Thibaud, pointent aussi une forme d’ironie dans cette idée. Car dans les faits, les données internationales rappellent une réalité bien différente : selon l’Organisation mondiale de la santé, environ une femme sur trois dans le monde a été confrontée à des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie.

Ce contraste nourrit le débat. La « peur » évoquée dans cette phrase n’a pas le même poids que celle vécue concrètement par de nombreuses femmes. D’où le sentiment, pour certaines, d’un décalage, voire d’une inversion des rôles.

Attirance, pouvoir et double contrainte

Cette remarque apparaît souvent dans des contextes liés aux relations amoureuses. Et c’est là qu’elle prend une dimension encore plus complexe. Les études sur les dynamiques de couple montrent que les femmes peuvent encore être valorisées lorsqu’elles rassurent, soutiennent ou s’adaptent. À l’inverse, une forte autonomie ou une grande assurance peuvent parfois être perçues comme déstabilisantes.

C’est ce que l’on appelle la double contrainte : vous êtes encouragée à être indépendante, mais pas trop ; confiante, mais pas au point de sembler inaccessible ; affirmée, mais sans « impressionner ». Dans ce contexte, dire à une femme qu’elle « fait peur » peut devenir une façon socialement acceptable de signaler qu’elle sort du cadre attendu.

Au fond, cette petite phrase agit comme un révélateur. Elle met en lumière la difficulté persistante à accepter pleinement l’assurance féminine sans la transformer en problème. Elle questionne aussi la manière dont certaines qualités – ambition, confiance, liberté – restent différemment perçues selon qu’elles sont portées par des hommes ou par des femmes. Aujourd’hui, de plus en plus de femmes choisissent de ne plus se reconnaître dans cette remarque. Elles refusent l’idée de devoir se faire plus discrètes, plus « petites » ou moins visibles pour correspondre à une attente implicite.