« Je ne te rabaisserai pas devant des hommes » : elle révèle les 5 choses qu’elle refuse de faire en tant que femme

Sur Instagram, la créatrice de contenu Chloé (@thegingerchloe) a déclenché une vague de réactions avec une vidéo aussi simple qu’efficace : 5 comportements qu’elle refuse d’adopter envers les autres femmes. Derrière cette liste, un message clair : arrêter la compétition permanente et miser sur le soutien entre femmes. Une prise de parole qui parle à toute une génération lassée des jugements et des comparaisons.

La sororité, version concrète

La sororité n’est pas seulement un « concept militant réservé aux débats féministes ». Sur les réseaux sociaux, elle devient un véritable « mode de vie ». Et plutôt que de grands discours théoriques, certaines créatrices de contenu préfèrent désormais parler d’actions concrètes du quotidien. C’est exactement ce qu’a fait Chloé dans son Reel devenu viral.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chloé Bidault 🧚🏼‍♀️✨ (@thegingerchloe)

1. Stop aux critiques sur le physique

Premier engagement : ne jamais attaquer le physique d’une autre femme. Pour elle, impossible de juger un corps sans connaître son histoire, sa santé ou ses blessures invisibles. Une manière de rappeler qu’aucune silhouette ne mérite d’être commentée ou humiliée, surtout dans une société encore obsédée par les normes physiques.

2. Refuser de faire porter toute la faute à une femme

Deuxième règle : ne pas faire porter à une femme toute la responsabilité d’une infidélité. Lorsqu’un homme trompe sa partenaire, Chloé refuse de transformer « l’autre femme » en coupable idéale. Un réflexe social très répandu qui dédouane souvent celui qui a pourtant trahi son engagement.

3. La maternité n’est pas un sujet public

Elle évoque aussi un sujet particulièrement sensible : la maternité. Avoir des enfants, ne pas en vouloir, rencontrer des difficultés pour concevoir… autant de réalités intimes qui ne devraient jamais devenir des interrogatoires publics. Chloé explique ainsi qu’elle préfère éviter les questions intrusives, consciente des douleurs que certaines femmes peuvent traverser en silence.

4. Plus question de rabaisser une femme pour plaire

Autre point fort de sa vidéo : le refus catégorique de rabaisser une autre femme pour obtenir l’approbation masculine. Chloé (@thegingerchloe) critique notamment ces comportements où certaines cherchent à se démarquer en humiliant les autres femmes pour paraître « différentes » ou plus appréciées des hommes. Une attitude d’ailleurs largement dénoncée sur les réseaux sociaux ces dernières années.

5. Célébrer la réussite au lieu de la jalouser

Enfin, elle affirme vouloir célébrer l’ambition et la réussite des autres femmes plutôt que de les jalouser. Réussite professionnelle, indépendance financière, projets personnels : pour Chloé (@thegingerchloe), voir une femme réussir devrait être une source d’inspiration collective, pas une menace.

Une vidéo qui parle à beaucoup de femmes

Sous sa publication, les témoignages se sont multipliés. Beaucoup d’internautes racontent avoir déjà subi ces remarques ou reconnaissent avoir parfois participé, malgré elles, à ces mécanismes de jugement. Ce succès montre surtout à quel point ces messages trouvent un écho aujourd’hui.

Avec cette liste, Chloé (@thegingerchloe) transforme ainsi la sororité en quelque chose de concret et accessible. Pas besoin de « grands slogans » : parfois, soutenir les autres femmes commence simplement par refuser les critiques faciles, les humiliations ou encore les comparaisons toxiques.