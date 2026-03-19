« Friendflation » : ce phénomène discret qui fragilise certaines amitiés

Sortir, partager un repas, partir en week-end… ces moments entre amis font du bien au moral et au cœur. Toutefois, depuis quelques années, un facteur plus « terre-à-terre » s’invite dans l’équation : le budget. Un mot émerge pour décrire cette réalité : la « friendflation ».

Quand l’inflation s’invite dans vos amitiés

La « friendflation » est un terme qui mélange « friend » (ami) et « inflation ». Il désigne l’impact de la hausse du coût de la vie sur les relations amicales. Depuis les années 2020, les dépenses du quotidien ont augmenté, et les loisirs n’y échappent pas. Restaurants, voyages, concerts ou simples sorties peuvent représenter un budget plus important qu’avant.

Or, ces activités occupent souvent une place centrale dans la manière dont vous entretenez vos liens. Résultat : un décalage peut apparaître entre les habitudes sociales et les réalités financières. Refuser une invitation, proposer une alternative moins coûteuse ou espacer les sorties… ces ajustements, pourtant légitimes, peuvent parfois être mal compris.

@startoppodcast Les soupers entre amis, les escapades improvisées, les mariages… Et si l’amitié devenait un luxe? Dans cette capsule, on explore le phénomène de la « friendflation » — cette pression financière qui s’invite dans nos cercles sociaux. Comment garder le lien sans se ruiner? Est-ce qu’on peut dire non sans culpabilité? Et surtout : comment naviguer les attentes non dites qui pèsent parfois lourd sur le portefeuille? Raymond Chabot s’associe à Startop Podcast pour présenter une série de capsules exclusives. Avec des bureaux partout à travers le Québec, leurs experts accompagnent les particuliers et les entreprises à la recherche de solutions concrètes pour surmonter leurs défis financiers. ♬ son original – Startop Podcast

L’argent, ce sujet sensible entre amis

La « friendflation » met en lumière un sujet que beaucoup préfèrent éviter : l’argent dans les relations amicales. Lorsque les moyens financiers diffèrent dans le groupe, cela peut créer des situations inconfortables. Vous pouvez ressentir une gêne à dire non, ou préférer vous éloigner plutôt que d’expliquer une contrainte budgétaire.

À l’inverse, les personnes plus à l’aise financièrement ne perçoivent pas toujours ces limites et continuent à proposer des activités coûteuses, sans intention de mettre qui que ce soit mal à l’aise. Ce décalage peut générer plusieurs ressentis :

l’impression de ne plus suivre le rythme

un sentiment d’exclusion, même involontaire

une difficulté à poser vos limites

Et pourtant, ces émotions sont légitimes. Votre valeur en tant qu’ami ne se mesure pas à votre capacité à dépenser.

Des amitiés qui s’adaptent (et évoluent)

Face à ces tensions, de nouvelles façons de se retrouver émergent. Et elles ont souvent du bon. De plus en plus de personnes privilégient :

des activités simples et accessibles, comme une balade ou un café à la maison

des formats plus courts ou moins fréquents

une communication plus honnête autour du budget

Ces ajustements demandent parfois de bousculer certaines habitudes. Par exemple, l’idée de partager systématiquement les dépenses ou de multiplier les sorties peut évoluer. Cette adaptation peut aussi renforcer les liens. Elle invite à recentrer l’amitié sur l’essentiel : la présence, l’écoute et les moments partagés, peu importe leur coût.

Le rôle des réseaux sociaux dans la pression sociale

Les réseaux sociaux amplifient parfois le phénomène. En exposant des moments de vie idéalisés – dîners, voyages, événements – ils peuvent donner l’impression que ces expériences sont la norme. Cette mise en scène peut inconsciemment créer une pression : celle de « suivre le mouvement », même lorsque cela ne correspond pas à votre réalité. Vous pouvez alors ressentir un décalage entre ce que vous voyez et ce que vous pouvez (ou souhaitez) vivre. Ce décalage n’a rien d’un échec : votre manière de vivre vos amitiés n’a pas besoin de ressembler à une vitrine.

Vers des relations plus sincères ?

Si la « friendflation » peut fragiliser certaines amitiés, elle peut aussi ouvrir la porte à des relations plus authentiques. Parler d’argent entre amis reste délicat, mais cela devient peu à peu plus accepté. Mettre des mots sur vos limites permet d’éviter les malentendus et de construire des relations plus équilibrées. Ce phénomène rappelle une réalité simple : vos amitiés évoluent aussi en fonction de votre contexte de vie.

En fin de compte, la « friendflation » ne parle pas seulement d’argent. Elle questionne vos attentes, vos habitudes… et la manière dont vous prenez soin de vos liens. Et parfois, les plus beaux moments ne sont pas ceux qui coûtent le plus, mais ceux où vous vous sentez pleinement à votre place, telle que vous êtes.