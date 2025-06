Ces choses font le bonheur des femmes, mais pas des hommes

Les femmes et les hommes n’ont pas les mêmes sources de joie. Ces situations qui dessinent un sourire radieux sur le visage de ces mesdames n’éveillent même pas un petit rictus chez ces messieurs. Voici un extrait des choses qui provoquent une vague de sérotonine chez les femmes et qui ne font aucun effet aux hommes.

Enlever son soutien-gorge après une longue journée

C’est une sensation de pur bien-être que les hommes ne connaîtront jamais. C’est le premier geste que l’on fait en passant le seuil de notre maison. Avant même de retirer nos chaussures, on dégrafe ce soutien-gorge qui nous a comprimés toute la journée. Quel soulagement ! On respire beaucoup mieux sans cette cage autour du buste. C’est l’une des choses les plus simples qui procurent du bonheur aux femmes.

Une journée où personne ne commente leur apparence

Passer une journée sans se faire refaire le portrait, quel plaisir. En général, il y a toujours une personne pour nous dire que notre jupe est trop courte, que notre teint est blafard ou qu’un bouton a investi notre menton comme si nous n’avions pas de miroir chez nous. Même en mettant les formes, ces critiques non sollicitées nous irritent. Or, elles font tristement partie de notre quotidien. Alors forcément quand on ne reçoit aucune remarque péjorative en huit heures, on jubile de l’intérieur. Les hommes, eux, sont les rois de l’espace public et n’ont pas ce problème. Ils peuvent porter des chaussettes avec des claquettes et avoir une barbe aux allures de buisson, personne ne trouvera jamais rien à leur reprocher.

Recevoir un message de sa meilleure amie au bon moment

Lorsque son nom s’affiche sur notre écran, notre cœur sautille et nos yeux s’illuminent. Notre meilleure amie a un don pour savoir quand on a besoin d’elle. C’est comme si elle lisait dans notre esprit. Elle a un sixième sens pour percer notre mal-être. À grand renfort de mèmes comiques et d’émojis, elle nous remonte le moral, nous raconte les derniers potins et nous câline à distance. À la vue de son message, on arbore un sourire béat qui ne passe pas inaperçu. C’est une des choses les plus banales pour les hommes, mais qui démultiplie le bonheur des femmes.

Une robe avec des poches profondes

Quelle plaie de sortir avec ce sac qui nous cisaille l’épaule et encombre nos mouvements. Alors que les hommes peuvent ranger tous leurs indispensables dans leur poche, qui descend plus bas que les nôtres, nous on doit se balader avec nos affaires en bandoulière. Nous rêvons d’un monde où les jeans ont des rangements à foison et les robes des poches en évidence. Sortir les mains libres est un bonheur sans nom pour les femmes, qui portent leur sac comme on traîne un boulet.

Se promener seule en pleine journée… et en paix

Flâner dans une librairie, marcher avec ses écouteurs sur une place ensoleillée, s’arrêter devant une vitrine sans pression. Être seule, mais libre, en sécurité, sans être interpellée ni suivie du regard, c’est un bonheur rare, mais précieux. Beaucoup d’hommes n’imaginent pas à quel point cette liberté est parfois un luxe féminin.

Un samedi matin sans rien au programme

Faire des prolongations sous la couette et se réveiller doucement au son des oiseaux. C’est idyllique. Pas de machine à lancer ni de linge à étendre, pas d’enfants dans les parages ni de petit déjeuner à préparer. Quel pied ! Buller dans son lit toute la matinée est presque un privilège pour les femmes, sur le qui-vive avant même que le soleil se lève.

S’enfermer dans la salle de bain et prendre soin de soi

La salle de bain est un peu notre refuge, notre sas de décompression. On s’y réfugie après une journée épuisante et on se prélasse dans notre baignoire avec des concombres sur les yeux, un masque à l’argile sur la peau et des bruits de cascade en toile de fond. Alors que ce passage devant le lavabo est souvent vite expédié pour ces messieurs, pour nous il peut durer une éternité. Prendre soin de soi est la définition même du bonheur pour les femmes, qui ont peu de temps à se consacrer.

Se coucher dans des draps propres

S’endormir dans du linge qui sent bon la lessive et qui respire la fraîcheur est toujours une expérience magique. On a vraiment l’impression de rentrer dans un cocon de douceur et nos nuits n’en sont que meilleures. Les hommes, eux, peuvent dormir dans les mêmes draps pendant six mois et s’enfouir dans cette odeur de fauve. Mais c’est inconcevable pour nous.

Non le bonheur des femmes ne réside pas dans un stick de rouge à lèvres ou une paire d’escarpins flambant neuve. Il est bien moins « artificiel » que ce que les hommes pensent.