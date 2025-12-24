Les experts ont identifié 6 profils de personnes qui offrent des cadeaux… lequel êtes-vous ?

En ce jour de Noël, votre hotte est enfin prête et les cadeaux n’attendent plus qu’à être ouverts. Comme chaque année, il existe plusieurs types de lutins : ceux qui fabriquent des présents de leurs propres mains, ceux qui suivent scrupuleusement la wishlist enregistrée dans leur téléphone, et ceux qui misent sur des cadeaux plus classiques, parfois choisis à la dernière minute. Des experts interrogés par le HuffPost ont identifié six profils de donneurs de cadeaux… et vous, lequel êtes-vous ?

Le matérialiste

On dit souvent que « c’est l’intention qui compte », mais ce qui se cache sous le papier craft et les rubans métallisés est assez révélateur. Le 24 décembre au soir, lorsque vous jouez les agents doubles du père Noël, vous montrez votre vrai visage. Si certains sont fiers de leurs cadeaux, d’autres s’en vantent un peu moins et aimeraient bénéficier de l’anonymat du Secret Santa. Entre la mamie qui se plaît à offrir des pulls cousus main à toute la famille et vous, toujours munie du cadeau le plus chic et branché, il y a un sacré fossé.

Pour vous, la boîte de chocolats et le beau bouquet de fleurs ne sont même pas des solutions de dépannage. Ils sont carrément dans votre blacklist. Si vous êtes du genre à offrir des montres à trois chiffres, des sacs griffés ou des trottinettes électriques à votre entourage, vous portez l’étiquette « matérialiste ». Et attention, ce n’est pas un terme péjoratif. Vous ne cherchez pas à en mettre plein la vue ou à exhiber votre capital. Votre cadeau est peut-être plus luxueux et clinquant, mais il répond adroitement à une envie ou un besoin plus ou moins urgent.

« Ce type de personne travaille généralement dans un secteur en contact direct avec la clientèle ou où l’image est primordiale. Leur devise : ‘Il faut avoir l’air d’un joueur de baseball pour être un joueur de baseball’ », précise Alyse Dermer, fondatrice de Mr. Considerate auprès du HuffPost.

Le sentimental

Vous détestez les cadeaux impersonnels comme les Wonderbox ou les paniers garnis. Au lieu de vous attarder devant les étalages parsemés de gros nœuds et arborant l’affiche « idées cadeaux », vous tracez votre route. Vous préférez les cadeaux qui ont du sens et qui viennent du coeur. Ceux qui portent les initiales de vos proches ou qui racontent un morceau de leur histoire.

Vous savez émouvoir vos proches avec des cadeaux personnalisés ou sur-mesure. Vous tenez à ce que votre cadeau soit unique comme la personne qui le reçoit. Sous le sapin, vous déposez des bijoux avec des noms gravés, des livres photos ou des portraits de famille en version cartoon. Au moment du grand déballage, il n’est pas rare de voir une petite larme de joie rouler sur la joue du destinataire. « Cette personne est attentionnée, nostalgique et privilégie les relations humaines », relève Dermer.

Le projecteur

Vos cadeaux sont souvent maladroits. Vous ne pensez pas à mal en les offrant, mais en face, vos proches peuvent grimacer ou feindre un « sourire » par politesse. C’est difficile à entendre, mais vous offrez des cadeaux qui finissent directement sur Leboncoin le lendemain ou qui prennent la poussière dans un tiroir. Acheter des cadeaux est d’ailleurs une tâche qui vous embête profondément. Si vous pouviez payer quelqu’un pour le faire à votre place, vous n’hésiteriez pas une seconde. Ne connaissant pas les goûts de vos proches, vous offrez un cadeau que vous auriez aimé recevoir et parfois ça passe, parfois ça casse.

Le projecteur est cette personne qui offre des robots de cuisine aux femmes actives, des abonnements à la salle de sport aux hommes pantouflards ou des bracelets Hello Kitty aux ados de 16 ans. Ces cadeaux frôlent le hors sujet, mais celui qui en est l’auteur ne cherche pas à être blessant ou humiliant.

Le procrastinateur

Vous avez une idée précise en tête et vous savez exactement ce que vos proches attendent de ce cher homme à barbe blanche. Sauf que votre mentalité « cool Raoul » vous éloigne de votre objectif initial et vous force à revoir vos plans. Vous attendez le dernier moment et lorsque vous arrivez en rayon, rupture de stocks. Au lieu d’acheter un diffuseur d’huiles essentielles, vous vous contentez d’un brûleur d’encens basique de chez Action. Si les plus organisés achètent des cadeaux un mois à l’avance, profitant de beaux avantages tarifaires, vous faites vos emplettes le jour du réveillon en même temps que les courses pour le repas.

L’auditeur

Vous ne plaisantez pas avec les cadeaux. D’ailleurs, vous pratiquez l’écoute active et c’est grâce à cette qualité rare que vous arrivez à satisfaire vos proches. Vous retenez tout ce que votre entourage vous confie, en sachant que ça vous sera utile un jour (surtout à Noël). Pour garder une trace de ces souhaits, glissés entre deux potins, vous avez peut-être même créé une liste à puce dans votre téléphone. Et si la personne en face répond « je n’ai besoin de rien » à la question des cadeaux, vous allez mener un interrogatoire, ni vu ni connu. Les grand-mères excellent dans cet art !

Le chercheur de commodité

Si vous allez au plus simple et que vous cherchez des cadeaux sans prise de tête alors vous êtes un chercheur de commodité. Vous misez toujours sur des cadeaux « prudents », des valeurs sûres : une boîte de chocolat, un chèque cadeau dans une enseigne reconnue, un plaid uni. Vous n’allez pas vous risquez de sélectionner un parfum chez Sephora ou un livre en librairie. Toutefois, ça ne veut pas dire que vous négligez vos proches : après tout, chacun son langage de l’amour.

Ce qui compte ce n’est pas tant la nature du cadeau, mais plutôt le geste. Une petite carte manuscrite et quelques gourmandises valent parfois plus qu’un gadget hors de prix même pas indiqué sur la liste.