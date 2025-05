Ce qu’on oublie toujours de laver dans la voiture (et qui grouille de bactéries)

L’intérieur de nos voitures peut abriter une multitude de bactéries, souvent dans des zones que nous négligeons lors du nettoyage. Voici un tour d’horizon des endroits à ne pas oublier pour maintenir un habitacle sain.

1. Le coffre : un foyer insoupçonné

Souvent considéré comme une simple zone de stockage, le coffre est pourtant l’un des espaces les plus sales de la voiture. On y dépose courses, poussettes, équipements de sport, sacs de voyage… et parfois même des restes alimentaires ou des objets humides. Résultat : les bactéries s’y développent discrètement. Une étude de l’université d’Aston au Royaume-Uni a révélé que le coffre pouvait contenir jusqu’à 1 425 unités bactériennes par centimètre carré, soit davantage que la cuvette moyenne des toilettes.

2. Le siège du conducteur : un nid à microbes

Il accompagne tous vos trajets, supporte la chaleur corporelle, les vêtements transpirants, les miettes, parfois même les poils d’animaux. Et pourtant, le siège est rarement nettoyé en profondeur. Selon l’étude précitée, le siège du conducteur abrite en moyenne 649 bactéries/cm². Si votre voiture est en tissu, cela empire : les textiles retiennent plus facilement l’humidité et les particules organiques.

3. Le levier de vitesse et les poignées de porte

Ce sont probablement les surfaces les plus manipulées dans une voiture, et pourtant on les oublie souvent. Chaque fois que vous passez une vitesse ou que vous ouvrez la portière, vous laissez des germes, surtout après avoir touché votre téléphone, un distributeur ou une poignée de caddie. Selon Sciencepost, ces zones hébergent fréquemment des bactéries du type Staphylococcus aureus, parfois responsables d’infections cutanées.

4. Les ceintures de sécurité : des zones oubliées

Elles passent de main en main, frottent les vêtements, collectent les particules de peau et de sueur… et pourtant les ceintures ne figurent jamais sur la to-do list ménage. Ce sont de vraies éponges à bactéries. Si elles sont rarement lavées, c’est aussi parce qu’elles sont délicates : le tissu peut s’abîmer avec des produits agressifs.

5. Les grilles d’aération : un air pas si pur

On les regarde à peine, mais elles ont un impact direct sur votre respiration. Lorsque les grilles d’aération sont encrassées, elles diffusent poussières, germes, et parfois des spores de moisissures dans tout l’habitacle. Un mauvais entretien peut déclencher des allergies, des maux de tête, voire des troubles respiratoires chez les plus sensibles. Il est conseillé d’utiliser une petite brosse douce ou un pinceau pour dépoussiérer les grilles, et de changer le filtre à air de l’habitacle tous les 15 000 à 20 000 km.

6. Les porte-gobelets et rangements

Ils sont pratiques, oui, et aussi parfaitement oubliés lors du nettoyage. Entre les taches de café, les miettes de biscuits ou les emballages de bonbons, les porte-gobelets deviennent de véritables incubateurs de bactéries. La solution : les vider et les nettoyer régulièrement avec un chiffon microfibre, et pour les taches incrustées, utiliser une vieille brosse à dents et une solution douce.

7. Les tapis et moquettes : un terrain fertile

Sollicité à chaque entrée et sortie, le sol de votre voiture est en contact direct avec vos semelles, donc avec tout ce que vous avez piétiné dehors : herbe, boue, pollution urbaine, voire excréments. Les tapis sont un vrai réservoir de poussières, bactéries et allergènes.

Bonus : le volant, l’oublié… qu’on touche tout le temps

On le tient, on le frotte, on y éternue parfois. Et pourtant, le volant est 4 fois plus sale qu’un siège de toilettes publiques, selon une étude américaine relayée par CarRentals.com. Il est recommandé de le désinfecter au moins2 fois par semaine, surtout si vous mangez ou buvez régulièrement dans votre voiture.

Conseils pour un nettoyage efficace

Nettoyage régulier : aspirez, désinfectez, aérez.

Lingettes antibactériennes : à garder dans la boîte à gants pour un usage rapide.

Attention aux produits agressifs : utilisez des nettoyants conçus pour les matériaux intérieurs.

Pensez à l’air : aérez votre voiture fréquemment et faites entretenir le système de climatisation.

L’intérieur d’une voiture semble propre… jusqu’à ce qu’on regarde de plus près. En ajoutant ces zones souvent oubliées à votre routine d’entretien, vous améliorez non seulement l’hygiène de votre véhicule, mais aussi votre confort et votre santé. Et en prime, vous donnez une seconde vie à votre habitacle – sans effort démesuré.