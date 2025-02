Les 5 idées fausses sur le bégaiement que tout le monde croit

Le bégaiement touche environ 1% de la population mondiale, soit des millions de personnes. D’ailleurs des stars de renom comme Julia Roberts ou Marylin Monroe ont commencé à parler en trébuchant sur les mots. Pourtant, ce trouble de la parole reste encore incompris. Perçu à tort comme un simple manque de confiance ou un signe de nervosité, il est bien plus complexe qu’il en a l’air. Décryptons ensemble 5 idées reçues sur le bégaiement et rétablissons la vérité. Il est temps de rendre justice à ces personnes pour qui aligner quelques phrases est une véritable épreuve.

« Le bégaiement est rare »

Peut-être que dans votre entourage, vous ne connaissez personne qui bute sur les mots et qui semble faire du beatbox à chaque fois qu’elle ouvre la bouche. Mais ça ne veut pas dire que le bégaiement est un phénomène isolé. En France 600 000 personnes sont touchées par ce trouble du langage handicapant. Dans le monde, les bègues représentent 70 millions de personnes.

D’ailleurs savez-vous quel est le point commun entre Emily Blunt, Elvis Presley et Ed Sheeran ? Tous les trois ont grandi avec ce que certains qualifient trop souvent de « fardeau du langage ». Syllabes saccadées, mots découpés en plusieurs morceaux et phrases hésitantes… voilà à quoi ressemblaient leurs prises de parole. Et ça ne les a pas empêchés d’être à l’affiche de films iconiques ou de remplir les salles de concert les plus prestigieuses.

« Les personnes qui bégaient sont stressées ou timides »

On pense, à tort, que les personnes bégaient simplement sous le coup de l’émotion. Elles prononcent des mots à tâtons uniquement parce qu’elles sont nerveuses ou gênées. Leur profil se dessine très nettement dans l’imaginaire : elles sont introverties et peu sûres d’elles. Elles se cachent dans un coin de la classe dans l’espoir que l’instit les oublient et restent en retrait lors des grands événements. Faux ! Le bégaiement n’a rien à voir avec la personnalité.

Le bégaiement est un trouble neurologique et moteur de la parole, et non un problème de confiance. Il survient lorsque le cerveau a du mal à coordonner les muscles impliqués dans l’élocution. Bien sûr, le stress peut aggraver le bégaiement, comme chez toute personne qui ressent de la pression en parlant. Mais il n’en est pas la cause !

« Il suffit de se concentrer et de parler plus lentement pour ne plus bégayer »

Non, le bégaiement ne disparaît pas comme par magie en faisant « quelques efforts ». Ce n’est pas pour rien que les orthophonistes existent et font salle comble dans leur cabinet. Dire à une personne bègue de « prendre son temps » revient à dire à quelqu’un qui porte des lunettes de « voir plus clair ». Évitez donc ce fâcheux commentaire et restez jusqu’au point final. Le bégaiement n’est pas un simple problème de rapidité de parole. C’est un trouble qui implique des interruptions involontaires dans le débit de la voix, et il ne se contrôle pas juste avec de la volonté.

« Les enfants qui bégaient finiront par s’arrêter en grandissant »

Lorsque les enfants troquent leurs gazouillis incompréhensibles contre de vrais mots, ce n’est pas toujours très fluide. Pour certains, les phrases ne sortent pas spontanément, mais ça s’améliore tout seul avec le temps et l’entraînement. En revanche, chez d’autres, le bégaiement persiste à l’âge adulte.

Environ 25 % des enfants qui bégaient continueront à bégayer à l’âge adulte. Il est donc essentiel de ne pas simplement « attendre que ça passe », mais d’être attentif et, si nécessaire, d’en parler à un spécialiste pour ne plus s’empêcher de participer aux débats familiaux ou de prendre la parole en public.

« Les personnes qui bégaient ne peuvent pas être de bons orateurs »

Selon cette idée, les personnes bègues seraient incapables de capter l’attention d’une foule derrière un micro ou de tenir un discours captivant en réunion. Le public décrocherait au bout de quelques secondes de parole et abandonnerait dès la première syllabe manquée. Pourtant, de nombreuses figures publiques ont réussi à retenir l’attention de leur auditoire malgré leur bégaiement.

Démosthène, célèbre orateur grec de l’Antiquité, s’est ainsi entraîné avec des galets dans la bouche pour améliorer son éloquence et se faire entendre. Ed Sheeran, lui, a transformé ses difficultés de langage en une force artistique puissante. Vous pouvez donc bégayer et captiver une assemblée entière.

Le bégaiement ne définit en rien l’intelligence, la personnalité ou les capacités d’un individu. Mais à la différence du cheveu sur la langue, qui reste bien ancré, le bégaiement peut s’estomper et se maîtriser.