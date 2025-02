Qui est la journaliste indienne Palki Sharma Upadhyay ?

Le 9 février 2025, le président français Emmanuel Macron a accordé une interview lors du sommet sur l’intelligence artificielle. Face à lui, deux journalistes renommés : Laurent Delahousse et Palki Sharma Upadhyay. L’échange, initialement centré sur l’intelligence artificielle, a pris une tournure inattendue lorsqu’une vidéo générée par l’IA et publiée par le président de la République a été projetée. Présentée par Emmanuel Macron comme un moyen de « remonter le moral », cette vidéo n’a cependant pas été au goût de tout le monde. La journaliste indienne Palki Sharma Upadhyay n’a pas hésité à répéter à plusieurs reprises que cette vidéo n’était pas drôle. Mais qui est cette femme qui a osé remettre en question la pertinence du message présidentiel ?

Un parcours journalistique impressionnant

Palki Sharma Upadhyay est une journaliste indienne diplômée d’une maîtrise en communication et journalisme de l’IGC de Jaipur. Elle a ensuite commencé sa carrière au sein de divers groupes de presse en Inde avant de se faire un nom sur la scène journalistique internationale. Elle a notamment travaillé pour CNN-News18 et Doordarshan, deux grandes chaînes influentes en Inde.

Cependant, c’est son passage sur WION (World Is One News) qui lui a donné une notoriété internationale. Elle a également reçu plusieurs distinctions, telles que celle de la meilleure émission d’information internationale lors des ENBA (News Broadcasting Awards) en 2007. Plus récemment, le 3 février 2023, elle a reçu le prix Bharat Asmita Jana Jagaran Shreshta pour la meilleure utilisation des médias de masse et des ONG.

Une journaliste engagée

À travers le monde, elle est reconnue pour son franc-parler et sa volonté de traiter l’information sans détour. Ses sujets couvrent un large spectre, allant de la politique internationale à la technologie, en passant par les droits de l’homme. Elle s’est souvent illustrée par ses critiques ouvertes envers la désinformation et les régimes autoritaires.

Son intervention de dimanche lors du sommet sur l’intelligence artificielle reflète parfaitement son caractère et l’importance qu’elle accorde à l’expression de son point de vue avec fermeté. Cela s’inscrit dans la continuité de son travail journalistique, où elle n’hésite jamais à poser des questions « dérangeantes ».

Une présence croissante sur la scène internationale

Au fil des années, Palki Sharma Upadhyay a su s’imposer comme une voix influente dans le journalisme mondial. Son travail l’a amenée à couvrir des événements majeurs comme l’élection présidentielle américaine, le conflit en Ukraine ou encore la crise économique en Asie. Elle a également eu l’occasion d’interviewer des figures politiques telles que le Premier ministre indien Narendra Modi, l’actuel président américain Donald Trump et, plus récemment, le président français Emmanuel Macron.

Elle est aussi très présente sur les réseaux sociaux, où ses analyses et prises de position sont largement relayées. Ses vidéos explicatives sur les conflits géopolitiques, les enjeux économiques et l’impact des nouvelles technologies atteignent des millions de vues sur YouTube et X (ex-Twitter), renforçant ainsi son influence au-delà des médias traditionnels.

Palki Sharma Upadhyay est ainsi aujourd’hui reconnue comme une journaliste capable d’apporter un regard nuancé et critique sur les débats internationaux. Sa présence lors du sommet sur l’IA en est une nouvelle preuve, et sa réaction face à la vidéo présidentielle met en lumière son sens critique et son intégrité journalistique.