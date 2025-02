La « soumission chimique », ce danger invisible qui vise principalement les femmes

La soumission chimique, aussi appelée « viol sous drogue », est une pratique criminelle consistant à administrer à une personne des substances psychoactives à son insu, souvent dans le but de commettre une agression sexuelle. Ce phénomène, bien que longtemps sous-estimé, inquiète de plus en plus. Voici 10 faits essentiels pour comprendre cette menace et mieux s’en protéger.

Un phénomène en forte augmentation

Ces dernières années, les cas de soumission chimique ont explosé, notamment dans les bars, boîtes de nuit et festivals. Selon les associations de prévention, les témoignages se multiplient, reflétant une réalité glaçante. Le scandale autour du procès Pelicot a d’ailleurs braqué les projecteurs sur ce phénomène, en mettant en évidence la fréquence de ces agressions encore trop souvent passées sous silence. En France, plusieurs centaines de plaintes sont déposées chaque année, et de nombreuses victimes n’osent pas parler.

Un mode opératoire discret et rapide

Quelques secondes suffisent pour verser une goutte de GHB, surnommé la « drogue du violeur », dans un verre. Incolore, inodore et presque sans goût, cette substance est idéale pour les criminels souhaitant passer inaperçus. Le mode opératoire est souvent le même : une personne distrait la victime pendant qu’une autre introduit la substance dans sa boisson. Le cocktail devient alors une arme redoutable.

Si l’on évoque généralement ce phénomène dans le cadre de soirées festives ou de rencontres anonymes, il existe aussi un autre terrain de prédilection pour la soumission chimique : le foyer conjugal. C’est d’ailleurs ce qui a été révélé dans le scandale du procès Pelicot, où Gisèle Pelicot a été victime de soumission chimique et de viols orchestrés par son ex-mari. Dans ce contexte, l’agression prend un tour encore plus pernicieux, car la victime se trouve dans un environnement supposé sûr et intime. La rapidité avec laquelle l’effet de la drogue se fait sentir, couplée à la confiance placée en l’agresseur, rend la victime particulièrement vulnérable.

Des pertes de mémoire fréquentes

L’une des caractéristiques de la soumission chimique est la perte de mémoire qu’elle provoque chez la victime. Celle-ci peut se réveiller plusieurs heures après l’ingestion de la substance sans aucun souvenir des événements survenus. Cette amnésie complique souvent les démarches judiciaires et le recueil de preuves.

Un risque élevé d’agressions sexuelles et de vols

Le but principal des criminels recourant à la soumission chimique est bien souvent l’agression sexuelle. Toutefois, cette pratique est également utilisée pour dépouiller les victimes de leurs effets personnels, notamment leurs téléphones, bijoux ou cartes bancaires. Ces crimes laissent des traces psychologiques profondes chez les victimes, en plus du préjudice matériel.

Les hommes aussi sont touchés

Si les femmes restent majoritairement visées par la soumission chimique, les hommes ne sont pas épargnés. Certains criminels ciblent des hommes pour des agressions sexuelles ou des vols, notamment dans les lieux de rencontre nocturnes. Cette réalité encore trop peu médiatisée contribue au silence des victimes masculines.

Des tests existent, mais restent peu accessibles

Pour déceler la présence de drogues dans l’organisme, des tests urinaires et sanguins existent. Ces tests doivent être réalisés rapidement, car les substances comme le GHB disparaissent du corps en quelques heures. Il est donc crucial d’agir vite si l’on soupçonne une soumission chimique. Sauf que la plupart des victimes ne sont pas conscientes qu’elles ont été droguées dans un premier temps, ce qui retarde la prise de mesures nécessaires.

Comment se protéger ?

Des campagnes de prévention se multiplient et des protocoles sont mis en place dans certains établissements pour aider les victimes à réagir rapidement. Il existe aussi plusieurs moyens de limiter les risques de soumission chimique :

Surveiller sa boisson : ne jamais laisser son verre sans surveillance et refuser les boissons offertes par des inconnus.

Utiliser des protections pour verre : des dispositifs comme les capuchons anti-drogue peuvent être placés sur les verres pour empêcher l’introduction de substances.

Faire confiance à son instinct : si une situation paraît étrange, il vaut mieux s’en éloigner immédiatement.

Se déplacer en groupe : sortir avec des amis et veiller les uns sur les autres permet de réduire les risques.

Un combat collectif

La lutte contre la soumission chimique n’est pas seulement l’affaire des victimes. Elle doit mobiliser toute la société :

Les lieux festifs doivent renforcer leurs mesures de sécurité et former leur personnel pour repérer les comportements suspects.

Les autorégulations dans le milieu de la nuit, avec des campagnes de sensibilisation, sont essentielles.

Les autorités sanitaires doivent faciliter l’accès aux tests et améliorer la prise en charge des victimes.

Enfin, chaque citoyen peut être vigilant et apporter son soutien à une personne en détresse.

La soumission chimique est un fléau insidieux qui appelle une réponse forte, collective et informée. En parlant ouvertement de ce danger, en sensibilisant et en prenant des précautions, nous pouvons tous contribuer à faire reculer ce phénomène.

Si vous ou l’un de vos proches êtes victime, contactez rapidement les secours (15, 17 ou 112) et conservez un échantillon d’urine si possible pour une analyse toxique.