« Je veux être moche » : au Japon, elle change d’apparence à cause du harcèlement

Dans une vidéo tournée dans les rues du Japon, une jeune femme a surpris les internautes par son témoignage. Interrogée sur son apparence, elle a confié avoir volontairement changé son look… pour « paraître moins jolie ». Elle explique qu’adolescente, elle recevait énormément d’attention à cause de son physique et que cette popularité lui est vite devenue insupportable.

Une transformation volontaire

La jeune femme a même montré une photo d’elle plus jeune. Ses traits étaient jugés « adorables » et ses propos ont fait réagir : « Elle était vraiment trop mignonne ! », commentent certaines personnes. Elle raconte que, malgré l’admiration qu’elle suscitait, cette attention constante était pesante, au point de lui donner envie de s’éloigner des standards de beauté. Elle explique qu’elle a choisi de changer son apparence parce qu’elle ne voulait plus que les hommes l’importunent au quotidien. Son objectif ? Ne plus subir de regards insistants ni de remarques permanentes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Insane Japanese Pranks (@funny_japan_engsub)

Des réactions partagées en ligne

La séquence a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Beaucoup d’internautes se disent choqués par son récit : « Quelle triste histoire d’être une femme… elle a abandonné sa beauté pour que les hommes arrêtent de la suivre », « Les hommes qui la jugent sur 10 prouvent exactement à quel point c’est absurde de devoir performer la féminité » ou encore « Personne ne trouve ça hyper triste ? Elle en avait tellement marre d’être embêtée qu’elle a dû en arriver là ». D’autres prennent cependant son témoignage avec humour, saluant aussi le courage d’affirmer une démarche aussi radicale et inattendue.

Un message body positive

Au-delà de la surprise, beaucoup voient dans son choix une forme de revendication. En refusant de se plier aux injonctions esthétiques, la jeune femme illustre une réalité : la beauté peut être vécue comme une contrainte, surtout pour les femmes constamment scrutées. Son geste, volontairement provocateur, fait réfléchir sur la liberté de disposer de son corps et d’exister sans devoir correspondre à un idéal.

En choisissant de s’éloigner des codes de la beauté traditionnelle, cette jeune femme japonaise met ainsi en lumière un malaise profond : celui d’une société où l’apparence reste un facteur de jugement, de désir, mais aussi de harcèlement. Son histoire, à la fois singulière et universelle, interroge notre rapport au regard des autres et à la pression sociale exercée sur le corps des femmes.