Le chiffre choc : ce que l’épilation coûte vraiment aux femmes

Pour répondre aux diktats et arborer cette peau lisse exigée, les femmes sont prêtes à payer le prix fort. Entre les séances coûteuses en institut et les rituels d’épilation à domicile qui reviennent chaque mois, elles investissent des sommes folles dans l’arrachage de poils. Mises bout à bout, ces dépenses représentent un sacré pactole. Voici ce que l’épilation coûte vraiment aux femmes. Avec cette enveloppe, elles pourraient s’acheter une voiture ou s’offrir un beau voyage. Mais elles préfèrent s’en servir pour exterminer ce que la société présente en abomination absolue.

Le coût de l’épilation sur une vie, l’équivalent d’un an de salaire

Dans une société qui ne cesse de diaboliser les poils féminins, nombreuses sont celles qui se sentent obligées de les chasser de leur peau. Même si depuis quelque temps, les femmes boycottent le rasoir et la cire chaude, l’épilation reste toujours la norme. En plus de monopoliser de précieuses minutes de notre temps et de nous soutirer des cris de douleur, cet acte barbare fait aussi du mal à notre porte-monnaie. Notre compte en banque, lui aussi, en ressort bien éprouvé. L’épilation est gentiment prescrite par la société mais elle n’est pas remboursée. Alors nos poils partent avec les bandes et notre argent aussi.

Pour avoir le corps policé, sans l’ombre d’un poil, et flirter avec cet idéal de la peau glabre, les femmes dépensent des milles et des cents. Au sens propre du terme. 10€ dans des bandes de cire à usage unique qu’il faudra racheter dès la prochaine repousse. 8€ dans un pot de cire à mettre au micro-onde qui ne servira que deux fois. Comptez aussi une trentaine d’euros pour une épilation professionnelle en institut. Et ça ne vaut que pour les jambes entières, pas pour le reste du corps. Nul besoin d’être un génie des maths pour s’apercevoir que le budget épilation est colossal.

Une étude menée par les spécialistes de l’épilation Centros Unico et relayée par Harpers Bazar a d’ailleurs réussi à quantifier ces dépenses. Et le chiffre est hallucinant. Le coût de l’épilation au cours de la vie d’une femme s’élève à 27 465€ en moyenne, soit le prix d’un tour du monde ou d’une belle voiture. Voilà le montant insolent de ces satanées injonctions qui nous gâchent la vie. Ça fait cher payer pour ce qui n’est qu’un “petit détail” chez les hommes.

Et pour le rasage, qu’est-ce que ça donne ?

Se raser est plus contraignant, certes, mais c’est moins éprouvant que l’épilation. De nombreuses femmes s’adonnent d’ailleurs à cette pratique, non pas par envie, mais par obligation. Si le coût de l’épilation est aberrant, celui du rasage est un peu plus “raisonnable”. Au cours de sa vie, une femmes passe en moyenne 8 semaines à se débroussailler à revers de lames et elle dépense environ 7 200€ pour se débarrasser des poils indésirables.

Mais la vraie interrogation c’est : est-ce que cet investissement est rentable ? Que l’on s’épile ou que l’on se rase, qu’est-ce qu’on y gagne dans l’histoire ? La simple approbation de la société ? La garantie de ne pas se faire “attaquer” sur notre physique ? Quand on y réfléchit, ça fait beaucoup d’argent pour peu de reconnaissances. On ferait mieux d’allouer cette somme dans ce qui nous rend vraiment heureuse : un café en terrasse, un voyage entre copines ou une longue séance de massage.

La charge esthétique, un fardeau financier pour les femmes

Après la charge mentale et la charge émotionnelle dans le couple, place à la charge esthétique. Un terme employé pour dénoncer cette éternelle injonction à “être belle”. Pour correspondre à un idéal inatteignable, les femmes se sentent obligées de sacrifier leurs économies et leur bien-être. Elles sont esclaves de ces diktats qui font l’apologie de la peau lisse, du visage proportionné et du corps mince. Elles ont fini par croire que pour avoir de la valeur dans ce monde, il fallait qu’elles s’entretiennent dans les moindres détails.

Pour être la meilleure version d’elle-même, elles doivent régulièrement casser la tirelire. Plus elles s’embellissent, plus elles s’appauvrissent. C’est la dure loi de la beauté. Selon une étude réalisée par Groupon en 2017, une femme dépense en moyenne près de 81 000€ pour son apparence durant son existence. Soit environ 130€ par mois. Les hommes, eux, dépensent à peine deux euros dans une brique de savon qu’ils utilisent sur plusieurs mois. Une criante injustice !

Maintenant que vous connaissez le coût de l’épilation, vous allez peut-être porter un autre regard sur vos poils, qui vous valent une petite fortune. En acceptant vos poils comme ils viennent, vous pouvez faire de belles économies et profiter de la vie. Et ça, c’est vraiment précieux.