Voici la meilleure heure pour distribuer les cadeaux à Noël

Noël, ce moment magique où l’odeur des biscuits à la cannelle flotte dans l’air, où les guirlandes scintillent de mille feux, et où les enfants trépignent d’impatience. Si la question des cadeaux ne se pose pas (on les attend avec impatience !), celle de leur distribution, elle, divise. Le 24 au soir ? Le 25 au matin ? Plongeons ensemble dans ce débat aussi épineux qu’une branche de sapin.

Team « 24 décembre au soir » : l’impatience n’a pas de limite

Quand les aiguilles frôlent minuit, le 24 décembre, une partie des familles françaises opte pour le déballage nocturne des cadeaux. Pourquoi attendre quand on peut voir les yeux des enfants s’illuminer dès la fin du dîner ? Pratique, cette option est souvent adoptée par les familles avec de jeunes enfants. Imaginez : vous venez de finir un copieux repas de réveillon. Les enfants, déjà tout excité·e·s, ne tiennent plus en place. Résultat ? Le père Noël a discrètement déposé les cadeaux sous le sapin pendant que tout le monde savourait une bûche glacée. Hop, un clin d’œil aux enfants : « Regardez, il est passé pendant qu’on mangeait ! ». Et voilà, des cris de joie qui concluent la soirée en beauté.

En bonus, cette stratégie permet à tout le monde de faire la grasse matinée le lendemain. Car soyons honnêtes : après avoir englouti un repas de réveillon gargantuesque, une bonne nuit de sommeil est plus que bienvenue.

Team « 25 décembre au matin » : la magie au réveil

Pour d’autres familles, le 25 décembre au matin reste une tradition sacrée. Ce moment où les enfants se réveillent, les cheveux en bataille, et se précipitent en pyjama devant le sapin : voilà une image qui incarne l’esprit de Noël. Cette option mise tout sur l’attente et la montée en pression. C’est un véritable marathon d’impatience : on couche les enfants avec une histoire de Noël et hop au petit matin, le salon devient une véritable scène de liesse.

Le matin du 25 décembre est aussi idéal si vous aimez étaler les festivités sur plusieurs jours. Le réveillon peut rester sobre ou convivial, et le lendemain, on prolonge la magie autour d’un bon petit-déjeuner en pyjama. Chocolat chaud, croissants et montagnes de papiers cadeaux : un combo imbattable.

Mais alors, qui a raison ?

Spoiler : il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse. La meilleure heure pour distribuer les cadeaux dépend de vos habitudes, de votre famille, et de vos envies. Certain·e·s adorent la spontanéité et la frénésie du 24 au soir ; d’autres privilégient la sérénité et l’excitation douce du 25 au matin. Ce qui compte avant tout, c’est de créer des souvenirs. Que vous soyez de la team « nocturne » ou « matinale », l’essentiel est de partager ce moment avec les gens que vous aimez. Vous avez une famille recomposée ? Alternez entre les deux : le 24 avec une partie de la famille, et le 25 avec l’autre.

Une autre astuce pour éviter les débats interminables : demandez l’avis de chacun·e ! Organisez un petit vote avant Noël. Les enfants, en particulier, apprécieront d’avoir leur mot à dire. Si vous êtes d’humeur créative, pourquoi ne pas inventer une tradition familiale ? Par exemple, déballer un cadeau le 24 au soir pour calmer les ardeurs, et garder les autres pour le 25 matin. Un équilibre parfait !

Le timing idéal pour distribuer les cadeaux de Noël, c’est celui qui convient à votre famille. Peu importe l’heure, ce qui rend ce moment magique, ce sont les sourires, les éclats de rire, et la joie d’être ensemble. Tant que les cadeaux sont là (et que le Père Noël ne se trompe pas d’adresse), c’est une victoire pour tout le monde. Joyeux Noël et bon déballage !