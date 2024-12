Ces 6 sujets peuvent ruiner votre repas de Noël : évitez-les à tout prix !

Noël est synonyme de guirlandes qui scintillent, de plats qui mijotent, et d’une maison s’emplit de rires… jusqu’à ce qu’une remarque fasse basculer l’ambiance. Ce doux moment de retrouvailles peut rapidement se transformer en une véritable foire d’empoigne si certains sujets s’invitent à table. Voici les 6 sujets qui peuvent ruiner votre repas de Noël : évitez-les afin de maintenir l’esprit des Fêtes intact.

La politique : le champ de mines absolu

S’il y a bien un sujet capable de faire exploser les festivités en une fraction de seconde, c’est la politique. D’après un sondage de la plateforme Preply, 55 % des Français·es préfèrent ne pas en discuter pendant les Fêtes. Et pour cause : chaque famille compte son lot de fervent·e·s défenseur·se·s de tel ou tel parti. Évoquer une réforme controversée ou une actualité brûlante, c’est un peu comme allumer une allumette dans une poudrière. Résistez donc à la tentation, même si on vous tend la perche.

Les histoires de famille : le piège des rancunes tenaces

Les anecdotes familiales, c’est un peu comme une boîte de chocolats : certaines sont délicieuses, d’autres laissent un goût amer. D’après le sondage, 41 % des Français·es redoutent ces discussions. Vous voulez rappeler à votre cousin qu’il a renversé la pièce montée au mariage de tante Jacqueline ? Mauvaise idée. Ces récits peuvent rapidement déraper et raviver des querelles oubliées. Mieux vaut garder les souvenirs pour les albums photo.

La guerre : un sujet à éviter comme la peste

Avec 37 % des répondant·e·s qui la jugent inappropriée, la guerre arrive en troisième position des thèmes à bannir. Qu’il s’agisse d’actualités internationales ou de débats sur l’histoire, ce sujet peut plomber l’ambiance. On est là pour célébrer la paix et l’amour, pas pour organiser un débat digne d’un documentaire.

La religion : une zone à haute tension

Dans une famille où les convictions divergent, aborder la religion est une mission kamikaze. Selon 34 % des sondé·e·s, ce thème est à éviter. Et on les comprend : entre le tonton fervent croyant, la cousine agnostique et le frère athée militant, les débats peuvent vite s’enflammer. Laissez donc ce sujet au vestiaire et concentrez-vous sur les chants de Noël – ils sont (presque) universels !

L’éducation des enfants : le sujet miné des parents

Que vous soyez parent ou simple spectateur·rice, mieux vaut ne pas donner votre avis sur l’éducation des enfants, surtout à Noël. D’après 21 % des sondé·e·s, ce thème est un no-go. Critiquer la façon dont votre nièce gère ses petits monstres ou donner des conseils non sollicités à votre belle-sœur risque de transformer le repas en tribunal familial. Personne n’a envie de jouer le rôle de l’accusé·e ou du/de la procureur·e en cette période de Fêtes.

La vie amoureuse : gênant et casse-gueule

« Alors, quand est-ce que tu nous présentes quelqu’un ? », « C’est pour quand le bébé ? » : ces questions peuvent déclencher des sueurs froides. Seulement 9 % des sondé·e·s ont pointé ce sujet, mais il reste périlleux. Que ce soit votre cousin fraîchement célibataire ou votre tante en instance de divorce, certain·e·s préfèrent garder leur vie privée… privée. Et on les comprend.

Malgré vos bonnes intentions, un sujet sensible peut surgir par accident. Pas de panique, voici quelques astuces pour éteindre le feu avant qu’il ne se propage :

Changez de sujet subtilement : « Au fait, qui veut du dessert ? » est un classique indémodable.

« Au fait, qui veut du dessert ? » est un classique indémodable. Proposez une activité : une partie de jeux de société ou une promenade digestive sont parfaites pour calmer les esprits.

une partie de jeux de société ou une promenade digestive sont parfaites pour calmer les esprits. Distrayez les fauteurs de troubles : « Je crois qu’on a besoin d’aide en cuisine » est une excuse élégante pour éloigner les belligérant·e·s.

Pour que votre repas de Noël reste un moment magique, il suffit d’un peu de vigilance et de tact. Évitez ces sujets comme les rennes évitent le Grinch, et misez sur des discussions légères : souvenirs drôles, projets pour l’année à venir ou encore compliments sur le repas. Joyeuses Fêtes, et que la paix règne dans vos chaumières !