Découvrez 10 métiers inattendus qui peuvent vous rapporter gros

Lorsque l’on pense à des métiers lucratifs, les carrières de médecin, d’avocat ou d’ingénieur viennent souvent à l’esprit. Pourtant, certains métiers surprenants offrent des rémunérations impressionnantes. Voici une liste de 10 professions inattendues qui peuvent vous rapporter gros.

À noter : ces chiffres sont des moyennes et dépendent de nombreux facteurs comme l’expérience, la région, et l’entreprise employeuse.

Évaluateur de risques pour les assurances

Les évaluateurs de risques (ou évaluatrices) jouent un rôle clé pour les compagnies d’assurance en déterminant les primes à appliquer en fonction des risques liés à une personne ou une entreprise. Avec de l’expérience et des spécialisations dans des secteurs complexes, leur rémunération peut grimper jusqu’à 100 000 € par an.

Testeur de toboggans aquatiques

Un métier étonnant qui combine travail et amusement ! Ces professionnel·le·s testent la sécurité, la vitesse et l’expérience des toboggans aquatiques pour les parcs d’attractions. Salaire annuel : jusqu’à 70 000 €.

Cueilleur de truffes

Les truffes, souvent appelées « diamants noirs », sont très prisées dans le domaine de la gastronomie. Avec un bon flair (et un chien parfois), les cueilleurs de truffes (ou cueilleuses) peuvent gagner jusqu’à 300 € par kilo. Les revenus dépendent de la saison et de la qualité de la récolte.

Acheteur personnel de luxe

Les acheteurs personnels (ou acheteuses) aident les client·e·s riches à choisir des vêtements, des accessoires et même des voitures. Ce métier peut rapporter jusqu’à 90 000 € par an, sans compter les commissions sur les achats.

Embaumeur (ou thanatopracteur)

Travailler dans les pompes funèbres n’est pas toujours le premier choix, mais les embaumeur·se·s spécialisé·e·s peuvent gagner entre 40 000 € et 70 000 € par an, selon leur expérience. Un métier discret mais essentiel.

Créateur de contenu ASMR

Les créateur·rice·s de vidéos ASMR, qui déclenchent une sensation de relaxation chez leurs spectateur·ice·s, peuvent accumuler des revenus impressionnants grâce aux partenariats et aux publicités YouTube. Les « meilleur·e·s » gagnent plusieurs milliers d’euros par mois.

Maître parfumeur

Les personnes qui possèdent un nez exceptionnel et une formation adéquate peuvent se lancer dans la création de parfums pour des marques prestigieuses. Avec les bonnes collaborations, un maître parfumeur peut toucher plus de 150 000 € par an.

Dégustateur de chocolat

Qui n’a jamais rêvé d’être payé·e pour goûter du chocolat ? Les dégustateur·se·s travaillent avec des entreprises pour évaluer la qualité des produits. Les expert·e·s du secteur peuvent gagner jusqu’à 60 000 € par an.

Contrôleur de fret maritime

Peu connu, ce métier consiste à vérifier et à surveiller les marchandises transportées par voie maritime. Avec une formation spécialisée et une expérience accrue, le salaire peut atteindre 80 000 € par an.

Ingénieur Lego

Créer des structures en Lego pour des parcs à thème ou des expositions peut rapporter gros. Les designer·se·s talentueux·ses peuvent gagner jusqu’à 70 000 € par an en construisant des chefs-d’œuvre en briques.

Ces métiers montrent qu’il existe des opportunités lucratives bien au-delà des carrières classiques. Certains exigent des compétences spécifiques, tandis que d’autres reposent davantage sur la passion et la créativité. Alors, pourquoi ne pas explorer l’un de ces chemins inattendus ? Vous pourriez y trouver une carrière enrichissante… et bien payée !