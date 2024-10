Voici les mots de passe préférés des Français et les plus faciles à pirater !

Ah, les mots de passe… cette petite série de caractères censée protéger notre vie numérique. Entre les réseaux sociaux, les comptes bancaires ou encore les boîtes mail, nous en utilisons tou.te.s des dizaines, et pourtant, la créativité des Français.es en matière de mots de passe laisse parfois… à désirer. Selon une récente étude relayée par Cerfia sur X (anciennement Twitter), les données issues du gestionnaire de mots de passe NordPass révèlent les préférences des Français.es en la matière. Spoiler alert : il y a de quoi faire frémir les expert.e.s en cybersécurité !

Le top 20 des mots de passe les plus utilisés en France

Si vous espériez trouver une panoplie de codes complexes et inventifs, désolé de vous décevoir. En tête de liste, on retrouve le grand classique « 123456 ». On pourrait penser que ce mot de passe appartient au passé, et pourtant, il trône encore fièrement sur la première place du podium. On l’aime pour sa simplicité, on le déteste parce qu’il est littéralement le plus facile à deviner. Un.e pirate informatique n’a même pas besoin d’être un.e génie pour percer ce code…

Si l’on s’éloigne des chiffres, « azerty » fait son apparition en troisième position. Rien d’étonnant quand on sait que c’est tout simplement la première ligne de lettres du clavier français. Vous ne voulez pas trop vous casser la tête à choisir un mot de passe ? Hop, une ligne droite sur le clavier, et le tour est joué. Problème : les hackers connaissent aussi cette « astuce ». Le mot de passe « admin » mérite aussi une mention spéciale. C’est celui qui, dans les années 2000, ouvrait les portes de nombreux comptes par défaut sur des sites web et des systèmes d’administration. Si vous utilisez encore ce mot de passe pour vos comptes en 2024, il est temps de réévaluer vos priorités de sécurité !

Vous pensiez que les mots de passe sentimentaux allaient vous sauver ? Détrompez-vous. Les surnoms affectueux comme « loulou », « doudou », « chouchou » ou encore des termes mignons comme « soleil » et « cheval » ne vous protègent pas des cyberattaques. Sans plus attendre, découvrez le classement des mots de passe préférés des Français.es :

123456 123456789 azerty admin 1234561 azertyuiop loulou 000000 doudou password marseille motdepasse 12345678 chouchou soleil cheval 12345 Password bonjour 1234567891

Pourquoi ces mots de passe sont-ils si faciles à pirater ?

Les pirates informatiques ne s’amusent pas à deviner vos mots de passe au hasard, ils utilisent des logiciels de « brute force » et des listes de mots de passe courants. Autrement dit, si votre mot de passe figure dans ce genre de classement, il est sans doute testé en priorité par ces logiciels. Le temps moyen pour pirater un mot de passe comme « 123456 » ? Moins d’une seconde. Oui, vous avez bien lu. Les mots de passe basés sur des suites de chiffres, des mots évidents ou des surnoms populaires ne résistent pas face à ces attaques automatisées.

Un bon mot de passe doit être long, compliqué, et idéalement composé d’une combinaison de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles. Si vous avez du mal à tout retenir, pensez à utiliser un gestionnaire de mots de passe (comme NordPass, d’ailleurs), qui vous permettra de stocker et de générer des mots de passe robustes.