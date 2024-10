Astrologie et Halloween : découvrez votre costume idéal selon votre signe !

Vous n’avez pas encore trouvé votre costume d’Halloween ? Plus besoin de poncer Pinterest en quête d’un déguisement qui file la chair de poule. Laissez les astres décider quelle créature vous allez incarner lors de la soirée la plus terrifiante de l’année. Selon votre signe astrologique, vous muez en monstre à cornes, en sorcière glamour, en scientifique fou ou vous campez un déguisement qui ne se prend pas du tout au sérieux. Lâchez le drap blanc qui ne fait plus trembler personne et découvrez le costume d’Halloween qui colle le plus à votre signe ! Ne nous remerciez pas.

Bélier, gladiateur

Les Béliers ont un tempérament de leader. Ils sont nés pour diriger. Maîtres de leur vie, ils aiment avoir le contrôle. Ils ont un goût prononcé pour le challenge et ne reculent jamais devant les obstacles. Le costume d’Halloween qui reflète au mieux ce signe de feu, courageux et brave est donc celui d’un gladiateur. Pour faire régner votre loi et récupérer un maximum de bonbons autour du pâté de maisons, enfilez l’étoffe de ces combattants médiévaux. Cap sur le dos, fausse armure sur le buste, bouclier dans la main et épée dans l’autre, votre esprit frondeur ne peut pas être mieux illustré.

Taureau, vampire chic

Élégants et sensuels, les Taureaux cherchent généralement un costume d’Halloween qui n’entache pas trop leur image et raccord avec leur signe très « terre à terre ». Ils préfèrent miser sur l’effet glamour plutôt que de capitaliser sur la frousse. Avec sa cape en velours, son corset flamboyant, et ses lèvres à la teinte sanguinaire, le vampire répond donc à ce désir de raffinement. Totalement dans le thème d’Halloween et au cœur des fantasmes les plus lugubres, cette créature nocturne vous va à merveille.

Gémeaux, Dr. Jekyll et Mr. Hyde

Les Gémeaux, signes de la dualité et de la polyvalence, vont se plaire dans ce costume qui joue sur le contraste. Dr. Jekyll et Mr. Hide incarnent le jour et la nuit. Ce personnage aux deux visages conjugue tous les paradoxes. Avec son côté obscur presque insondable à l’œil, il vous permet de naviguer entre le bien et le mal sans vous faire traiter de « lunatique » ou de « bipolaire ». Ce costume d’Halloween colle donc parfaitement avec ce signe d’air aux multiples facettes.

Cancer, infirmière zombie

Les Cancers prennent toujours soin des autres et parlent le langage de l’empathie couramment. Sensibles et naturellement généreux, ils sont un peu piqués par le syndrome de l’infirmière. Quoi de mieux qu’une blouse blanche pour évoquer cette nature dévouée ? Pour ne pas faire du hors sujet et susciter la peur plus que le réconfort, misez donc sur une tenue d’infirmière rongée et tachetée de sang. Troquez la seringue contre un hachoir ou un couteau. Mettez vos cheveux en bataille et marchez comme si vous étiez désarticulée. Frissons garantis !

Lion, méchante reine

Les Lions ont sans cesse besoin d’accrocher les regards et d’être au centre du monde. Ils aiment être sous la lumière. Pour conforter votre égo et flirter avec le registre de l’effroi, transformez-vous donc en reine machiavélique et sans pitié. Les Disney recèlent d’inspiration. Entre la reine sadique de Blanche-Neige, qui veut récupérer le cœur de la princesse et Maléfique, la reine aux cornes de diable de La Belle au Bois Dormant, vous avez l’embarras du choix. Trouver un costume d’Halloween effrayant en osmose avec ce signe royal n’a jamais été aussi simple.

Vierge, savant fou

Perfectionnistes et intellectuelles, les Vierges apprécient les costumes qui évoquent leur génie. Puisque Lisa Simpson ne fait pas assez peur, il faudra trouver d’autres références dans la pop culture pour traduire cet énorme QI. Le docteur Finkelstein dans l’incroyable « Noël de Monsieur Jack » est une excellente alternative. Avec son crâne XXL et son physique monstrueux à la Frankenstein, il est au cœur de tous les cauchemars d’enfant. Sinon, vous avez toujours l’option des cheveux blancs en pétard, de la lampe frontale et des gants en latex.

Balance, Harley Quinn

Les Balances, sensibles à l’élégance et à la beauté, préfèrent les étoffes qui révèlent leur charme tout en restant subtils. Le costume d’Halloween le plus compatible avec ce signe de bon goût n’est autre que l’unique Harley Quinn. Malgré son allure déjantée et provocante, la copine du Joker est très séduisante. Elle possède ce petit grain de folie en plus qui manque peut-être à votre personnalité plutôt sage.

Scorpion, sorcière badass

Mystérieux, têtu et téméraire, le Scorpion mérite un costume d’Halloween à la hauteur de son signe. Qui de mieux que la sorcière pour rappeler votre côté nébuleux et énigmatique ? Et attention, il ne s’agit pas de la mégère au nez crochu qui vit recluse au fond de la forêt ou de « Ma Sorcière bien-aimée », mais de la sorcière à la beauté hypnotique, qui vous ensorcèle en un regard. Glissez-vous dans la peau de cette créature légendaire et jetez des sorts à chaque coin de rue.

Sagittaire, pirate fantôme

Le Sagittaire est un aventurier dans l’âme, un esprit libre. Le costume d’Halloween qui correspond le plus à ce signe indépendant et curieux est donc celui du pirate. En l’occurrence, le brigand des mers revient d’entre les morts avec un visage squelettique, des habits déchirés et un teint livide. Rescapé des triangles des Bermudes et piégé dans une apparence spectrale, il s’apprête à hanter quiconque croise son chemin.

Capricorne, Cruella d’enfer

Prévoyants, organisés et plutôt en retrait, les Capricorne se complaisent dans la simplicité. Il vous faut donc un costume d’Halloween « classique », qui ne fait pas d’entorse à votre signe rationnel et routinier. Investissez donc le costume de Cruella d’Enfer, l’atroce bourgeoise des 101 Dalmatiens. Contrairement aux monstres et autres créatures non identifiables, cette femme est le mal personnifié. Elle est humaine (oui oui) et ne s’éloigne pas trop des conventions.

Verseau, alien

Le Verseau passe souvent pour un être « à part », un peu perché. Souvent traité « d’anti-conformiste », il est dans son monde et suit son propre instinct. Il n’en a que faire du regard des autres. Le costume d’Halloween de ce signe est tout trouvé. Ovni parmi les humains, le Verseau se plaît dans l’habit de l’alien. Prenez l’apparence de ces bonshommes verts venus de Mars et défendez fièrement votre originalité ! Ce déguisement est diablement persuasif.

Poissons, Medusa

Les Poissons, rêveurs et sensibles, aiment les univers aquatiques et oniriques. Le costume d’Halloween le plus représentatif de ce signe d’eau est forcément une créature qui hante les mers. Pas question de vous en remettre à Ursula, surexploitée lors de cette soirée d’horreur. Enfilez une couronne de serpent pour mimer Medusa, une nymphe bien plus symbolique et redoutable que l’antagoniste d’Arielle.

Cette année, laissez votre signe vous inspirer et donnez à Halloween une saveur un peu plus cosmique. De quoi traduire une part de votre personnalité dans une ambiance merveilleusement glauque ! En revanche, certains costumes sont des red flags à eux seuls… gare aux faux pas.