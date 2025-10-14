Un objet de 680 kilos tombe du ciel : ces agriculteurs texans n’en reviennent pas

Dans le nord du Texas (États-Unis), des agriculteurs ont récemment assisté à une scène digne d’un film de science-fiction : un gigantesque dispositif de la NASA s’est abattu sur leur terrain. Ce ballon de près de 700 kilos, censé survoler l’altitude pour des missions de recherche, est tombé à quelques mètres de leur maison.

Un crash inattendu sur les terres texanes

Le ballon, lancé la veille depuis la Columbia Scientific Balloon Facility au Nouveau-Mexique, était destiné à collecter des données atmosphériques à 36 km d’altitude. À la surprise générale, l’engin a perdu le contact avec la NASA peu après le début de sa mission et, détourné de sa trajectoire, a terminé sa course dans la ferme d’Ann et Hayden Walter, à Edmonson (Texas, aux États-Unis). Équipé d’un parachute, l’objet mesurait environ un mètre de large et quatre mètres de long.

La réaction de la famille et des autorités

Surprise par la présence de ce « parachute géant », la famille a immédiatement alerté le shérif avant d’être rassurée : la NASA recherchait l’engin disparu et allait venir le récupérer. Aucun blessé n’a été à déplorer, mais l’événement a suscité un mélange de fascination et d’incrédulité chez les agriculteurs, qui ont reçu des explications détaillées sur les objectifs scientifiques du ballon.

Un incident rarissime mais maîtrisé

Bien que ce type de mésaventure soit extrêmement rare, il illustre la complexité des missions scientifiques impliquant des ballons d’exploration. La NASA a rapidement pris contact avec la famille et pris en charge la récupération de son matériel, rassurant ainsi les riverains sur les risques potentiels.

En somme, cet atterrissage imprévu rappelle que même les missions spatiales les plus contrôlées peuvent réserver des surprises sur Terre… et offrir aux témoins une histoire improbable à raconter.