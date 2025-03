Son étrange passe-temps dans les cimetières déchaîne les foules

Kaeli Mae McEwen, alias « The clean girl », ne va pas dans les cimetières pour se recueillir sur la sépulture des êtres chers. Lorsqu’elle pousse les grandes grilles de ces lieux de repos, elle ne se balade pas avec un bouquet de fleurs ou une plaque funéraire parée d’un joli mot, mais des sceaux, des éponges et des produits ménagers. La TikTokeuse, tout de rose vêtue, s’attèle à remettre au propre des tombes abandonnées, mangées par la végétation et rongées par la saleté. Des vidéos ASMR qui ne font pas l’unanimité. Si certains y voient un acte de gentillesse, d’autres considèrent ce nettoyage clandestin comme un manque de respect.

Nettoyer, astiquer, balayer… des tombes abandonnées

Sur la toile, il y a celles qui se filment en train de frotter leur frigo et de décrasser leur évier et il y a Kaeli Mae McEwen, qui rafraîchit les vieilles tombes dans les cimetières à revers de souffleuse, de bombes moussantes et de brosse à dents girly. Avec son look à la Barbie et ses coiffures candides, impossible de la rater dans ce dédale de tombes grisâtres. Celle qui se fait appeler « The Clean Girl » sur TikTok donne un véritable coup d’éclat à ces monuments funéraires en mal de soins.

Son mode opératoire ? Elle lance une balle visqueuse dans les allées des cimetières et laisse le hasard déterminer la tombe à nettoyer. Sourire forcé aux lèvres, Kaeli se charge de blanchir ces tombes qui semblent avoir été délaissées pendant de nombreuses années et qui ont inévitablement subi les aléas de la météo. Avec son matériel de pro, la maniaque assumée entend « honorer la mémoire des disparus », en refaisant la lumière sur ces noms devenus illisibles avec le temps. Armée de balais, d’éponge en forme de bonhomme et même d’aspirateur, Kaeli astique les tombes comme une personne lambda astique sa maison.

À la fin de ce toilettage sauvage, les tombes sont méconnaissables. Le avant/après est surprenant et le contraste saisissant. Ces vidéos que certains internautes qualifient de « satisfaisantes » ont fait le tour de la toile, suscitant sur leur passage des réactions mitigées, entre acclamation et critique.

Des vidéos aux millions de vues qui font réagir

Les vidéos de Kaeli alias « The Clean Girl » sont tombées entre de nombreuses mains. Certaines d’entre elles dépassent même les 150 millions de vues. Il faut dire que tout est fait pour retenir les pouces et captiver le public. Kaeli se met en scène avec sa voix enjouée et les bruits de fond s’apparentent à de l’ASMR. Elle crée aussi une sorte de suspense en choisissant des tombes en très mauvais état. Ce qui rend le nettoyage encore plus impressionnant. Loin d’être confidentielles et intimistes, ces vidéos relèvent plus du show que de l’acte dévoué.

D’ailleurs, les internautes sont assez dubitatifs face à ce ravalement de tombes spontané. En fait, il y a deux sons de cloche. Si certains saluent cette initiative, hissant presque Kaeli en « sainte », la grande majorité estime que ce loisir est très déplacé. « C’est quoi la prochaine étape, un unboxing de tombes ? ». « C’est criminel ce qu’elle fait ». « Où est passé le consentement ? ». D’autres l’accusent de se servir des défunts pour engranger des likes. Même si Kaeli souhaite simplement refaire une beauté à ces « dernières demeures », cette pratique nécessite en effet un cadre.

Sous la bienveillance, une pratique pas si éthique

Alors que la plupart des gens se rendent au cimetière pour parer la tombe de leurs proches disparus ou les saluer, en silence, Kaeli investit ces lieux de repos avec sa bonne humeur excessive et ses ustensiles rose bonbon. Elle s’auto-proclame gardienne de tombes et met ses biceps au service des disparus. Toutefois, malgré toute la pureté qu’elle comporte, cette pratique n’est pas « toute blanche ». Dans la barre de commentaires, des internautes se questionnent « est-ce légal ? » et c’est légitime.

Si les défunts ne peuvent pas donner leur avis, la famille a quand même son mot à dire. Sur X (ex-Twitter) l’archéologue Robyn Lacy et codirectrice du Black Cat Cemetery Conversatory, insiste sur l’importance du consentement. « C’est merveilleux de vouloir prendre soin et préserver ces espaces, mais le consentement des proches est essentiel ».

Véritable intention de célébrer les défunts ou nettoyage « intéressé », « The Clean Girl » a au moins le mérite d’apporte un peu de « vie » dans les cimetières. Pour ne pas entacher cette pratique, par ailleurs salutaire, elle devrait toutefois rejoindre une association « certifiée » et arrêter de faire son ménage dans son coin.