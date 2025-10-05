Cette vidéo sur les adolescents et les smartphones ne vous laissera pas indifférente

Fabienne Ba.
Un spot en noir et blanc, simple mais percutant, montre des enfants de 6 à 13 ans exposant avec lucidité les effets néfastes du smartphone sur leur vie quotidienne. Ce message fait écho au mouvement « Écoles sans téléphone » qui milite pour limiter l’usage des appareils dans les établissements scolaires.

Une parole d’enfants frappante de vérité

Dans cette vidéo, les jeunes s’expriment sans filtre sur ce que signifie pour eux posséder un smartphone : addiction, perte de sommeil, isolement, baisse de concentration. Chaque phrase est une vérité crue, sans dramatisation excessive, qui touche en plein cœur la responsabilité des adultes.

Un projet engagé pour un avenir plus sain

À l’initiative de parents et créateurs américains, ce film veut sensibiliser familles, enseignants et législateurs à la nécessité de zones d’apprentissage protégées. Plus de 17 États américains ont adopté dès cette rentrée 2025-2026 des mesures renforçant cette restriction du téléphone à l’école.

Le message est clair : il ne s’agit ainsi pas seulement d’interdire un objet, mais de repenser la façon dont les enfants vivent leur enfance à l’ère numérique, pour préserver leur santé mentale et leur capacité à apprendre.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
