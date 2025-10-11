Ce prénom autrefois populaire est sur le point de disparaître

Choisir un prénom pour son enfant est une décision importante, souvent chargée d’émotion, de symbolique et de transmission familiale. Certains prénoms, autrefois omniprésents, semblent aujourd’hui voués à l’oubli. C’est notamment le cas de « Brenda », un prénom qui a connu ses heures de gloire au Royaume-Uni, mais qui ne séduit visiblement plus les jeunes parents.

Brenda : d’une popularité florissante à l’extinction silencieuse

Il fut un temps où le prénom Brenda figurait dans le top 100 des prénoms les plus donnés en Angleterre et au Pays de Galles. Selon les données les plus récentes de l’Office for National Statistics (ONS), seulement 4 bébés ont été nommés ainsi en 2024. Un chiffre si bas qu’il place donc Brenda parmi les prénoms en voie de disparition.

Un prénom fort au sens puissant

Ce désamour est d’autant plus surprenant que Brenda est un prénom à la signification forte et poétique. Dérivé du vieux norrois « brandr », il évoque une épée, une lame, ou même une flamme. Un symbole de force, de courage et de feu intérieur donc. Longtemps associé à « une féminité affirmée », il semble aujourd’hui victime d’un certain décalage générationnel.

Tendances actuelles : un retour au classique… ou à l’originalité

Dans le paysage actuel des prénoms les plus donnés au Royaume-Uni, ce sont Muhammad, Noah, Oliver, Olivia, Amelia et Lily qui dominent selon les données les plus récentes de l’Office for National Statistics (ONS). Des prénoms modernes, mais aussi classiques, souvent choisis pour leur musicalité ou leur popularité sur les réseaux sociaux et dans les médias. À l’inverse, les prénoms comme Brenda, jugés « démodés », sont de plus en plus délaissés.

Pourquoi certains prénoms disparaissent ?

La mode des prénoms évolue au fil des générations. Certains noms deviennent « datés », associés à une époque ou à une image qui ne correspond plus aux goûts actuels. D’autres sont tout simplement victimes « de la recherche d’originalité », les parents souhaitant offrir à leur enfant un prénom rare, unique, voire inédit.

Et si c’était le moment de les redécouvrir ?

Lhistoire nous montre aussi que les prénoms oubliés peuvent faire leur retour. Ce fut le cas de prénoms comme Emma, Louise ou encore Arthur, longtemps jugés « dépassés », qui sont revenus sur le devant de la scène. Alors, pourquoi pas Brenda un jour ? Avec sa sonorité affirmée, sa signification puissante et son charme vintage, ce prénom pourrait bien séduire une nouvelle génération de parents en quête de prénoms singuliers et porteurs de sens.

En définitive, Brenda n’est peut-être plus en tête des classements, mais chaque prénom a son histoire, sa richesse et ses racines. Derrière celui-ci, il y a des générations de femmes fortes, des récits de vie, des identités. Et si l’on peut parler de disparition statistique, rien n’empêche la résurgence d’un prénom porté avec fierté.