« Six Seven ». Deux chiffres, zéro explication… et pourtant, impossible d’y échapper sur les réseaux sociaux. Derrière cette expression volontairement floue se cache une tendance virale qui amuse autant qu’elle déroute, surtout quand les générations essaient de se comprendre.

Une expression virale… et volontairement floue

La tendance « Six Seven » – parfois écrite « 6-7 » ou « 67 » – s’est imposée sur TikTok et Instagram à partir de 2025. Particularité ? Elle ne veut pas dire grand-chose. Et c’est précisément ce qui fait son succès. Utilisée dans des vidéos humoristiques, des conversations ou même dans la vie quotidienne, l’expression repose sur un flou assumé.

Elle peut être accompagnée d’un geste des mains qui montent et descendent, comme pour exprimer une réponse vague, un « bof » ou un « entre les deux ». Certains internautes y voient une manière de dire qu’une situation est moyenne, ni bonne ni mauvaise. Pour beaucoup, le principe est simple : il n’y a pas de vraie définition, et c’est ça qui est drôle.

Une origine entre musique et culture web

Derrière ce phénomène se cache tout de même un point de départ. L’expression s’est notamment diffusée grâce à la chanson « Doot Doot (6 7) » du rappeur Skrilla, dont un extrait a été massivement repris sur les réseaux sociaux. Très vite, des créateurs de contenu s’en sont emparés pour illustrer des vidéos, notamment autour du sport. La star de la NBA LaMelo Ball a par exemple été associée à la tendance, en raison de sa taille de 6 pieds 7 pouces (environ 2,01 mètres).

Comme souvent sur internet, la tendance a toutefois rapidement dépassé son origine. Elle s’est transformée, remixée, adaptée à des situations du quotidien… jusqu’à devenir une sorte de blague collective sans règle précise.

@xavetlouis Le phénomène ‘Six Seven’ a conquis les adolescents suisses et leurs parents. Ce geste, déclenché dès que les chiffres 6 ou 7 apparaissent, est devenu viral grâce aux réseaux sociaux. Initialement popularisé sur TikTok aux États-Unis, il a été repris par des célébrités comme Kim Kardashian et même par le jeu Fortnite. L’origine de ce phénomène remonte à une chanson du rappeur Skrilla, combinée avec un geste par le joueur Taylen TK Kenny, qui a rapidement fait le tour du web. Ce mouvement est devenu un code secret amusant parmi les jeunes, renforçant leur sentiment d’appartenance. Même si cela peut sembler absurde pour les non-initiés, l’engouement autour de ‘Six Seven’ témoigne de la puissance des réseaux sociaux dans la diffusion rapide des tendances. Cependant, comme toute mode, elle pourrait s’éteindre aussi vite qu’elle est apparue, surtout lorsque des figures politiques commencent à s’y intéresser. ♬ son original – Xav&Louis

Pourquoi ça fait rire… et pourquoi ça agace

Le succès de « Six Seven » repose sur un type d’humour particulier : l’absurde. Ce style, très populaire chez les plus jeunes, consiste à jouer avec des références sans logique apparente. Ce phénomène est souvent rapproché de la culture dite du « brainrot », où les contenus sont volontairement décalés, répétitifs ou incompréhensibles pour les non-initiés.

Résultat : là où certains rient immédiatement, d’autres restent perplexes. Beaucoup d’adultes avouent ne pas comprendre l’intérêt de cette expression, tandis que les plus jeunes y voient un code amusant et complice. Dans certains cas, « Six Seven » dépasse même les écrans. Des enseignants ont remarqué que l’expression est reprise en classe, preuve de la vitesse à laquelle ces tendances s’installent dans le quotidien.

Un langage qui crée du lien

Au-delà de son apparente absurdité, « Six Seven » remplit une fonction bien réelle : créer un sentiment d’appartenance. Partager ce type de référence, c’est montrer que vous êtes « dans le coup », que vous comprenez les codes du moment. Peu importe le sens exact, ce qui compte, c’est la connexion avec les autres.

Chaque génération développe ses propres expressions, ses blagues internes, ses façons de communiquer. Aujourd’hui, les réseaux sociaux accélèrent simplement ce processus. Et si certaines personnes se sentent perdues face à ces codes, ce n’est pas un problème. Le langage évolue en permanence, et il n’existe pas une seule bonne manière de communiquer.

Une tendance éphémère… ou pas

Comme beaucoup de phénomènes viraux, « Six Seven » pourrait disparaître aussi vite qu’il est apparu. Ou au contraire, s’installer durablement dans certaines communautés en ligne. Ce type de tendance rappelle surtout que l’humour et la créativité sur internet ne suivent pas toujours des règles logiques. Parfois, ne pas comprendre fait partie de l’expérience.

Au fond, “Six Seven” n’est peut-être pas fait pour être expliqué, mais pour être vécu, partagé… ou simplement observé avec curiosité. Et si vous ne saisissez pas totalement le concept, ce n’est pas grave. Après tout, dans ce cas précis, être « entre deux »… c’est exactement le principe.