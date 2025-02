Harcelée, cette tenniswoman fond en larme pendant son match

Ce n’était pas des gouttes de sueur qui roulaient sur ses joues, mais bien des larmes, et pas celles qui coulent en cas de victoire. Lors d’un tournoi de tennis féminin, organisé à Dubaï le 18 février 2025, la tenniswoman britannique Emma Raducanu a soudainement quitté les lignes du terrain pour se cacher derrière la chaise haute de l’arbitre. Sa panique était palpable et ses craintes lisibles malgré la casquette qui dissimulait son visage. Elle n’a pas interrompu son match à cause d’une crampe ou d’une guêpe trop envahissante, mais d’un individu présent dans le public. La joueuse, qui s’est fait remarquer lors de l’US Open de 2021, a reconnu son harceleur et elle a pris peur. Les femmes ne sont tranquilles nulle part.

La tenniswoman éclate en sanglots sur le court

La scène s’est déroulée le 18 février 2025, à l’issue du tournoi WTA 1000 de Dubaï. La tenniswoman Emma Raducanu, en duel contre la Tchèque Karolina Muchova, qui menait d’ailleurs le match 2-0, s’apprêtait à servir quand l’impensable s’est produit. Rien ne semblait pouvoir entacher le jeu de la 61e mondiale. Toutes les conditions étaient réunies pour prendre l’avantage et rattraper les points de retard. Ça, c’était avant qu’elle ne croise le regard d’un spectateur dans les tribunes. Cet homme, qui a fait basculer son match dans l’horreur, l’avait harcelé quelques jours plus tôt. Ce eye contact furtif l’a alors mise dans tous ses états.

Face à un public médusé, rempli de points d’interrogation, elle s’est précipitée vers la chaise de l’arbitre central, comme pour se mettre à l’abri ou fuir une menace. Après cette brève pause et quelques mots réconfortants glissés par son adversaire, elle a regagné sa place en tamponnant sa serviette sur ses joues pour essuyer ses larmes. Elle n’a pas réussi à s’imposer face à la Tchèque, trop remuée par les émotions. Cet individu n’a pas hué la joueuse sur place et n’a pas fait de vague lors du match. En revanche, il s’est montré particulièrement insistant auprès de la joueuse les jours précédant la rencontre sportive.

« Emma Raducanu a été abordée dans un lieu public par un homme qui a fait preuve d’un comportement obsessionnel », explique la WTA, association à l’initiative des compétitions professionnelles de tennis féminin

La WTA a également précisé qu’il « sera banni de tous les événements de la WTA dans l’attente d’une évaluation de sa dangerosité ». Les fans maladifs ne sont pas seulement le fardeau des stars de la chanson.

« Une expérience difficile »

Au moment des faits, la tenniswoman britannique, qui avait brillé à l’US Open de 2021, a suscité l’inquiétude du public et sur la toile, nombreux sont les internautes qui se sont interrogés sur la sécurité de la joueuse. Sur ses réseaux sociaux, Emma Raducanu a donné des nouvelles rassurantes.

Dans une story, elle est revenue sur ce qu’elle qualifie « d’expérience difficile ». Elle ne s’est pas éternisée sur cet incident et a préféré en tirer le positif. Dotée d’une mentalité de championne, elle a délivré un message puissant sur sa performance. Il en faut bien plus pour que la tenniswoman raccroche sa raquette.

« Ça va aller et je suis fière de la façon dont je suis revenue et dont je me suis battue malgré ce qui s’est passé au début du match », a-t-elle précisé

La tenniswoman, déjà harcelée par le passé

Si la tenniswoman britannique a réagi avec autant d’effroi sur le Court de Dubaï, c’est parce qu’elle a déjà été victime de harcèlement en 2022. Cette scène lui a provoqué une terrible impression de « déjà vu ». Quelques années plus tôt, Emma Raducanu a fait les frais d’un admirateur secret de l’extrême. Cet homme, un ancien livreur, était venu à trois reprises au domicile de la joueuse. Il n’arrivait jamais les mains vides et semblait prêt à tout pour attirer l’attention de son idole. Ses déclarations et ses visites étaient devenues invivables, à la limite du voyeurisme.

L’homme de 35 ans, qui se targuait d’avoir parcouru 37 km pour atteindre la porte de sa joueuse fétiche, a été reconnu coupable de harcèlement. Il n’a pas fini derrière les barreaux, mais il a eu l’interdiction de s’approcher de la championne pendant cinq ans. Emma Raducanu a certainement eu peur que le scénario se reproduise.

Les tenniswomen n’hésitent pas à monter au filet lorsque des actes de harcèlement se produisent, en interne ou en dehors de leur discipline. Emma Raducanu aurait pu faire comme si de rien n’était, mais si elle n’avait pas manifesté ses craintes publiquement, ce fan oppressant rôderait peut-être encore autour d’elle.