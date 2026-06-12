Qu’est-ce que le « mogging », cette tendance qui transforme la beauté en compétition ?

TikTok adore inventer de nouveaux mots. Certains sont inoffensifs, d’autres méritent qu’on s’y attarde. C’est le cas du « mogging », un terme devenu viral auprès de la génération Z. Derrière son apparente légèreté se cache pourtant une vision de la beauté bien moins anodine : celle d’une course permanente à la comparaison.

Le mogging, ou l’art de « surpasser » les autres

Le mot « mogging » trouve son origine dans l’acronyme AMOG, pour « Alpha Male Of the Group » (« mâle alpha du groupe »). Apparue au milieu des années 2010 sur certains forums masculinistes, cette expression désigne le fait d’être considéré comme « plus séduisant qu’une autre personne ».

L’idée ? Ne pas simplement prendre soin de soi ou apprécier son reflet, mais utiliser son apparence comme un marqueur de domination sociale. En d’autres termes, la beauté devient un outil de classement où il faudrait toujours « être mieux » que les autres.

Quand l’apparence devient une performance

Le mogging s’inscrit dans une tendance plus large : le « looksmaxxing », que l’on pourrait traduire par « optimisation maximale de son apparence ». Cette mouvance encourage à multiplier les stratégies pour correspondre à certains idéaux physiques : routines de soins très poussées, entraînements intensifs ou encore exercices censés « redessiner les traits du visage ».

Prendre soin de soi n’a évidemment rien de problématique. Le danger apparaît lorsque la valeur personnelle se résume à une prétendue note de beauté. Dans cette logique, le corps n’est plus un espace d’expression ou de bien-être, mais un « projet à perfectionner sans relâche ». Pourtant, chaque silhouette raconte une histoire différente. Les visages, les morphologies et les singularités participent à cette diversité qui rend chacun unique. Il n’existe pas de hiérarchie universelle de l’attractivité, malgré ce que certains discours tentent de faire croire.

Des conséquences bien réelles sur le moral

Les spécialistes alertent sur les effets de ces tendances sur la santé mentale des plus jeunes. L’exposition répétée à des contenus centrés sur la comparaison physique peut renforcer l’anxiété sociale, les complexes ou encore une perception déformée de son propre corps.

La vision binaire véhiculée par certains adeptes du mogging – où l’on serait soit « naturellement avantagé », soit condamné à l’échec – laisse peu de place à la nuance. Elle peut alimenter un sentiment d’insuffisance permanent, particulièrement à une période de la vie où l’estime de soi se construit encore.

Un mot devenu une blague… vraiment ?

Aujourd’hui, le terme a largement dépassé les communautés dont il est issu. Sur TikTok, il est souvent employé avec humour pour désigner une personne qui « vole la vedette » par son charisme ou sa présence. Même certaines personnalités publiques s’en amusent dans des interviews. Un mot perd-il totalement sa charge symbolique lorsqu’il devient une plaisanterie ? La question reste ouverte. Les expressions que nous adoptons transportent souvent une part de leur histoire, même lorsque leur usage évolue.

Repenser notre rapport à la beauté

Le succès du mogging révèle surtout à quel point les réseaux sociaux peuvent encourager les comparaisons permanentes. Qui est le plus photogénique ? Qui semble le plus désirable ? Qui correspond le mieux aux tendances du moment ? Face à cette pression, une autre approche mérite d’être mise en avant : celle d’une beauté plurielle, libérée des classements. Une beauté qui célèbre la confiance en soi, l’authenticité et le respect des différences plutôt qu’une quête impossible de perfection.

Après tout, votre valeur ne se mesure ni en likes, ni en tendances TikTok, ni dans le regard comparatif des autres. Et si l’on cessait donc de chercher à « mogger » son entourage pour simplement apprendre à habiter son corps avec bienveillance ?