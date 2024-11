S’habiller comme on veut : pourquoi un choix vestimentaire « sexy » n’a rien à voir avec le consentement

Le choix de s’habiller comme on le souhaite est un droit fondamental, mais les femmes sont encore trop souvent confrontées à des jugements et des préjugés lorsqu’elles optent pour des tenues jugées « sexy ». Ces jugements posent une question cruciale : pourquoi l’apparence est-elle encore perçue comme un facteur dans les discussions sur le consentement ? Il est temps de déconstruire cette idée et de rappeler qu’un vêtement, quel qu’il soit, ne constitue jamais un consentement implicite.

Un problème de société persistant

Depuis des décennies, les femmes sont jugées sur leur apparence, et les tenues jugées « provocantes » sont parfois utilisées pour justifier des comportements inappropriés ou des agressions. Cette mentalité, profondément ancrée dans certaines cultures, perpétue une forme de victimisation des femmes tout en dédouanant les agresseurs de leur responsabilité.

Le mouvement #ThisIsNotConsent a largement contribué à dénoncer cette vision erronée. À travers des campagnes et des témoignages, il rappelle que les choix vestimentaires d’une femme n’ont aucun lien avec son consentement. Porter une robe courte, un décolleté ou toute autre tenue révélatrice ne signifie jamais qu’elle invite à des comportements ou des remarques déplacés.

Le consentement, une notion claire et universelle

Le consentement est une notion simple : il s’agit d’un accord explicite donné par une personne, sans pression ni ambiguïté. En aucun cas, le consentement ne peut être supposé en fonction de l’apparence ou des vêtements portés. Pourtant, cette « confusion » reste répandue, alimentée par des stéréotypes sexistes qui limitent la liberté des femmes.

S’habiller « sexy », c’est parfois simplement se sentir bien dans sa peau. Une robe moulante peut être un moyen de célébrer son corps. Un décolleté plongeant peut être un choix esthétique. Mais rien de tout cela n’est une autorisation tacite pour envahir l’espace personnel ou ignorer le concept fondamental de consentement. En associant le consentement à des choix vestimentaires, la société impose un double standard. Les femmes qui s’habillent de manière « sexy » sont jugées comme « provocantes », tandis que celles qui optent pour des tenues dites « plus couvrantes » sont parfois perçues comme « trop réservées ». Dans les deux cas, leur autonomie est remise en question.

La mode comme expression de soi

S’habiller est une forme d’expression personnelle. Une tenue peut refléter l’humeur, le style ou la confiance en soi, mais elle ne devrait jamais être interprétée comme un message adressé aux autres. Réduire une personne à son apparence revient à ignorer sa personnalité, ses pensées et ses choix.

Pour de nombreuses femmes, porter des vêtements jugés « sexy » est une manière de se sentir bien dans leur peau, d’affirmer leur féminité ou simplement de suivre leurs goûts. En aucun cas cela ne doit être perçu comme une invitation ou une justification à des comportements inappropriés.

Changer les mentalités

Pour que ces idées évoluent, il est essentiel de déconstruire les préjugés et d’éduquer sur la notion de consentement dès le plus jeune âge. Les campagnes comme #ThisIsNotConsent ou #MeToo sont des étapes cruciales dans cette prise de conscience collective. Elles rappellent que le respect de l’autre passe par une reconnaissance de ses droits, notamment celui de s’habiller comme on le souhaite sans craindre le jugement ou l’agression.

Choisir ses vêtements, c’est un droit fondamental. Ce qu’une personne décide de porter n’est pas une invitation, ni un consentement, ni un message codé. Si nous voulons vraiment vivre dans une société respectueuse et égalitaire, il est grand temps de laisser tomber ce mythe dépassé selon lequel la mode et le consentement sont liés. Spoiler final : ils ne le seront jamais. Alors, portons ce que nous voulons. Court, long, moulant, ample, peu importe. Parce qu’au bout du compte, nos vêtements n’ont qu’un but : nous habiller. Tout le reste n’est que bruit.