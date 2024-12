Food shaming à Noël : les répliques imparables qui feront taire les critiques !

« Je ne sais pas comment tu fais pour manger autant ». « Tu devrais y aller doucement sur les petits fours, les kilos ça pardonne pas à ton âge ». « Tu n’as rien avalé, c’est pas comme ça que tu vas te remplumer ». Pendant le repas de Noël, ces phrases retentissent inlassablement de l’entrée au dessert. Autour de la table, il y a toujours ces convives qui scrutent attentivement votre assiette et qui commentent chacune de vos bouchées avec une pointe de jugement. Extérieurement, vous faites bonne figure mais intérieurement vous bouillonnez. Vous n’avez qu’une envie, c’est de transformer votre fourchette en catapulte et de balancer votre nourriture dans le visage de vos détracteurs. Pour éviter que ce repas convivial vire à la catastrophe, voici des répliques redoutables à dégainer en cas de food shaming. Vous allez enfin pouvoir savourer ces nobles mets en toute tranquillité.

Le classique « Et alors ? »

Si tonton Daniel vous fait une remarque parce que vous réclamez une deuxième part de bûche ou si tatie Micheline s’étonne de votre « gros » appétit, voilà une réponse simple et efficace qui va les remettre instantanément à leur place. Au lieu de rester la tête baissée dans votre assiette et d’essayer de formuler une punchline légendaire (avec deux verres de champagne dans le nez), contentez-vous sobrement d’un « et alors ? ». Cette petite réplique fait toujours son effet. À travers cette fausse question, vous dites poliment « va te faire voir ». Vous affirmez votre droit à manger ce que vous voulez. Parce qu’au fond, pourquoi se justifier pour un acte naturel, voire même vital ?

L’imbattable « C’est Noël, pas un régime ! »

À Noël, il y a toujours une personne qui vous impose son compteur de calories et qui vous fait culpabiliser à chaque coup de mâchoire. Elle ne vous lâche pas une seconde des yeux et s’improvise soudainement diététicienne. « Je serais toi, je toucherais pas au foie gras, sinon bonjour les poignées d’amour ». « Tu vas quand même pas reprendre du chapon ? La sauce est pleine de beurre ». « Tu devrais pas prendre autant de fromage, tu ne vas plus avoir de place pour le dessert ».

Avec cette petite réplique toute trouvée, vous lui rappelez que vous n’êtes pas là pour avoir un suivi personnalisé de votre « ligne » mais pour profiter du repas. Vous pouvez même renchérir avec une phrase fatale « Il faut bien que je me prépare pour l’hiver ».

« Merci pour ton intérêt, mais tout va bien pour moi »

Pour répondre adroitement au food shaming à Noël, prenez la critique à l’envers. Si votre mamie se ligue avec votre maman pour vous forcer à prendre une plus grosse quantité de gratin dauphinois, c’est la phrase à sortir. Même son de cloche si votre oncle vous reproche d’être végétarienne ou vegan et prononce sa sempiternelle rengaine « tu sais pas ce que tu rates ». Cette formule rassurante montre avec un soupçon de sarcasme que vous gérez votre alimentation comme vous l’entendez. Elle est idéale pour répondre aux personnes qui se soucient de vos habitudes alimentaires et qui se mêlent un peu trop de votre assiette.

« Je suis ici pour passer un bon moment, pas pour débattre de mon menu »

À Noël, il y a toujours cette personne qui donne un petit avant-goût des résolutions et qui parle de régime avant l’heure. Un brin plus directe que les autres, mais toujours courtoise, cette réponse met un point final aux critiques insistantes et aux conseils non sollicités. Elle rappelle que les Fêtes sont avant tout un moment de convivialité et de partage, pas un concours de « qui a mangé le plus sainement ? ». Avec une telle réplique, votre tante risque de s’étouffer avec la dinde ou d’avaler sa terrine de saumon de travers. Fini le food shaming à Noël, il est temps de remballer les langues de vipère !

« Chacun son assiette, chacun son plaisir ! »

La scène va forcément vous être familière. Votre oncle se permet de vous faire des réflexions sur le nombre d’amuse-gueule que vous avez avalé alors qu’il monopolise le plateau de petits fours et se gave de mini clubs sandwichs. Il est assez mal placé pour intervenir. Avec cette réplique, vous l’invitez gentiment à se mêler de ses oignons et à garder les yeux sur son assiette.

« Je mange ce que je veux, je ne suis pas payé·e pour être un exemple ! »

Une façon décalée et claire de montrer que vous n’êtes pas là pour faire plaisir aux autres en vous conformant à leurs attentes. Vous êtes maître·sse de votre assiette et vous la remplissez à votre guise. Ce n’est pas à vos proches de dicter votre menu et encore moins de « peser » vos quantités. Personne ne vous a donné de billets pour faire figure de modèle. Ni pour vous nourrir des feuilles vertes qui ornent la terrine de saumon.

« Tant que ça ne m’empêche pas de danser après, tout va bien ! »

Pour répondre au food shaming à Noël quoi de mieux que l’humour ? Avec cette savante riposte, vos proches vont vite ravaler leur critique et trouver une autre proie autour de la table. Ce n’est pas parce que vous avez pris plus de magret que votre partenaire ou que vous êtes allée au rabbe de pommes Dauphine que vous ne pouvez pas vous déhancher sur la version électro de « Petit papa Noël ».

Avec ces répliques prêtes à l’emploi, vous savez comment faire face au food shaming à Noël. Ne laissez pas les commentaires amers gâcher votre festin. Rembarrez les proches qui n’utilisent pas leur salive à bon escient. Et si votre oncle beauf se permet de faire des blagues graveleuses sur les femmes, intervenez.