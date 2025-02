Cette marque célèbre les femmes dans le sport à travers une campagne puissante !

Après 27 ans d’absence, Nike a fait un retour tonitruant sur les écrans du Super Bowl le 9 février 2025 avec une publicité percutante intitulée « So Win ». Ce spot puissant, relayé depuis sur de nombreux canaux, met en lumière les défis que rencontrent les femmes dans le sport et célèbre leur détermination à briser les barrières.

Un message fort et inspirant

Dans un esthétisme noir et blanc saisissant, Nike donne la parole à certaines des plus grandes figures du sport féminin. Parmi elles, Caitlin Clark (basketteuse), A’ja Wilson (basketteuse), Jordan Chiles (gymnaste artistique), Sabrina Ionescu (basketteuse), Sha’Carri Richardson (sprinteuse), Alexia Putellas (footballeuse), JuJu Watkins (basketteuse) et Aryna Sabalenka (tenniswoman). Ces athlètes, véritables modèles de puissance et de résilience, incarnent la lutte contre les critiques, les préjugés et la pression du haut niveau.

Accompagné par la voix percutante de la rappeuse Doechii, le spot est porté par la mythique chanson « Whole Lotta Love » de Led Zeppelin, qui insuffle une énergie brute et déterminée. Un choix à l’image du message de la campagne : peu importe les obstacles, les femmes doivent continuer à avancer et à imposer leur talent.

Un slogan qui résonne fort

La force de cette campagne réside aussi dans son slogan final : « On te dira que tu ne peux pas. Alors fais-le quand même ». En quelques mots, Nike transforme le doute en moteur de réussite. Ce message ne s’adresse pas seulement aux athlètes professionnelles, mais à toutes les femmes, quel que soit leur parcours sportif. C’est une invitation à défier les attentes, à se dépasser et à ne jamais laisser les doutes dicter la réussite.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nike (@nike)

Une réalisation marquante signée Kim Gehrig

Derrière la caméra, on retrouve Kim Gehrig, une réalisatrice engagée, qui avait déjà collaboré avec Nike pour la campagne « Winning Isn’t for Everyone » en 2023. Son travail met en scène avec puissance et émotion la réalité du sport féminin : le combat incessant pour la reconnaissance et la légitimité. Son style, qui mêle intensité visuelle et narration poignante, offre une représentation authentique des épreuves que traversent les athlètes féminines. La campagne ne se limite pas à montrer leur talent : elle expose aussi les critiques qu’elles doivent affronter et la pression qui pèse sur elles, avant de les voir triompher avec force.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nike (@nike)

Nike : un engagement pour le sport féminin

Depuis des décennies, Nike joue un rôle dans la promotion du sport féminin. La marque s’emploie à briser les codes et à encourager les femmes à repousser leurs limites. En collaborant avec Wieden+Kennedy, son agence historique depuis 1982, Nike continue ainsi de défendre une vision où les performances féminines sont mises en lumière avec autant de ferveur que celles des hommes. L’impact de cette campagne ne se limite d’ailleurs pas au Super Bowl 2025. Depuis sa diffusion, « So Win » est relayée sur de nombreux canaux, amplifiée par des discussions passionnées sur les réseaux sociaux.

Alors que le sport féminin continue de gagner en visibilité, cette campagne « So Win » s’impose comme un véritable tremplin pour faire évoluer les mentalités. Nike rappelle ici que le talent n’a pas de genre et que les femmes dans le sport ne demandent pas la permission pour briller. Elles le font, tout simplement. Et nous, on applaudit !