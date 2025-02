Ce collège ouvre une classe « Harry Potter », ça va vous donner envie de retourner à l’école !

Qui n’a jamais rêvé de pousser les portes de Poudlard et de troquer le banal stylo contre la baguette magique en bois de saule ou en plume de phénix ? La fiction devient enfin réalité. À la rentrée prochaine, les élèves du collège-lycée Saint-Clément, en Gironde, auront le privilège de glisser leur main dans le choixpeau et se verront dispenser des cours dignes de Professeur McGonagall. L’établissement a ajouté un soupçon de magie dans le programme scolaire pour rendre l’école plus attirante et rassurer les nouveaux venus. Loin d’être abracadabrante, cette initiative va vous donner envie de revêtir le sac à dos. On ne pensait pas le dire un jour, mais on voudrait bien avoir quelques années de moins pour retourner à l’école et se mettre dans la peau d’Harry Potter. Lumos sur cette classe envoûtante !

Une classe « Harry Potter » pour dédramatiser l’entrée en sixième

Le collège-lycée Saint-Clément, basé en Gironde, a voulu copier l’école de sorcellerie la plus célèbre du 7e art. Les élèves devront se contenter du car scolaire pour s’y rendre même s’ils auraient probablement préféré atteindre leur lieu de savoir dans les règles de l’art, en prononçant le mot de passe sur le fameux quai 9 ¾. Mais on peut déjà le prédire : ils n’hésiteront pas longtemps avant de pénétrer dans cet établissement, semblable à celui de la saga « Harry Potter ».

En septembre 2025, les élèves de cette école privée n’auront pas la même rentrée que tout le monde. Ils tireront au sort le nom de leur « maison » dans le célèbre choixpeau et feront leur premier pas dans la cour des grands, vêtus d’une cape et d’un chapeau à l’effigie de Gryffondor, Serpentard ou les autres. Loin d’être un tour de passe-passe « marketing », cette initiative a un but bien précis : rendre le passage en sixième moins stressant et plus ludique. C’est la nouvelle directrice Anne Ciria, l’alter ego féminin de Dumbledore, qui a eu cette lumineuse idée. Elle a déjà concrétisé ce projet dans un autre collège d’Agen.

« Nous voulons dédramatiser l’entrée en sixième en plongeant les élèves dans un univers familier et dont les valeurs sont porteuses comme l’entraide ou le courage », a-t-elle déclaré dans les colonnes du Parisien

Un décor qui se prête parfaitement au thème de la « magie »

Le collège-lycée Saint-Clément ne ressemble pas à ces bâtiments sans âme dans lesquels se tiennent habituellement les cours. Doté d’un style gothique, de petites tours et d’un toit pointu, il se confond avec Poudlard. Une ambiance mystique plane au-dessus de cet établissement scolaire, planté au milieu d’une prairie verdoyante.

Ce lieu, qui possède un certain cachet et qui s’apparente plus à un vieux manoir qu’une école, est propice à l’imaginaire. Toutes les conditions sont réunies pour embarquer les élèves dans un univers enchanteur et les hisser au cœur des pages de J.K Rowling.

Un programme éducatif à base de sortilèges et de grimoires

Cette classe « Harry Potter » n’a rien d’anecdotique. Elle se veut avant tout stimulante. Que les parents se rassurent, les élèves ne seront pas formés à la magie pure et dure. Ils suivront le programme soumis par l’Éducation nationale dans un cadre simplement moins « terre à terre », mais plus parlant et ludique. En mathématiques, les élèves devront relever des défis pour faire gagner des points à leur maison. De quoi les inciter à lever la main plus souvent. En arts plastiques, ils feront naître, de leur propre doigt, des grimoires dignes de la bibliothèque secrète de Poudlard. En SVT, ils ne se contenteront pas de potasser des manuels. Ils analyseront les plantes sous toutes leurs coutures, comme dans la salle 202 de Poudlard.

Et pour parfaire leur accent anglais, ils découvriront les livres originaux de J.K Rowling et tous ces petits détails zappés sur petit écran. En revanche, en cours de sport, point de Quidditch. Cette discipline est visiblement trop complexe pour les moldus que nous sommes. Toutefois, à la fin de l’année, les élèves pourront faire un saut dans les authentiques studios Harry Potter, à Londres.

Cette classe « Harry Potter » peut paraître assez saugrenue sur le papier. Pourtant, elle redonnera le goût de l’apprentissage aux élèves et aura certainement le pouvoir « dopant » escompté.